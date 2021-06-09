Дайджест: первые письма Софьи Сапеги из СИЗО; грозит ли миру интернет-апокалипсис

34 минуты назад

Автор фото, instagram.com/sapega_sofia_

Русская служба Би-би-си рассказывает о первых письмах, которые написала родственникам из следственного изолятора россиянка Софья Сапега, задержанная в Минске вместе со своим другом, бывшим главным редактором телеграм-канала NEXTА Романом Протасевичем. В письмах Софья рассказывает о своей жизни в тюрьме и просит не винить в произошедшем Протасевича, который, по ее словам, "оберегал и заботился обо мне как умел".

"В ночь перед вылетом из Афин Роме приснился сон, что мы приземляемся в Минске. Он раньше говорил, что ему снятся вещие сны. Жаль только, что это был один из них. Прошу, не стоит винить Рому в том, что все так вышло", - пишет Сапега.

Этот и другие фрагменты писем Софьи Сапеги, опубликованные с разрешения ее матери Анны Дудич, читайте в репортаже нашего корреспондента Ксении Чурмановой.

Официальных данных о том, какие обвинения будут предъявлены Сапеге, пока нет, но по данным Би-би-си, ее подозревают в организации нарушения общественного порядка и массовых беспорядков, а также в разжигании социальной вражды.

Сапега и Протасевич были арестованы после того, как белорусские власти посадили в Минске самолет авиакомпании Ryanair, на котором они летели из Афин в Вильнюс. Свои действия они объяснили поступившим сообщением о заложенной в самолете бомбе. Вскоре выяснилось, что данные о взрывном устройстве не подтвердились, и западные страны обвинили Минск в перехвате гражданского самолета по политическим причинам. В результате ЕС запретил белорусским авиакомпаниям летать через свою территорию, европейским перевозчикам также рекомендовано избегать воздушного пространства Беларуси.

Суд о признании ФБК экстремистской организацией

Московский городской суд рассмотрит иск столичной прокуратуры о признании экстремистскими и запрещенными Фонда борьбы с коррупцией и региональных штабов Алексея Навального (эти организации в России уже имеют официальный статус иностранных агентов). Заседание пройдет в закрытом режиме.

Автор фото, Reuters

Ранее суд уже запретил структурам Навального взаимодействовать со СМИ, публиковать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия и участвовать в выборах. После этого штабы Навального заявили о самороспуске, наши корреспонденты рассказывали о том, чем они запомнились.

Мы также разбирались в том, чем грозит ФБК статус экстремистов и как сторонники Навального могут действовать в случае его получения.

Тем временем самому Алексею Навальному, который находится в колонии, была присуждена Премия мужества - ее вручает Женевский форум по правам человека и демократии. Во вторник за оппозиционера премию получила его 20-летняя дочь Дарья - узнайте, как это было и посмотрите ее выступление.

Тихановская выступит в чешском сенате

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская выступит в верхней палате парламента Чехии, она также намерена встретиться с министром иностранных дел страны Якубом Кулханеком.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Андрей Бабиш и Светлана Тихановская

Во вторник Тихановская провела переговоры с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем.

Суд по делу МН17: показания свидетелей

Во вторник в Нидерландах возобновился суд по делу о гибели над Донбассом пассажирского "Боинга" МН17 в 2014 году, когда погибли 298 человек, большинство из них - нидерландские граждане.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В рамках следствия корпус сбитого "Боинга" был восстановлен из тысяч собранных фрагментов

По версии следствия, самолет был сбит ракетой, выпущенной из зенитно-ракетного комплекса "Бук", который был доставлен на территорию Украины из России. Обвинения в причастности к крушению предъявлены трем гражданам России, бывшим военным, и одному гражданину Украины - командиру разведподразделения ГРУ самопровозглашенной "Донецкой народной республики".

О самых важных событиях на слушаниях рассказывает наш корреспондент Ольга Ившина. В ее статье читайте в числе прочего о важнейших показаниях "свидетеля Х48", который видел, как произошла трагедия: от машины с ракетами до белого следа в небе и падающих обломков.

Американские СМИ: миллиардеры платят мало налогов

Американский сайт ProPublica заявил, что ему удалось получить данные о том, насколько мало налогов платят самые богатые люди планеты. Как сказано в публикации, журналисты видели налоговые декларации американских миллиардеров, в том числе владельца Amazon Джеффа Безоса, основателя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска и инвестиционного магната Уоррена Баффета.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Джефф Безос - самый богатый человек на планете

ProPublica пишет, что Безос вовсе не платил налогов в 2007 и 2011 годах, а Маск - в 2018-м.

Би-би-си пока не смогла подтвердить подлинность этих сведений, однако официальный представитель Белого дома назвал утечку информации "незаконной", ФБР и налоговые власти США начали расследование.

Израиль: марш националистов в Иерусалиме все же состоится

Правительство Израиля дало разрешение на проведение марша еврейских националистов по Иерусалиму, однако он состоится во вторник на следующей неделе, то есть на несколько дней позже, чем планировалось.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Марш националистов должен пройти через мусульманский квартал Иерусалима

В понедельник демонстрация была отменена, поскольку власти отказались согласовать маршрут движения ее участников. Главная причина - опасения, что марш через мусульманский квартал Иерусалима может привести к новым столкновениям с палестинцами.

Радикальная исламистская группировка ХАМАС, контролирующая сектор Газа, пригрозила ответными действиями в случае, если демонстрация состоится. В мае Израиль и ХАМАС в течение 11 дней обменивались ракетными ударами, в результате чего в Газе было убито по меньшей мере 242 человека, а на израильской территории - 13 человек.

Недавно наш корреспондент Ольга Просвирова рассказывала о насилии между израильтянами и арабами на улицах городов Израиля.

ФБР заманила преступников в свой мессенджер

Американские и австралийские власти рассказали об уникальной спецоперации, осуществленной ФБР и Австралией: их специалисты разработали "анонимный" мессенджер ANOM и при помощи своих агентов убедили представителей уголовного мира им воспользоваться.

Автор фото, Australian Federal Police Подпись к фото, В ходе рейдов были изъяты оружие, мотоциклы, наличные и другие потенциальные улики

Приложение для "безопасного" общения между преступниками было установлено на 12 тыс. телефонов в более чем 100 странах. В результате по всему миру было арестовано более 800 подозреваемых в различных преступлениях, в том числе торговле наркотиками, отмывании денег и даже убийствах. Подробнее читайте об этом в нашей публикации.

Президент Франции Эммануэль Макрон получил пощечину, когда посещал коммуну Тэн-л'Эрмитаж в пригороде Валанса. Оскорбивший его действием человек при этом выкрикивал "Долой макронизм!".

После инцидента два человека были задержаны. Французские политические партии осудили нападение, а сам Макрон сообщил, что у него "все в порядке". "Мы должны воспринимать это происшествие, которое я считаю единичным, в широком контексте, - сказал президент. Он добавил, что "склонным к экстремальному насилию личностям" нельзя позволять "захватывать общественную дискуссию, они того не стоят".

Интервью Ксении Собчак солистки "ТАТУ" Юлии Волковой и "закон Димы Яковлева"

В российских СМИ активно обсуждают интервью солисток группы "ТАТУ" Юлии Волковой и Елены Катиной, которое взяла Ксения Собчак для проекта "Осторожно, Собчак!". Поводом вспомнить о группе, которая стала невероятно популярной по всему миру 20 лет назад, стали праймериз "Единой России" - в них приняла участие Волкова. Праймериз она не прошла, но на момент интервью результаты были еще неизвестны.

"Gazeta.ru" в числе прочих обратила внимание на вопрос Собчак о "законе Димы Яковлева". Ведущая пыталась выяснить, согласна ли Волкова с решениями, которые принимает "Единая Россия" и поддерживает ли она их. Собчак поинтересовалась, как певица относится к этому закону и знает ли она, что это за закон. Но Волкова растерялась и сказала, что пока еще осматривается - и конкретные законы обсуждать не может.

Тогда Собчак сказала, что "закон Димы Яковлева" запрещает играть в футбол рядом с проезжей частью в маленьких городах - и Волкова согласилась, что это правильные меры. На самом деле "закон Димы Яковлева" запрещает гражданам США усыновлять российских сирот.

Интернет-апокалипсис и его уроки

Газета Guardian вышла с авторской колонкой, посвященной масштабному перебою в работе интернета по всему миру, который произошел во вторник. По всему миру перестали открываться сайты Reddit, Twitch, Amazon, Би-би-си (в том числе нескольких языковых служб) и многих других изданий: той же Guardian, Financial Times и New York Times. Не работал также интернет-портал британского правительства и многие другие.

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Cбои в работе сайтов по всему миру были связаны с техническими неполадками в глобальной сети доставки контента (CDN) у крупного провайдера Fastly, занимающегося оптимизацией трафика и доставкой контента.

"Невозможность открыть привычные сайты - это "звоночек", который говорит нам о том, что надо изменить наш подход к критически важной инфраструктуре", - пишет газета.

Да, через какое-то время сбой был устранен, но это не повод расслабиться. Наоборот, предупреждает автор. "Отключение стало напоминанием о том, что мы все больше зависим от сервисов, принцип действия которых большинство из нас не понимает и никак не может контролировать. Эти новые сервисы не только помогают людям жить, но и подвергают нас новым рискам. Современная логистика, например, экономит деньги супермаркетов и покупателей, но может быстро привести к пустым полкам, если спрос резко возрастет или предложение сократится. Обществу еще предстоит разобраться с проблемами такого рода", - убеждены журналисты газеты.

"Интернет-апокалипсис, как и пандемия, должны напоминать правительствам, компаниям и гражданам о наших слабостях и необходимости проектирования с учетом не только приятных результатов, но и наихудших сценариев, - заключает газета. - Опасность заключается в том, что такого рода события могут приучить нас к подобным техническим и организационным провалам - и мы будем убеждены, что в любом случае как-нибудь с ними разберемся. Так происходит часто, но рассчитывать на это нельзя".

Кира Найтли: домогательствам подвергались все мои знакомые девушки

"Я в буквальном смысле не знаю ни одной девушки, которая бы не подвергалась сексуальным домогательствам в том или ином виде, будь то приставание, попытки пощупать, угрозы перерезать горло или ударить кулаком в лицо, если она будет сопротивляться", - сказала актриса Киры Найтли журналу Harpers Bazaar в интервью, которое вышло во вторник.

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Актриса, ставшая популярной по всем мире после фильма "Пираты Карибского моря", признается, что и сама сталкивалась с домогательствами. "То число предосторожностей, которые нужно предпринять женщине, которая идет одна домой, для того, чтобы дойти до него живой и здоровой… Это (****) как депрессивно", - говорит Найтли.

"Мне понравилась идея одного политика, который предложил ввести комендантский час для мужчин. Мужчины тогда сильно возмутились. Но комендантский час для женщин уже существует - и он всегда был", - возмущается актриса.

Что пугает британцев больше, чем Россия и США

Times пишет о том, чего больше всего боятся британцы и американцы, и приводит любопытные цифры, которые были получены в ходе глобального опроса, проведенного Мюнхенской конференции по безопасности и компанией Kekst CNC.

Абсолютное большинство британцев (71%) больше обеспокоены пандемией коронавируса и изменением климата, чем угрозами со стороны таких государств, как Китай и Россия. Для 60% опасным кажется расизм и дискриминация по другим признакам, по их мнению, таких явлений в ближайшие пять лет будет становиться все больше. И только 40% считают, что Китай или Россия представляют серьезную угрозу миру.

Ответы американцев оказались похожими, но к угрозам, которые они считают серьезными, все же добавился Китай. Интересно, что ответы были разными в зависимости от возраста респондентов. Выяснилось, что молодые люди более пренебрежительно относятся к угрозе, исходящей от России и Китая, и больше обеспокоены расизмом и дискриминацией.

Евро-2020 и карантинные ограничения в Европе

В пятницу на этой неделе открывается первое масштабное спортивное событие после начала пандемии коронавируса - чемпионат Европы по футболу.

Автор фото, EPA Подпись к фото, В числе прочих городов чемпионат Европы будут принимать Баку и Санкт-Петербург

Евро-2020 должен был состояться еще в прошлом году, но был перенесен, и организаторы решили не менять название турнира. Наш корреспондент Анастасия Успенская рассказывает о том, как будет проходит турнир - и с кем предстоит сражаться сборной России.

Чемпионат будет проходить в условиях, когда во многих европейских странах по-прежнему действуют карантинные ограничения. Мы собрали информацию о том, как Европа выходит из карантина и когда начнет принимать иностранных туристов.

Наш корреспондент Андрей Захаров вспомнил о 200-летии поэта Николая Некрасова и решил придать новую жизнь его незаконченной поэме "Кому на Руси жить хорошо".

Этот вопрос наша съемочная группа задавала жителям нескольких провинциальных городов Псковской и Ленинградской области, начиная от станции Дно. А потом оказалась на Петербургском экономическом форуме, где ответы о жизни в России прозвучали уже из уст чиновников и губернаторов.