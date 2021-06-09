Обвиняемый в убийстве гея на Курском вокзале получил девять лет колонии

41 минуту назад

Автор фото, Basmanny Court

Басманный суд Москвы приговорил Антона Бережного, обвиняемого в убийстве гея Романа Едалова на Курском вокзале в Москве два года назад, к девяти годам колонии строгого режима. Ранее в среду присяжные признали Бережного виновным в убийстве, но заслуживающим снисхождения.

О приговоре Би-би-си рассказали в ЛГБТ-группе "Стимул", юристы которой представляют интересы потерпевших.

Во время рассмотрения дела подсудимый находился под подпиской о невыезде.

Изначально присяжные должны были вынести вердикт о его виновности либо невиновности 1 июня. Но в тот день Бережной во время перерыва в прениях после выступления прокурора ушел и не вернулся, оставив в суде свой паспорт, сообщали российские информационные агентства.

2 июня Басманный суд объявил Бережного в розыск, а заседание перенес на 9 июня. 4 июня в суде сообщили, что Бережного нашли и заключили под стражу.

По версии следствия, в ночь на 2019 года перед входом в здание Курского вокзала Бережной напал с ножом на Романа Едалова и его партнера Евгения Ефимова, выкрикивая при этом оскорбления относительно сексуальной ориентации мужчин. Как позже рассказывал "Дождю" потерпевший Ефимом, Бережной кричал "пидорасы, сволочи".

Едалова Бережной ударил ножом в сердце, от чего тот умер на месте. Ефимов же получил легкие повреждения.

В тот же день Бережного арестовали. Следственный комитет возбудил в отношении него уголовное дело об убийстве Едалова (часть 1 статьи 105 Уголовного кодекса) и о нападении на Ефимова (статья 116 УК, побои).

Сам Ефимов, который работал грузчиком, уже ранее был судим за нанесение побоев и нападение на полицейского. Он признал вину в нанесении побоев, но заявил, что не планировал убийство и что Едалов сам "упал на нож".

Дело в отношении Бережного рассматривается с участием присяжных уже во второй раз.

В первый раз присяжные признали Бережного виновным в побоях, но оправдали по делу об убийстве. По делу о побоях Бережной был приговорен к году и 11 месяцам ограничения свободы.