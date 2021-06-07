"Нечем отгонять волков". Почему Джаггер, Маккартни и другие музыканты добиваются повышения доходов от стриминга

2 часа назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Среди 234 музыкантов, подписавших письмо премьер-министру, - Мик Джаггер и Том Джонс

Ведущие британские музыканты и композиторы призывают изменить в свою пользу закон о плате за интернет-стриминг их песен.

Инициаторами опубликованного в апреле открытого письма премьер-министру Борису Джонсону выступили группа Rolling Stones и сэр Том Джонс. К настоящему времени под ним уже 234 подписи, среди подписантов - Пол Маккартни, Ван Моррисон и звезды нового поколения, такие как рэпер Кано, рок-группа Wolf Alice и поп-певица Джесси Вер.

По их мнению, закон отстал от технологического прогресса.

Они указывают, что стриминговые сервисы и фирмы звукозаписи зарабатывают миллиарды фунтов, тогда как композиторы и главные исполнители получают за каждое платное скачивание меньше одного американского цента, а студийные музыканты - вообще ничего.

"Революционный подход"

Далее авторы письма утверждают, что для восстановления справедливости в британском законе "Об авторских правах, дизайнах и патентах" 1988 года требуется изменить всего два слова.

Раньше авторы и исполнители получали основной доход от исполнения их песен на радио.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, На стриминг приходится 80% всего потребления музыки в Великобритании

Выплаты радиостанций делились поровну между фирмами звукозаписи и создателями произведений. Определенная часть из второй половины поступала студийным музыкантам и бэк-вокалистам. Это называлось системой соразмерного вознаграждения.

В ситуации со стриминговыми сервисами львиную долю дохода получают фирмы звукозаписи, главным исполнителям достается лишь 13%, а студийным музыкантам ничего.

Подписавшие письмо требуют изменить закон так, чтобы распространить систему соразмерного вознаграждения и на интернет.

"Невозможно отрицать, что это в некотором роде революционный подход", - говорит музыкант Том Грей, создатель хэштега #BrokenRecord, выражающего недовольство многих его коллег нынешней бизнес-моделью.

"Мы считаем, что стриминг все больше замещает собой радио, ныне играющее второстепенную роль. Творческие люди должны получить те же права, что имеют на радио", - написал он в "Твиттере".

Открытое письмо появилось во время, когда комитет Палаты общин готовит доклад о ситуации со стримингом музыки и пытается разобраться в том, как распределяются доходы, создаваемые такими интернет-гигантами, как Spotify, Apple Music и Amazon Music Unlimited.

Номинантка британской музыкальной премии Mercury Надин Шах вызвала сенсацию, заявив комитету, что вынуждена была отказаться от собственного жилья и вернуться к родителям, потому что "моих доходов от стриминга не хватает даже на то, чтобы отгонять от дверей волков".

Боссы трех крупнейших фирм звукозаписи не согласны с тем, что их бизнес - несправедливый и эксплуататорский, и с тем, что музыканты якобы боятся говорить о своих проблемах, опасаясь плохих последствий.

Ожидается, что парламентский комитет обнародует свои выводы в конце июня.

Ранее Всемирная организация интеллектуальной собственности опубликовала собственный доклад, отметив в нем на явный дисбаланс между доходами стриминговых сервисов и скудным финансовым вознаграждением авторов и исполнителей песен.

"Чрезвычайно низкие доходы от стриминга или их полное отсутствие подрывают благополучие многих артистов и являются неприемлемыми. Это системная проблема, требующая системного решения", - говорится в документе.