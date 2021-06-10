"Культура отмены": оксфордские профессора объявили бойкот колледжу из-за статуи Родса

3 часа назад

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Движение за демонтаж статуи Сесила Родса началось уже давно, а в прошлом году, на волне акций BLM, призывы убрать изваяния зазвучали с новой силой

Полторы сотни преподавателей Оксфордского университета объявили бойкот одному из колледжей Оксфорда, Ориэл, который отказался убрать статую премьер-министра Южной Африки и основателя Родезии Сесила Родса.

Борцы с наследием колониализма и расизма уже несколько лет требуют убрать стоящую над входом в одно из зданий колледжа Ориэл статую Сесила Родса, который был выдающимся деятелем второй половины XIX века в Южной Африке и одновременно - пламенным сторонником британского империализма и идеи превосходства белой расы.

Требования убрать статую зазвучали с новой силой год назад в разгар акций движения Black Lives Matter, которые начались после убийства в США чернокожего Джорджа Флойда во время задержания его полицией.

В мае колледж Ориэл после долгих раздумий решил, что убрать статую - это слишком сложно: дорого и нужно много согласований с городскими властями и ведомством по охране памятников старины, поэтому колледж не будет даже начинать этот процесс.

В ответ около 150 преподавателей Оксфорда подписали петицию, в которой говорится, что статуя Родса "прославляет колониализм" и объявили Ориэлу частичный бойкот, а именно отказались проводить в нем занятия со студентами (но не с аспирантами) и участвовать в организованных колледжем дебатах.

На просьбу Би-би-си о комментарии колледж Ориэл ответил отказом.

Сесил Родс (Cecil Rhodes) был видным бизнесменом и политиком в Южной Африке в конце XIX века. В его честь была названа Родезия - колониальная территория, на которой позже были созданы независимые государства Замбия и Зимбабве.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В Британии Сесил Родс считался противоречивой фигурой даже при жизни

Родс считал англичан расой господ по отношению к покоренным народам; его взгляды в расовом вопросе были довольно радикальны даже для его времени, а ныне критики Родса как исторической фигуры считают его воплощением колониализма и одним из создателей системы апартеида.

При этом Родс, выпускник Ориэла, создал фонд, из которого до сих пор оплачивается учеба 102 аспирантов колледжа. В его честь названо одно из зданий Ориэла, над входом в которое и стоит статуя.

Движение за демонтаж статуи началось еще в 2015 году. В 2016 году колледж в первый раз решил не убирать изваяние Родса.

В прошлом году, на волне выступлений активистов BLM, правление колледжа объявляло, что большинство его членов - за демонтаж статуи. Но теперь, поняв, с какими расходами и бюрократией это может быть связано, колледж снова решил отказаться от этой затеи.

Правительство Британии устами пресс-секретаря объявило, что если в результате бойкота пострадает качество обучения студентов, то они вправе рассчитывать на компенсацию от Оксфордского университета.

Глава Управления по делам студентов (Office for Students) при департаменте образования лорд Уортон заявил, что колледж Ориэл принял решение оставить статую Родса, тщательно рассмотрев все доводы за и против, и если теперь из-за бойкота пострадают студенты, это будет "совершенно неприемлемо".

Автор фото, PA Media Подпись к фото, Статую работорговца и филантропа Эдварда Колстона в Бристоле в прошлом году сбросили в канал. Затем ее достали, но ставить на место не стали, а поместили в местный музей.

Некоторые противники статуи Родса предлагают несколько более креативные решения, чем простой демонтаж.

Так, скульптор Энтони Гормли предлагал повернуть ее лицом к стене.

Один из участников бойкота, 69-летний профессор истории Роберт Гилдэй, тоже говорит, что совсем убирать статую, с его точки зрения, вовсе не обязательно.

"Если бы колледж вывесил табличку с разъяснением, кто такой был Сесил Родс, этого было бы достаточно, если бы колледж сегодня же в обед повесил ему на шею плакат со словом "Простите", это тоже сошло бы", - сказал профессор Гилдэй в эфире радио Би-би-си.

В июне прошлого года участники акций Black Lives Matter сбросили с постамента в канал статую работорговца - и в то же время щедрого филантропа - Эдварда Колстона в Бристоле, а в Лондоне разрисовали постамент памятника Уинстону Черчиллю.