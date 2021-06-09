В Петербурге перестала работать аренда электросамокатов. Что произошло?

9 июня 2021

Автор фото, Anton Novoderezhkin/TASS

Сервисы проката электросамокатов прекратили свою работу в Санкт-Петербурге: пользователи крупнейших кикшеринговых компаний получили сообщения о том, что сервис временно недоступен. Парковки для самокатов в центре города также опустели. Ранее в администрации города ограничили скорость для самокатов в центральных районах.

О приостановке аренды самокатов сообщили, в частности, сервисы Whoosh, Urent, Molnia, Eleven и Red Wheels. В пресс-службе Whoosh Би-би-си сообщили, что такое решение "связано с возможностью урегулировать регламент работы сервисов кикшеринга с администрацией города".

"Сервис планирует в ближайшее время согласовать все аспекты работы, подписать соглашение с администрацией города и вернуться к работе в Санкт-Петербурге", - пояснил основатель Whoosh Дмитрий Чуйко.

В компании Urent Би-би-си сказали, что пока не готовы комментировать приостановку работы сервиса.

Как сообщает петербургское издание "Фонтанка", некоторым его читателям пришло сообщение о том, что аренда электросамокатов якобы приостановлена в связи с подготовкой города к чемпионату Европы по футболу, который начинается 11 июня.

В пресс-службе комитета по транспорту Петербурга Би-би-си сообщили, что в рамках подготовки к турниру власти действительно обсуждают введение определенных ограничений для средств индивидуальной мобильности в центральных районах города.

Корреспонденты "Фонтанки" также обратили внимание на то, что утром в среду из центральных районов Петербурга исчезли парковки для электросамокатов: в частности, их убрали с Дворцовой площади, с Каменноостровского проспекта и с Марсового поля.

При этом в комитете по транспорту Петербурга утверждают, что не требовали убирать электросамокаты из города и не выдавали распоряжений о прекращении работы городского кикшеринга.

"Приостановка деятельности сервисов аренды самокатов - решение самих кикшеринговых компаний. Комитет по транспорту таких требований к сервисам аренды не предъявлял. В рамках заседаний рабочей группы мы регулируем работу кикшеринга посредством принимаемых сторонами договоренностей", - сообщили Би-би-си в городской администрации.

Источник издания Forbes в одном из сервисов кикшеринга рассказал, что убрать самокаты якобы пришлось по требованию Следственного комитета.

Сам Следственный комитет в среду выпустил сообщение, в котором собщил о росте числа происшествий с электросамокатами и призвал минтранс и МВД "ускорить разработку мер, направленных на регламентацию использования указанных средств индивидуальной мобильности". В ведомстве также сообщили, что готовят свои предложения "по устранению пробелов в действующем законодательстве".

В петербургском управлении СКР сообщили, что продолжают расследовать уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в отношении ряда кикшеринговых компаний. Во вторник следователи провели обыски в компаниях Urent, Eleven, Mangoo и Busyfly "с целью выявления и изъятия предметов и документов, представляющих интерес для следствия", говорится в сообщении ведомства.

Накануне в Смольном прошло очередное совещание с представителями кикшеринговых компаний, на котором было принято решение ограничить скорость движения электросамокатов на 20 улицах Центрального и Петроградского районов до 10 км/ч.

Ограничения будут действовать, среди прочего, на Невском проспекте, на площади Восстания, на набережной Мойки, Гороховой, Большой Конюшенной и Малой Конюшенной улицах.

Как пояснил заместитель председателя комитета по транспорту Петербурга Дмитрий Ваньчков, следить за соблюдением ограничений будут сами прокатные компании.

"Самокат является элементом программной сети. Компания в онлайн-режиме видит, где он находится, с какой скоростью он двигается, и может ограничить скорость принудительно, программно, а также местонахождение. То есть в местах, где использование самоката будет запрещено, там двигатель самоката будет просто отключаться", - рассказал он в интервью телеканалу "Санкт-Петербург".

На предыдущем совещании 11 мая скорость движения самокатов по городу была ограничена до 15 км/ч. Также был введен запрет на парковку самокатов у метро на пути следования горожан и запрет на парковку самокатов ближе 15 метров от мест остановки маршрутных транспортных средств.

Уголовные дела

За последние два месяца число инцидентов с участием электросамокатов резко увеличилось, некоторыми случаями занялась полиция и Следственный комитет. Наибольшее количество скандальных случаев наблюдалось именно в Петербурге.

На прошлой неделе в СКР сообщили об обысках у сервисов проката электросамокатов в Петербурге: в частности, следственные действия прошли в офисах компаний Whoosh, Molnia и Bolt.

Обыски у компаний начались в рамках нескольких уголовных дел, возбужденных в связи с наездами клиентов сервисов на пешеходов. Дела возбуждены по статьям о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, пояснили в ведомстве.

Ранее в полиции Петербурга сообщали о нескольких случаях наезда самокатчиков на детей, а СКР выпустил сообщение, в котором говорилось, что одна из прокатных компаний "из корыстных побуждений" предоставила самокаты в аренду двум молодым людям, которые сначала сбили прохожего не Невском проспекте, а затем избили его. В итоге лихачей задержали, а против фирмы возбудили уголовное дело.

Ситуация с электросамокатами активно обсуждается и на федеральном уровне. Накануне замглавы департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Владимир Луговенко сообщил, что минтранс намерен ввести поправки к правилам дорожного движения (ПДД), запрещающие выезжать на тротуары пользователям электросамокатов массой более 35 кг.