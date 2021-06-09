Как Безос, Маск и другие миллиардеры в США почти не платят подоходный налог

9 июня 2021

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Cайт ProPublica утверждает, что в его распоряжении оказались конфиденциальные данные налоговой службы за последние 15 лет

25 богатейших американцев, в том числе основатель Amazon Джефф Безос, владелец Tesla Илон Маск, портфельный инвестор Уоррен Баффет и хозяин одноименного информационного агентства Майкл Блумберг, платят подоходный налог по более низкой ставке, чем обычные граждане США.

Об этом сообщил специализирующийся на журналистских расследованиях американский сайт ProPublica, в чьем распоряжении оказались конфиденциальные данные налоговой службы более чем за 15 лет.

Согласно им, Безос вообще не платил подоходный налог в 2007 и 2011 годах, Маск в 2018 году. В других случаях уплаченный налог составил меньше одного процента заработанного за год дохода.

Как пишет ProPublica, за 15 лет 25 богатейших людей Америки платили налоги в среднем по ставке 15,8% - это меньше, чем большинство американцев.

Но закон миллиардеры не нарушают.

Дело в том, что львиная доля их доходов приходится на рост стоимости принадлежащих им акций, а это не считается доходом, пока активы не проданы. Таким образом, к примеру, Баффет, став в 2014-2018 годах богаче на 99 млрд долларов, заплатил всего 973 млн подоходного налога.

Совокупное состояние 25 богатейших американцев за это же время выросло на 401 млрд, а их суммарный подоходный налог составил всего 13,6 млрд.

Публикация данных дала новый толчок давним дискуссиям о налоговой политике и растущем неравенстве.

ProPublica заявляет, что проанализировала еще не все полученные данные, и обещает новые сенсации.

"Мы были порядком удивлены, когда узнали, что вы можете на совершенно законном основании сводить свой подоходный налог к нулю, если вы миллиардер", - заявил программе Би-би-си Today редактор сайта Джесси Айсинджер.

"К тому же они получают большие налоговые льготы," - говорит он. По словам Айсинджера, богатые люди создают или наследуют активы, после чего используют их как гарант для получения крупных кредитов по сравнительно низким ставкам.

Информация о доходах и налогах граждан, если те не занимают выборных должностей, является в США охраняемой законом тайной частной жизни. ФБР и налоговая служба начали расследования с целью выяснить, кто допустил утечку.

Планы Байдена

Президент Джо Байден хочет заставить богатых платить больше налогов, чтобы сократить неравенство в США и финансировать его масштабные инфраструктурные проекты.

В частности, Белый дом намерен поднять верхнюю планку подоходного налога, удвоить налог на инвестиционный доход и увеличить налог на наследство.

ProPublica указывает, впрочем, что больше налогов начнут платить только некоторые категории богатых американцев, например менеджеры хедж-фондов, а для большей части богатых ничего не изменится.

Офис Джорджа Сороса, также упомянутого в публикации, не ответил на запрос Би-би-си, но направил письмо сайту ProPublica, в котором говорится, что в некоторые годы Сорос и не должен был платить подоходный налог, поскольку стоимость его активов не росла, а падала.

В письме также говорится, что знаменитый филантроп давно поддерживает идею повышения налогов на богатых.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Президент Джо Байден хочет, чтобы богатые американцы платили больше налогов

Незаконная утечка

Сайт ProPublica ранее уже опубликовал несколько статей о том, как сокращение финансирования Службы внутренних доходов (IRS) негативно сказалось на ее способности контролировать уплату налогов богачами и корпорациями.

Редакция говорит, что некий озабоченный этой проблемой аноним передал ей дополнительный материал по теме.

Бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, по сообщением, американских СМИ, сказал, что примет все предусмотренные законом меры для установления виновника или виновников утечки.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что любое несанкционированное разглашение конфиденциальной правительственной информации незаконно.

Представитель министерства финансов Лили Адамс в электронном письме агентству Рейтер сообщила, что делом об утечке независимо друг от друга занимаются ФБР, федеральные прокуроры и два контрольных отдела минфина.