Дайджест: в Гааге объявят решение по апелляции Младича, в Перу кандидаты в президенты идут ноздря в ноздрю

16 минут назад

Автор фото, AFP Подпись к фото, Педро Кастильо или Кейко Фухимори? Подсчет голосов продолжается

В Перу после обработки более 96% бюллетеней по-прежнему неясно, кто победил на президентских выборах, кандидаты - политический старожил Кейко Фухимори и новичок в политике Педро Кастильо - идут ноздря в ноздрю. Сразу после окончания голосования накануне вперед вырвалась дочь экс-президента Перу Кейко Фухимори. Сейчас же с минимальным перевесом лидирует ее оппонент от левой партии Педро Кастильо.

Кастильо - сельский учитель и профсоюзный лидер - пользуется популярностью у перуанцев, проживающих в отдаленных сельских районах страны. Но у Фухимори остается шанс отыграться благодаря пока не посчитанным голосам перуанцев за рубежом. Кандидат от консервативной партии правого толка "Народная сила" уже заявила о возможных нарушениях и "признаках махинаций", правда, не представив доказательств.

Кастильо - кандидат от леворадикальной партии марксистского толка "Свободное Перу" в своей предвыборной программе обещал национализировать ключевые отрасли экономики и повысить налоги. Фухимори пыталась представить его своим сторонникам как человека, способного превратить Перу в новую Венесуэлу или Северную Корею.

Кастильо же, говоря о своем оппоненте, не уставал напоминать своим сторонникам историю семьи Фухимори и серию связанных с ней коррупционных скандалов.

Кейко Фухимори - дочь бывшего президента страны Альберто Фухимори, отбывающего тюремный срок по делу о коррупции и злоупотреблении властью, - сторонница неолиберальной модели экономики, предполагающей снижение налогов и поощрение предпринимательской активности.

Страна сменила четырех президентов за последние три года. Семь из последних 10 президентов Перу обвинялись в коррупции.

Последнее о коронавирусе

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Спрингстин на Бродвее, 2018 год

Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило отметку в 173 миллионов, за время пандемии умерли более 3,7 миллионов человек, получили прививку более 2,1 миллиона человек, сообщает университет Джонса Хопкинса.

Коротко о связанных с пандемией коронавируса новостях:

Американский рок-музыкант Брюс Спрингстин объявил, что его бродвейское шоу возобновляется в июне после вынужденной коронавирусной паузы. Рокер - один из первых, кто возвращается с концертами в Нью-Йорке - большинство театров и концертных площадок начнут работу не раньше сентября.

Канадские власти подумывают о снятии части ограничений на въезд для полностью привитых туристов, сообщает агентство Bloomberg. В частности, предполагается, что вакцинированные путешественники более не должны будут проходить 14-дневный карантин по приезде в Канаду.

Ведущий японский вирусолог и советник правительства предупредил о рисках распространения коронавируса во время предстоящей Олимпиады. "Власти и организаторы говорят, что они проводят безопасные Игры. Но все знают, что риск остается. Невозможно провести Олимпийские игры без риска заражения", - сказал профессор университета Тохоку Хироши Ошитани.

Вечером 7 июня президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский поговорили по телефону. Глава Белого дома пригласил украинского президента приехать в Вашингтон с визитом этим летом. Байден, по словам советника по национальной безопасности США Джейка Салливана, заверил Зеленского в том, что США "будут твердо защищать украинский суверенитет".

Американское управление по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) одобрило препарат адуканумаб для борьбы с болезнью Альцгеймера - первый за 20 лет. Препарат воздействует на глубинные причины, а не на симптомы болезни Альцгеймера, самого распространенного вида старческой деменции.

Федеральное бюро расследований США сумело вернуть большую часть средств, выплаченных хакерам из группировки Darkside, которые провели кибератаку на оператора одного из крупнейших трубопроводов в стране Colonial Pipeline. Американские власти утверждают, что нападение было организовано из России. Министерство юстиции США сообщило, что власти сумели отследить денежные переводы, осуществленные в криптовалюте, и выявить примерно 63,7 биткоина (2,3 млн долларов по нынешнему курсу), которые были связаны с выплатой выкупа. Как объясняет ведомство, ФБР располагало "приватным ключом" (то есть паролем к цифровому кошельку), или "примерным аналогом пароля, требуемого для доступа к средствам".

Российским биологам удалось оживить нескольких червей-коловраток, которые более 24 тыс. лет назад оказались в вечной мерзлоте на востоке Якутии. "Пока это самое надежное свидетельство того, что многоклеточные живые существа могут прожить десятки тысяч лет в состоянии, когда их обмен веществ останавливается практически полностью", - сказал один из авторов исследования, научный сотрудник Института физико-химических и биологических проблем почвоведения РАН Станислав Малявин.

Апелляция Младича

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Ратко Младич в день оглашения приговора 22 ноября 2017 года был в бодром настроении

Во вторник будет вынесено решение по апелляциям бывшего генерала армии боснийских сербов Ратко Младича, которого в 2017 году Гаагский трибунал по военным преступлениям в бывшей Югославии приговорил к пожизненному заключению, признав его виновным в геноциде и преступлениях против человечности.

Ратко Младич в годы войны в бывшей Югославии в первой половине 1990-х командовал армией боснийских сербов и, по мнению трибунала, виновен в убийстве тысяч мирных жителей Боснии и Герцеговины.

Главное из преступлений, совершенных по приказу Ратко Младича - резня в Сребренице, где в 1995 году были убиты более семи тысяч мусульман, мужчин и мальчиков.

То, что сам Младич говорил на слушаниях по своей апелляции, можно прочитать тут.

Дочь Навального и Светлана Тихановская на саммите в Женеве

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Даша Навальная с Алексеем Навальным в день выборов в Московскую городскую думу в сентябре 2019 года

20-летняя дочь находящегося в тюрьме российского оппозиционера Алексея Навального Дарья выступит на саммите по правам человеке в Женеве. Навальный в феврале был удостоен Премии мужества Женевского форума по правам человека. Награду вручат его дочери.

На саммите также ожидается выступление экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Кира Найтли в марте 2020 года на премьере последнего фильма с ее участием - драмы-комедии "Мисс Плохое поведение" (Misbehaviour) о феминистском движении в Лондоне 1970-х годов, участницы которого пытаются сорвать конкурс красоты.

Тему харрасмента и сексуальных домогательств подняла в интервью журналу Harper's Bazaar (в продаже со среды) британская актриса Кира Найтли. Как пишет Guardian, Найтли сказала, что проблема харрасмента настолько велика, что она не знает ни одной женщины, которая когда-либо в своей жизни не сталкивалась с нею. А когда, по ее словам, после похищения и убийства в Кенте 33-летней Сары Эверард она прочитала, что делают женщины, чтобы обезопасить себя, когда они идут домой одни, она сказала: "Я все это тоже делаю и даже уже не замечаю этого. Это все очень грустно".

Некоторое время назад актриса сообщила, что больше не будет сниматься обнаженной у режиссеров-мужчин.

"Боимся выходить из дома"

Автор фото, Getty Images

Боевые действия в Газе завершены, перемирие между радикальной группировкой ХАМАС и израильскими военными объявлено. Но исчерпан ли более глубинный конфликт - между израильскими арабами и евреями, которые на фоне противостояния в секторе Газа выходили на улицы, жгли машины, громили магазины, нападали друг на друга?

Несколько тысяч человек арестованы, и кажется, что ситуация нормализовалась, но в смешанных районах, где евреи и арабы живут бок о бок, люди опасаются выходить вечером на улицу. Как теперь помирить людей и жить дальше?