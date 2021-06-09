СМИ: блогера Юрия Хованского задержали за "оправдание терроризма"

13 минут назад

Автор фото, Instagram.com/yurykhovansky

Российский видеоблогер Юрий Хованский был задержан в Петербурге, он стал фигурантом уголовного дела о публичных призывах к террористической деятельности и публичном оправдании терроризма или пропаганде терроризма, сообщают СМИ.

О задержании 31-летнего блогера, ссылаясь на свои источники, пишут агентства ТАСС, Интерфакс и РИА Новости, а также телеграм-каналы.

Все три агентства утверждают, что Хованского задержали по уголовному делу, которое возбуждено по статье 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма).

В каком статусе по делу проходит видеоблогер, собеседники агентств не уточняют.

"Хованский задержан вчера вечером в Петербурге", - сказал источник ТАСС.

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео, на котором сотрудники правоохранительных органов в бронежилетах и касках заходят в квартиру, где на полу лежит человек, который представляется как Хованский Юрий Михайлович.

Хованский - российский видеоблогер, рэпер, ведет блог в YouTube, у него около 4,4 млн подписчиков. Он известен по таким проектам, как "Шаверма-патруль", "Бич-закупка", "Бомбилы" и Russian Stand-up. Кроме того, он помощник депутата Госдумы Василия Власова (ЛДПР).

"Вероятно, дело связано с блогерской деятельностью Хованского", - предположил собеседник Интерфакса.

Телеграм-канал Baza утверждает, что уголовное дело связано с песней Хованского о теракте в театральном центре на мюзикле "Норд-Ост", опубликованной около года назад. Причем блогер, по данным издания, "говорил, что ему стыдно за эту песню".

На видео, опубликованном РЕН ТВ, речь также идет о некой песне.