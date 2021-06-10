Суд арестовал блогера Юрия Хованского по делу о призывах к терроризму

10 июня 2021

Автор фото, Valentin Yegorshin/TASS

Суд в Петербурге арестовал блогера Юрия Хованского по делу о публичных призывах к терроризму. В его задержании участвовали сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии.

Дзержинский районный суд Петербурга арестовал блогера на два месяца, сообщают российские информационные агентства.

Ему предъявили обвинение по части 2 статьи 205.2 УК (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма). Он частично признал вину, следует из документов, представленных суду, отмечает Интерфакс. Хованскому грозит до семи лет лишения свободы.

Защита блогера просила суд о домашнем аресте либо о запрете определенных действий в качестве меры пресечения.

Обвинение касается песни о теракте на мюзикле "Норд-Ост". "В свое время исполнял песню с оправданием терроризма. В этом полностью раскаиваюсь, признаю свою вину", - сказал блогер на видео, опубликованном следствием.

На YouTube-канале Хованского 4,4 млн подписчиков. Указанная следователями песня там отсутствует, однако по соцсетям расходилась некая запись, приписываемая ему - в качестве иллюстрации было его фото. По данным "Фонтанки", в телеграм-канале Хованского можно найти голосовое сообщение, в котором блогер рассказывает, что песню про теракт на Дубровке исполнял перед "компанией нацистов". Как пишет издание, это были вырезки из стрима блогера Андрея Нифедова, который сейчас проходит по делу как свидетель. Песня распространялась на YouTube-канале с 25 подписчиками около года назад, писал "Интерфакс".

Теракт на Дубровке

23 октября 2002 года вооруженная группа из 40 человек во главе с чеченским полевым командиром Мовсаром Бараевым захватила театральный центр на Дубровке в Москве, в котором шел популярный на тот момент мюзикл "Норд-Ост".

Они взяли в заложники более 900 человек и в качестве условия их освобождения потребовали от российских властей прекратить боевые действия в Чечне и вывести из республики федеральные войска.

В результате захвата заложников и последующего 26 октября штурма здания с использованием усыпляющего газа погибли 130 человек. Большинство из них умерли в больницах от побочных эффектов, вызванных отравлением газом.

Хованского задержали в его квартире в среду 9 июня. В официальном канале СКР было опубликовано видео задержания: сотрудники правоохранительных органов в бронежилетах и касках заходят в квартиру, где на полу лежит человек, который представляется как Хованский Юрий Михайлович.

По данным следствия, он "не позднее 3 июля 2020 года, находясь в квартире одного из домов по улице Пушкинской города Санкт-Петербурга, обращаясь к другим лицам, с целью формирования идеологии терроризма, убежденности в ее привлекательности осуществил выход в сеть Интернет и исполнил песню, содержащую, согласно экспертному заключению, признаки публичных призывов к осуществлению террористической деятельности".

Привлеченные к делу эксперты Следственного комитета нашли в песне публичное оправдание и пропаганду терроризма, признаки угроз, унижения и применения насилия по отношению к группе лиц по признаку национальности, а также призывы и оправдание необходимости осуществления агрессивных, насильственных, жестоких действий (террористических актов), создающих опасность гибели людей.

Автор фото, Andrei Gryaznov/TASS

Хованский известен по таким проектам, как "Шаверма-патруль", "Бич-закупка", "Бомбилы" и Russian Stand-up. Кроме того, он был помощником депутата Госдумы Василия Власова (ЛДПР).

Депутат Власов в эфире радиостанции "Эхо Москвы" в день задержания заявил, что Хованский "за этот инцидент много раз извинялся". "Никто ее [песню] не одобряет, мы все эту шутку осуждаем, и он ее осуждает, он был неправ и он на многих стримах за нее извинялся", - заявил депутат Госдумы.