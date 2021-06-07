Сына экс-премьера Дагестана оправдали по делу об убийстве студентки МГИМО

23 минуты назад

Автор фото, Alexander Sherbak/TASS

Коллегия присяжных заседателей оправдала сына экс-главы правительства Дагестана Мухтара Меджидова - Муртузали Меджидова. Его обвиняли в убийстве студентки МГИМО из Казахстана Томирис Байсафы весной 2018 года. За оправдание Меджидова проголосовали пять из шести присяжных. Он был освобожден в зале Никулинского суда Москвы.

На 8 июня запланировано еще одно заседание суда, на котором будет обсуждаться вердикт присяжных, рассказал ТАСС адвокат подсудимого Магомед Эсендиров.

Мать Байсафы Жанна Ахметова заявила, что судья Константин Дубков "крайне поддерживает сторону Меджидова". "Судья Никулинского районного суда Дубков на мой взгляд, крайне поддерживает сторону Меджидова, удовлетворяет почти 80% их ходатайств, не перебивает их, даёт им все сказать. Наши же заявления, ходатайства, замечания принимает на 30-40%", - написала Ахметова в своем "Инстаграме". В ответ на решение судьи она опубликовала фотографию своей дочери.

Сначала в отношении Меджидова возбудили дело о доведении до самоубийства. "На допросе я рассказала о странном поведении Муртузали. Но руководитель отдела заявил: "Оставьте парня в покое, он здесь ни при чем. Это был обычный суицид". Спустя несколько дней нам отдали вещи Томпи (так называли девушку в семье) и сообщили, что закрывают дело", - писала мать погибшей.

Ахметова обратилась за помощью к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву. После этого материалы дела передали из районного отдела в московское управление СКР, а затем - в центральный аппарат ведомства. В июле 2020 года Меджидова задержали и отправили в СИЗО по обвинению в убийстве.

В апреле 2018 года 21-летняя студентка из Казахстана Томирис Байсафа выпала из окна четвертого этажа здания МГИМО. Девушку госпитализировали в НИИ имени Склифосовского, она впала в кому и умерла спустя три недели.

СМИ писали, что девушка встречалась с Меджидовым, но перед трагедией они поссорились. Сам Меджидов утверждал, что во время ссоры Байсафа сама выпрыгнула из окна, и что у нее были суицидальные мысли.

Мать погибшей писала, что когда приехала в больницу, встретила там Меджидова. Конфликт он, по ее словам, описывал путано и несколько раз менял подробности. Гибель Байсафы вызвала большой резонанс в Казахстане. Так, уполномоченный по правам человека в Казахстане просил российского омбудсмена Татьяну Москалькову взять дело на личный контроль и "обеспечить объективное расследование".

Отец Меджидова Мухтар был премьер-министром Дагестана в январе-июле 2013 года. Он занимал должности в руководстве республики с 2007 года, до этого в 1995-1999 годах был депутатом Народного собрания Дагестана.