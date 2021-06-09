Сальвадор первым в мире признал биткоин официальной валютой

9 минут назад

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Расплатиться биткоинами в Сальвадоре скоро можно будет даже в небольших лавках

Сальвадор стал первой страной в мире, объявившей биткоин официальным платежным средством. Накануне вечером конгресс большинством голосов поддержал инициативу президента Найиба Букеле.

Решение вступит в силу через 90 дней. С 2001 года единственной валютой в стране является доллар США.

На практике это означает, что любой бизнес в стране будет обязан принимать биткоины как оплату своих товаров и услуг, за исключением ситуаций, когда он не оснащен технологиями, необходимыми для выполнения транзакций.

Букеле назвал этот шаг историческим для страны в целом и для 70% сальвадорцев, у которых нет банковских счетов.

"Это открывает путь для финансовой инклюзивности, инвестиций, туризма, инноваций и экономического развития нашей страны", - написал президент Сальвадора в "Твиттере".

Экономика Сальвадора в большой степени зависит от денежных переводов, присылаемых домой сальвадорцами, живущими за рубежом. Таких насчитывается примерно два миллиона человек, ежегодно они переводят своим семьям более 4 млрд долларов, что составляет около 20% ВВП страны.

Экономисты по-разному оценивают решение сальвадорского правительства.

Одни называют его уникальным достижением, которое станет переломным для страны. Другие выражают беспокойство по поводу волатильности криптовалюты.

Некоторые эксперты считают, что власти страны осложнили себе задачу с Международным валютным фондом (МВФ), у которого они добиваются выделения 1 млрд долларов.

Голосование конгресса Сальвадора совпало с заявлением Дональда Трампа, который заявил, что считает биткоины мошеннической схемой, призванной соперничать с долларом на мировой арене.

И хотя Трамп уже не является президентом США и даже фактически лишен права голоса в социальных сетях, его мнение в финансовых вопросах, считают эксперты, имеет вес для определенной части бизнес-сообщества.

Биткоин, являющийся виртуальным активом, не привязанным к реальной экономике, в последние годы претерпел значительные колебания в стоимости.