Суд в Москве признал структуры Навального экстремистскими

Оксана Чиж

Би-би-си

9 июня 2021, 19:48 GMT Обновлено 24 минуты назад

Автор фото, EPA/TASS

Мосгорсуд признал экстремистскими структуры, основанные Алексеем Навальным - Фонд борьбы с коррупцией и Фонд защиты прав граждан (оба признаны в России организациями, осуществляющими функции иностранного агента), а также штабы политика в российских регонах. Теперь тем, кто поддерживал и был причастен к работе этих проектов в прошлом, могут запретить участвовать в выборах.

Заседание суда продолжалось много часов и завершилось уже поздно вечером. У сторонников Навального есть возможность обжаловать судебное решение, но начать его исполнять, то есть прекратить всякую деятельность организаций, они обязаны немедленно, разъяснила пресс-служба суда. О немедленном вступлении в силу решения просила прокуратура.

"Когда коррупция - основа государственной власти, борцы с коррупцией - экстремисты", - такое заявление появилось в "Инстаграме" Алексея Навального сразу после решения суда.

На обжалование решения суда у адвокатов организаций Навального есть 10 дней, "что мы непременно сделаем", говорится в заявлении правозащитной группы "Команда 29", представлявшей ответчиков в суде.

Прокурор назвал решение суда законным и обоснованным. Иск о признании экстремистскими организаций, созданных Навальным и его сторонниками, 16 апреля подала прокуратура Москвы. Рассмотрение этих требований проходило в закрытом режиме, поскольку ведомство присвоило гриф "секретно" части материалов дела.

Засекреченные документы - это четыре тома, которые адвокат Иван Павлов, возглавляющий "Команду 29", описал как "информационно-справочный материал, представляющий собой хронику репрессий против всего, что связано с Навальным".

Прокуратура приостановила деятельность штабов Навального еще в апреле, до решения суда. Сторонники оппозиционера считают это решение незаконным. Вслед за санкцией прокуратуры региональные штабы 26 апреля один за другим остановили работу.

В их социальных сетях появились однотипные сообщения о невозможности работы в прежнем формате: "Это небезопасно для наших сторонников", - подчеркивалось в постах. На следующий день, 27 апреля, Мосгорсуд ограничил и работу двух других фигурирующих в иске прокуратуры структур - Фонда борьбы с коррупцией и Фонда защиты прав граждан.

"Этот процесс затевался под закон, запрещающий всем лицам, связанным с ФБК, избираться. Прокуратура говорит "идите меняйте власть не акциями, а выборами", но в этом же процессе закрывают доступ к выборам миллионам", — сказал адвокат "Команды 29" Евгений Смирнов.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Интересы организаций Навального в Мосгорсуде представляли адвокаты из правозащитной группы "Команда 29"

Как прошло заседание

На заседание суда 9 июня адвокаты, представляющие интересы сторонников Навального, привезли серию ходатайств, которые заняли целый чемодан.

Защита просила рассекретить судебный процесс, предоставить оппозиционерам доступ к иску прокуратуры, изъяв составляющие гостайну сведения и привлечь к разбирательству в качестве заинтересованного лица находящегося в колонии Навального.

Суд счел, что права политика иск прокуратуры не затрагивает и отказался удовлетворять как ходатайство о его вызове, так и все остальные просьбы адвокатов.

Представители структур Навального утверждают, что в материалах дела отсутствует внятное указание на то, к какому именно виду экстремистской деятельности прокуратура относит работу ФБК и региональных штабов.

"Истец ограничивается указанием на то, что "фактическими целями ФБК является изменение основ конституционного строя и смена власти в стране, в том числе путем реализации сценария "цветной революции", - сообщали сотрудники адвокатского объединения "Команда 29", - Также в тексте иска указывается, что "для достижения деструктивных целей…. происходит формирование общественного мнения о необходимости смены власти в стране".

По словам адвокатов, проявлением экстремизма прокуратура считает и финансовую помощь тем, кто получил административные протоколы по итогам несанкционированных протестов. "Было выступление руководства организации, в котором обещали возместить расходы за участие в массовых акциях. Деньги на это и есть финансирование экстремистской деятельности" - приводят сотрудники "Команды 29" слова прокурора в здании Мосгорсуда.

Как сообщил Интерфаксу адвокат Владимир Воронин, представляющий интересы ответчиков по иску, представители минюста и МВД в суде заявили, что полностью поддерживают позицию прокуратуры и считают, что ее иск о признании структур Навального экстремистскими должен быть удовлетворен в полном объеме.

"Незаконный вывод людей на несогласованные акции является проявлением экстремизма", - приводятся слова представителя МВД в телеграм-канале адвоката Павлова.

Чем это грозит сторонникам Навального?

Признание структур Навального экстремистскими потенциально ставит крест на планах участия в выборах любого уровня не только руководителей и сотрудников штабов, но и рядовых сторонников политика.

4 июня Владимир Путин подписал закон, временно запрещающий избираться россиянам, причастным к деятельности организаций, признанных в России экстремистскими или террористическими. Причем причастностью может считаться как непосредственное участие в работе таких структур, так и поддержка в соцсетях.

Те, кто руководил работой организации в течение трех лет до ее признания экстремистской, по новому закону лишаются пассивного избирательного права на пять лет. Для рядовых сотрудников и граждан, которые в течение года до запрета помогали таким организациям, предусмотрено ограничение на участие в выборах на три года.

Закон подразумевает, что сотрудники и сторонники запрещенных судом организаций не смогут претендовать не только на депутатские мандаты в Госдуме, но и на губернаторские должности, а также места в региональных заксобраниях и даже муниципальных советах.

Под причастностью к деятельности попавшей в экстремистский список структуры закон подразумевает "непосредственную реализацию целей", из-за которых организация получила статус экстремистской.

Кроме того, противоправной теперь считается и "выражение поддержки" этим целям или конкретным мероприятиям, которые проводила организация. "Поддержкой" при этом могут считаться не только "высказывания в интернете", но и другие действия - финансовая, консультативная, имущественная и "иная" помощь".

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Демонстрация символики организаций, признанных экстремистскими, отныне запрещена

Кто именно и в какие сроки должен обращаться в суд для установления причастности или непричастности желающего избираться кандидата к деятельности экстремистской организации, из текста законопроекта не ясно.

Авторы законопроекта - депутат Госдумы Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас - объясняют необходимость этих мер тем, что "терроризм и экстремизм представляют особую опасность для общества и государства". "Тема борьбы с этим безусловным злом чрезвычайно важная, причем не только для нашей страны", - говорится в пояснениях на сайте Госдумы.

Реакция Запада

Решение о признании структур Навального состоялось незадолго до саммита президентов России и США в Женеве, который пройдет после серии встреч Джо Байдена с европейскими союзниками. Администрация Байдена много говорит о противостоянии демократий и автократий, таких как Россия и Китай.

Едва ли не первым с осуждением решения Мосгорсуда выступил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб, назвавший этот судебный акт извращением.

"Это еще одна кафкианская атака на тех, кто выступает против коррупции и за открытое общество, и преднамеренная попытка фактически поставить вне закона подлинную политическую оппозицию в России", - говорится в заявлении Рааба.

Что будет с теми, кто жертвовал ФБК до запрета?

На стадии голосования в Госдуме один из соавторов законопроекта сенатор Клишас сообщил, что новый запрет не будет касаться россиян, которые помогали признанной экстремистской организации, когда ее "деятельность под такие признаки не подпадала".

Тем не менее, никаких оснований считать, что ограничения не затронут тех, кто покинул организацию до того, как она попала в экстремистский список, нет.

Во время рассмотрения иска о признании той или иной структуры экстремистской суд может установить, когда конкретно в ее деятельности появились признаки экстремизма - по всей видимости именно с этого момента будет вестись отсчет. Запрет избираться не должен распространяться на тех, кто прекратил отношения с организацией до этого момента появления признаков экстремистской деятельности, следует из разъяснений Клишаса.

"Участие в деятельности экстремистской организации представляет собой длящееся преступление - многократное, систематическое совершение противоправных деяний. Эти действия могли начать совершаться намного раньше того момента, когда был вынесен приговор суда", - говорится в заявлении сенатора, которое распространила его пресс-служба.

Запрет баллотироваться не должен касаться россиян, "которые оказывали помощь экстремистской организации, но при этом не знали и не могли знать об осуществлении ей такой деятельности", следует из комментариев Клишаса.