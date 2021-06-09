Новая версия монумента на горе Рашмор - из электронных отходов

час назад

Подпись к фото, Лидеры G7 (слева направо): Борис Джонсон, Йошихидэ Суга, Эммануэль Макрон, Марио Драги, Джастин Трюдо, Ангела Меркель и Джо Байден.

Накануне саммита лидеров "Большой семерки" в Корнуолле появилась скульптура лидеров G7 в форме известного американского монумента на горе Рашмор, сделанная из отходов электронного производства.

Ее назвали Mount Recyclemore - это игра слов, которую можно перевести как "утилизируй больше". Монумент призван привлечь внимание к ущербу, который наносит утилизация электронных устройств.

Скульптор Джо Раш выразил надежду, что это поможет сделать электронные устройства более пригодными для повторного использования или переработки.

Он сказал: "Приборы нужно ремонтировать или сделать так, чтобы они служил дольше, потому что в противном случае они отправляются на свалку".

Подпись к фото, Скульптура сделана из отходов производства электроники

Согласно отчету ООН, в 2019 году в мире отправились на свалку более 53 миллионов тонн электронных отходов - на 9 миллионов тонн больше, чем пятью годами ранее.

Семь лидеров, изображенных на скульптуре, - премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, премьер-министр Японии Йошихидэ Суга, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Марио Драги, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Джо Байден.

Раш объяснил, что для его произведения выбрали наиболее заметное место - на другой стороне залива напротив гостиницы, где в эти выходные пройдет саммит. Не заметить его будет сложно.

"Монумент как бы наблюдает за ними, и мы надеемся, что они почувствуют укол совести и поймут, что процесс переработки отходов касается всех нас", - сказал Раш. - Ключевой посыл здесь в том, чтобы обсудить это всем вместе и навести уже в этом деле порядок".