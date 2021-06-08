Убийство Сары Эверард: полицейский Уэйн Казинс признал вину
48-летний сотрудник полиции Лондона Уэйн Казинс признал вину в похищении и изнасиловании 33-летней Сары Эверард. Убийство Эверард стало причиной протестов в защиту прав женщин.
Казинс, который сейчас находится в тюрьме Белмарш сделал свое признание, представ по видео перед судом Олд-Бейли. Он заявил, что признает вину в похищении и изнасиловании, но не в преднамеренном убийстве.
На момент преступления полицейский служил в подразделении защиты дипломатов и парламента, которое занимается охраной правительственных зданий и входит в структуру полиции Лондона.
Маркетолог Сара Эверард пропала без вести 3 марта, когда возвращалась домой от своего друга в лондонском районе Клэпхэм. На следующий день ее партнер заявил о пропаже, а еще через неделю тело Эверард было обнаружено в лесу неподалеку от города Эшфорд в графстве Кент. Тело опознали по зубам. Вскрытие показало, что Эверард погибла от того, что ей сильно сдавили шею.
Казинс признал, что обманом заставил Эверард поехать с ним. Это произошло вечером второго марта. Кроме этого, полицейский признал вину по еще одному эпизоду изнасилования, который произошел между 2 и 10 марта.
Казинс был задержан, 11 марта ему были предъявлены обвинения в похищении и убийстве. Во время содержания под стражей он получил несколько травм головы, об обстоятельствах которых известно мало. Дважды за 48 часов его отвозили в больницу.
Убийство Эверард стало причиной нескольких масштабных протестов в защиту прав женщин. Вскоре после предъявления обвинений Казинсу в Клэпхэме несколько сотен человек собрались, чтобы возложить цветы у стихийного мемориала Саре Эверард.
Акция не была согласована из-за антивирусных правил, и полицейские попытались ее пресечь. Четыре человека были задержаны, что вызвало еще большее возмущение среди активистов.
Глава лондонской полиции Крессида Дик тогда ответила на критику в соцсетях, заявив, что собрание было незаконным.
Акция памяти переросла в протесты под девизом "вернем себе улицы". Убийство Эверард дало импульс обсуждению в Британии вопросов, связанных с правами и безопасностью женщин и с работой полиции в принципе.
Действия полиции стали поводом для еще нескольких протестных акций с требованием не принимать закон, расширяющий полномочия полицейских.
16 марта несколько сотен протестующих собрались на Парламентской площади и двинулись к новому зданию Скотленд-Ярда, по пути вступая в стычки с правоохранителями.
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