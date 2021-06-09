Глобальный сбой интернета: ведущие сайты по всему миру "положил" один-единственный пользователь Fastly

9 июня 2021

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Всего один клиент, изменивший свои настройки, привел к серьезному сбою в работе Интернета

Один из серьезнейших в истории интернета сбой, случившийся 8 июня, вызвала ошибка в программном обеспечении американского провайдера услуг по "облачному доступу" Fastly. Множество интернет-сайтов по всему миру, включая британское правительство, ведущие СМИ - от CNN и New York Times до Guardian и Би-би-си - оказались недоступны или работали с тяжелыми перебоями из-за того, что некий пользователь, не догадываясь о последствиях, изменил настройки, активировав тем самым глобальный системный сбой.

Как говорится в заявлении компании, опубликованном по итогам разбирательства, обновление, содержавшее ошибку, было распространено в середине мая.

Сбой произошел около часа дня по московскому времени. Специалисты Fastly быстро ликвидировали проблему, но в течение 49 минут оставались недоступными важнейшие сайты, включая официальный сайт британского правительства, интернет-версии New York Times, Wall Street Journal, CNN, Bloomberg News, Financial Times и Guardian, крупнейшую торговую площадку Amazon, музыкальный портал Spotify, языковые службы Би-би-си и другие сервисы.

Пострадало порядка 85% трафика, идущего через серверы компании Fastly. При попытке зайти на тот или иной сайт появлялось сообщение об ошибке.

"Отключение было масштабным и жестким, и мы приносим искренние извинения нашим клиентам и всем тем, кто, в свою очередь, полагается на их услуги", - заявил ведущий технический специалист Fastly Ник Рокуэлл.

В компании признали, что проблему можно было предвидеть заранее.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В компании Fastly заявили, что устранили проблему в течение 50 минут

Случившееся вызывает вопросы относительно того, насколько безопасно зависеть в управлении огромной инфраструктурой всего от нескольких крупных провайдеров.

Что такое CDN-провайдер

Андрей Захаров, корреспондент Би-би-си

В обычном режиме контент с сайта на компьютер или смартфон пользователя доставляется так. Пользователь отправляет запрос на сайт - например, хочет открыть какую-то страницу. Физически запрос уходит на сервер, где хранятся данные. Оттуда в ответ приходят данные - и сайт грузится.

CDN-провайдеры хранят у себя популярные страницы и сайты, чтобы ускорять обмен данными между пользователями и серверами.

CDN-провайдер "по-умному" обрабатывает запрос и направляет его не на основной сервер, где хранятся данные, а на ближайший, куда была загружена их копия.

Серверы Fastly располагаются в стратегических точках по всему миру, чтобы ее клиенты могли сохранять свои данные ближе к конечным потребителям.

Однако один из пользователей, попытавшись вполне легально изменить системные настройки, невольно активировал ошибку в обновленном двумя неделями ранее программном обеспечении, которая до поры оставалась незамеченной. Это и "положило" сайты по всему миру.

Как говорится в заявлении компании, инженерам понадобилось 40 минут на то, чтобы установить причину сбоя. Еще 9 минут спустя 95% сайтов, связанных с провайдером, восстановили нормальную работу.