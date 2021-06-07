"Гений, полный любви!" В Грузии прощаются с художником и режиссером Резо Габриадзе

Нина Ахметели

Русская служба Би-би-си

40 минут назад

Автор фото, Anatoly Strunin/TASS

В Грузии прощаются с выдающимся режиссером театра и кино, художником, скульптором и писателем Резо Габриадзе. Автор и соавтор более 35 фильмов, среди которых сценарии таких известных фильмов, как "Мимино", "Не горюй", "Кин-дза-дза" и "Необыкновенная выставка", и основатель тбилисского театра марионеток скончался накануне в возрасте 84 лет.

"Уход из жизни Резо Габриадзе - это огромная потеря для его близких, и что главное - для всей Грузии, потому что Резо Габриадзе был гением. Резо был сценаристом, писателем, художником, скульптором. Он создал необыкновенный театр марионеток, с которым он объездил весь мир, получил признание, и это признание, конечно, было в Грузии", - сказал Би-би-си грузинский режиссер и друг Габриадзе Эльдар Шенгелая.

Шенгелая работал с Габриадзе над двумя известными фильмами - "Необыкновенная выставка" и "Чудаки", сценаристом которых был Габриадзе. По словам режиссера, их дружба продолжалась и после работы над картинами.

"Первым фильмом была "Необыкновенная выставка". Мы работали очень дружно. Резо был тем человеком, кто посещал как съемки, так и озвучивание. Он был везде, и его замечания, как правило, очень подходили фильму, - вспоминает Шенгелая. - "Необыкновенную выставку" общество приняло хорошо. Следующий фильм "Чудаки" показали на фестивале в Тегеране, и он получил первый приз. Конечно, этот первый приз в любом случае принадлежал самому Резо. Резо был человеком, полным любви. Я не помню, чтобы между нами или в группе была какая-то неприятность. Вот таким был наш Резо!"

Последний раз они виделись несколько месяцев назад. Уже тогда Габриадзе чувствовал себя нехорошо, вспоминает режиссер.

"У него была необыкновенная способность раскрывать персонаж, залезать в его душу. Он был очень ироничный, но его смех всегда был с примесью слез. Я всегда сочувствовала тем смешным персонажам", - вспоминает Габриадзе в интервью грузинскому Первому каналу актриса Нино Бурдули.

Свои соболезнования по поводу кончины выдающегося художника и режиссера выразили и первые лица Грузии.

"Анзор Эркомаишвили, Гурам Дочанашвили и Реваз Габриадзе... Грузинская культура понесла большую потерю - музыкальный, литературный и театральный мир уже не будет таким многообразным! Мы обеднели, осиротели!" - написала в соцсетях президент Грузии Саломе Зурабишвили, отмечая потерю в этом году выдающихся грузинских деятелей искусства.

"Резо Габриадзе - режиссер такого масштаба, чей созданный мир одинаково родной и любимый людьми всех поколений. Заслуга его огромного таланта и несравненного юмора - то, что у грузинского читателя и зрителя есть столько шедевров", - написал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в "Фейсбуке".

"Кончина Резо Габриадзе - невосполнимая утрата для грузинской культуры", - говорится в заявлении министерства культуры, спорта и молодежи Грузии.

Необыкновенный мир Габриадзе

Автор фото, Mikhail Japaridze/TASS Подпись к фото, Театр марионеток Резо Габриадзе в Тбилиси

Резо Габриадзе родился в Кутаиси, городе на западе Грузии. Народный артист Грузии, обладатель множества международных наград, в том числе командора Ордена искусств и литературы Французской Республики, госпремии СССР и премий "Ника", "Триумф" и "Золотая маска".

Художник и скульптор Габриадзе был автором иллюстраций более полусотни книг. Его работы выставлялись в разных городах мира и являются частью многих частных и музейных коллекций.

Скульптуры "Чижик-пыжик" и "Нос майора Ковалева" стали одной из достопримечательностей Санкт-Петербурга, а основанный им в 1981 году театр марионеток в старой части Тбилиси - важнейшей достопримечательностью грузинской столицы. Он был автором, режиссером и художником спектаклей, с которыми театр гастролировал и принимал участие во многих международных фестивалях.

Сегодня среди тех, кто скорбит по поводу смерти режиссера, есть много тех, кто гостил в его театре и уютном кафе, приезжая в Тбилиси.

"Он был сценаристом, режиссёром, художником и много кем ещё. Но все его творения: фильмы, спектакли, куклы, Чижик-пыжик на Фонтанке, наклонённая башенка с часами в Тбилиси, книги с рисунками автора, автобиографический мультфильм "Знаешь, мама, где я был?" - сказки. Может, самый трудный и мудрый жанр. Габриадзе так видел жизнь, возвращая нам её преображённой. Дорогой батоно Резо, спасибо Вам за этот праздник, который с нами навсегда", - написал в своем "Фейсбуке" российский журналист Леонид Парфенов.