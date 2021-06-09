Зонд "Юнона" прислал первое за 20 лет фото Ганимеда - ледяной луны Юпитера

9 июня 2021

Автор фото, NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS Подпись к фото, На фото, присланных "Юноной", во всех подробностях видна испещренная кратерами и трещинами поверхность спутника

Зонд "Юнона" американского космического агентства прислал на Землю снимки Ганимеда - одного из четырех галилеевых спутников Юпитера и крупнейшего естественного спутника во всей Солнечной системе.

Ганимед удалось снять с расстояния 1000 км. Настолько близко к спутнику космический аппарат не подлетал более 20 лет.

Сейчас основная функция "Юноны" - исследовать Юпитер. Ганимед он пролетел случайно, но НАСА планирует и отдельную миссию к спутнику.

Под ледяным панцирем Ганимеда скрываются океаны, считают ученые.

Аппарат Juice (JUpiter ICy moon Explorer, или "Исследователь ледяных лун Юпитера") сделает несколько пролетов мимо двух других галилеевых спутников, Каллисто и Европы, после чего выйдет на орбиту у Ганимеда. Это произойдет к 2032 году.

На фото, присланных "Юноной", во всех подробностях видна испещренная кратерами и трещинами поверхность спутника. Их проанализируют и сравнят с изображениями, сделанными аппаратами "Галилео" (1995-2003) и "Вояджер" (1979), чтобы понять, изменился ли Ганимед с тех пор.

"К этой гигантской луне уже целое поколение так близко не подлетал ни один космический аппарат, - рассказывает главный исследователь программы "Юноны" Скотт Болтон из Юго-западного исследовательского института в Сан-Антонио, США. - Чтобы сделать научные выводы, нам понадобится время, но до тех пор можно просто любоваться этим небесным чудом."

Под ледяной коркой Ганимеда, Европы и Каллисто, вероятно, находятся подземные океаны. В НАСА обещают вскоре выпустить также цветные фотографии Ганимеда, сделанные "Юноной".