Убийство Сары Эверард: полицейский Уэйн Казинс признал вину

42 минуты назад

Подпись к фото, Сара Эверард пропала без вести 3 марта, когда возвращалась домой от своего друга

48-летний сотрудник полиции Лондона Уэйн Казинс признал вину в похищении и изнасиловании 33-летней Сары Эверард. Убийство Эверард стало причиной протестов в защиту прав женщин.

Казинс, который сейчас находится в тюрьме Белмарш сделал свое признание, представ по видео перед судом Олд-Бейли. Он заявил, что признает вину в похищении и изнасиловании, но не в преднамеренном убийстве.

На момент преступления полицейский служил в подразделении защиты дипломатов и парламента, которое занимается охраной правительственных зданий и входит в структуру полиции Лондона.

Маркетолог Сара Эверард пропала без вести 3 марта, когда возвращалась домой от своего друга в лондонском районе Клэпхэм. На следующий день ее партнер заявил о пропаже, а еще через неделю тело Эверард было обнаружено в лесу неподалеку от города Эшфорд в графстве Кент. Тело опознали по зубам. Вскрытие показало, что Эверард погибла от того, что ей сильно сдавили шею.

Автор фото, kentonline Подпись к фото, Казинс работал в Лондонской полиции с 2018 года

Казинс признал, что обманом заставил Эверард поехать с ним. Это произошло вечером второго марта. Кроме этого, полицейский признал вину по еще одному эпизоду изнасилования, который произошел между 2 и 10 марта.

Казинс был задержан, 11 марта ему были предъявлены обвинения в похищении и убийстве. Во время содержания под стражей он получил несколько травм головы, об обстоятельствах которых известно мало. Дважды за 48 часов его отвозили в больницу.

Убийство Эверард стало причиной нескольких масштабных протестов в защиту прав женщин. Вскоре после предъявления обвинений Казинсу в Клэпхэме несколько сотен человек собрались, чтобы возложить цветы у стихийного мемориала Саре Эверард.

Акция не была согласована из-за антивирусных правил, и полицейские попытались ее пресечь. Четыре человека были задержаны, что вызвало еще большее возмущение среди активистов.

Глава лондонской полиции Крессида Дик тогда ответила на критику в соцсетях, заявив, что собрание было незаконным.

Акция памяти переросла в протесты под девизом "вернем себе улицы". Убийство Эверард дало импульс обсуждению в Британии вопросов, связанных с правами и безопасностью женщин и с работой полиции в принципе.

Автор фото, Press Eye Подпись к фото, Акция памяти Сары Эверард в Клэпхэме закончилась задержаниями

Действия полиции стали поводом для еще нескольких протестных акций с требованием не принимать закон, расширяющий полномочия полицейских.