Высланного из Франции чеченца Гадаева приговорили к полутора годам в колонии-поселении

52 минуты назад

Подпись к фото, Магомед Гадаев

Магомеда Гадаева, депортированного из Франции в Россию, приговорили в Чечне к полутора годам колонии-поселения, сообщила европейская организация "Барт-Маршо", объединяющая чеченцев, и подтвердила Би-би-си супруга Гадаева.

"Мы его осудили на полтора года колонии-поселения", - сказали Би-би-си в суде.

По словам жены Гадаева, суд над чеченцем прошел в кратчайшие сроки, на заседании присутствовали сестры Магомеда Гадаева и адвокат по назначению. Правозащитники, следившие за судьбой Гадаева, о заседании суда не знали.

Колония-поселение считается самым мягким видом исправительных колоний по режиму содержания осужденных.

Неожиданное решение

Знакомый Магомеда Гадаева, попросивший не называть своего имени, сказал Би-би-си, что на решение суда повлиял резонанс дела и массовая поддержка Гадаева.

Последние месяцы семья и друзья Магомеда Гадаева беспокоились о его судьбе после того, как он отказался от своего адвоката. По мнению российских правозащитников, он принял это решение под давлением чеченских силовиков. С тех пор о судьбе Гадаева было известно немного, поэтому нынешнее решение суда стало неожиданностью для правозащитников.

В Чечне Гадаева обвинили в незаконном обороте оружия — схрон оружия силовики нашли в тот самый день, когда Франция посадила чеченца на самолет до Шереметьева. До этого в России Гадаев не был 11 лет.

Последние годы он с женой и детьми жил во Франции, активно общался с чеченской общиной. Правоохранительные органы Франции, по данным местных СМИ, заподозрили Гадаева в неких связях с "исламистскими движениями и международным джихадом", однако эти подозрения так и не вылились в возбуждение уголовного дела против него.

Более того, французский суд признал, что Гадаева нельзя депортировать в Россию, подтвердив, что на родине ему может грозить опасность. Несмотря на это, чеченца выслали в Москву, а оттуда доставили в Чечню.

Депортация

Родные Гадаева опасались, что ему может грозить смертельная опасность. Семья чеченца неоднократно получала угрозы в те годы, что жила в Европе. Правозащитники полагают, что причина в том, что Гадаев являлся ключевым свидетелем в громком уголовном деле о похищении другого жителя Чечни.

Именно Гадаев дал показания о похищениях, пытках и убийствах заключенных в Чечне. Опасаясь за свою жизнь, весной 2010 году он покинул республику и уехал в Европу.

Но в 2020 году во Франции произошло громкое убийство школьного учителя Самюэля Пати. Нападавшим оказался молодой человек чеченского происхождения. После трагического события Франция в лице ее официальных лиц "заняла очень твердую позицию" по вопросу депортации "нежелательных лиц".

Известно, что министр внутренних дел Франции Жеральд Дерманен вел переговоры с Россией, обсуждая французскую борьбу с "религиозным сепаратизмом". Министр признался, что руководствовался поручением президента "сообщить [иностранным] коллегам, что лица, у которых нет больше оснований находиться во Франции, должны вернуться на родину".