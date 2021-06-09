Bellingcat связал сотрудников ФСБ, следивших за Навальным, с отравлением Быкова

9 июня 2021

Автор фото, Sergei Karpukhin\TASS

В 2019 году Дмитрия Быкова госпитализировали в Уфе. СМИ тогда сообщали, что Быков впал в кому, ему проводили искусственную вентиляцию легких.

Когда Быкову стало лучше, он объяснил причину своей госпитализации отравлением.

"Я точно совершенно знаю, что причина моего отравления - а это отравление - она не установлена", - говорил тогда писатель. Тогда он не считал, что в этой истории могут быть "какие-то злодейские замыслы".

"Я ознакомился с расследованием, и у меня нет оснований не доверять ему", - заявил Би-би-си в среду Дмитрий Быков.

На вопрос, участвовал ли он как-то в нем, сотрудничал ли с журналистами, писатель ответил: "Нет, только в качестве жертвы".

Что обнаружил Bellingcat?

Расследователи из Bellingcat установили, что сотрудники НИИ-2 ФСБ и Службы по защите конституционного строя ФСБ неоднократно оказывались в тех же городах, куда Дмитрий Быков приезжал с лекциями.

Проанализировав информацию о передвижениях сотрудников ФСБ, расследователи пришли к выводу, что Быкова начали сопровождать в поездках за год до госпитализации писателя.

В тот же период времени жена Быкова Екатерина Кевхишвили заметила слежку - в доме напротив она увидела человека с биноклем, но не придала этому значения. "Я ему рукой махала, а он отпрыгивал", - рассказала Кевхишвили.

В апреле 2019 года Быкова пригласили провести тотальный диктант в Новосибирске. Организаторы диктанта выбрали для Быкова отель, который находился в непосредственной близости от места проведения диктанта.

Bellingcat утверждает, что в это время в городе уже находились предполагаемые сотрудники ФСБ - Иван Осипов и Владимир Паняев. Обе эти фамилии ранее звучали в расследовании Bellingcat, посвященном отравлению политика Алексея Навального.

Быков с женой заселились в номер утром 13 апреля. Проведя там несколько часов, они вместе отправились на место проведения диктанта, оставив личные вещи в номере.

Быков с женой вернулся в отель только около 18 часов вечера. На следующий день он чувствовал себя хорошо, 15 апреля он прилетел в Екатеринбург, где выступил с очередной лекцией, а утром 16 апреля Быков с женой должны были лететь в Уфу на следующее мероприятие.

В аэропорту, еще до посадки на борт, Быков сказал, что чувствует себя плохо, почувствовал тошноту. На взлете у него началась рвота, дыхание стало тяжелым, выступил пот. Он лег на пол в проходе. Что происходило потом, он не помнил.

"Как Навальный"

Дмитрий Быков утверждал, что его ощущения схожи с ощущениями, которые испытывал Алексей Навальный во время своего отравления.

Bellingcat совместно с Der Spiegel и Cи-эн-эн еще в декабре прошлого года провели расследование и утверждают, что установили имена сотрудников ФСБ, которые последовали за Навальным сначала в Новосибирск, а потом в Томск, где политик предположительно был отравлен "Новичком".

Позднее расследователи выяснили, что те же самые люди могли систематически следить за перемещениями оппозиционера Владимира Кара-Мурзы-младшего, который пережил две госпитализации. Кара-Мурза также утверждал, что симптомы, описанные Навальным, "один в один" совпадают с теми симптомами, которые были у него самого при обоих отравлениях.

Кара-Мурза дважды попадал в больницу с симптомами отравления. В 2015 году ему внезапно стало плохо во время встречи с коллегами. Политик долгое время находился в состоянии искусственной комы, был подключен к аппаратам искусственного жизнеобеспечения.

Спустя еще два года, в феврале 2017-го, его снова госпитализировали в критическом состоянии в московскую больницу с аналогичными симптомами. Врачи считали, что шансы на выживание составляли около 5% — со временем Кара-Мурза пришел в сознание.

В отличие от Навального и Кара-Мурзы, Дмитрий Быков впоследствии обнаружил еще один странный симптом — малиновое пятно размером с кулак в верхней части спины. Специалисты, с которыми пообщались расследователи, утверждают, что "Новичок" обычно не дает подобного кожного раздражения.