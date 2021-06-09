В Южной Корее девять человек погибли, когда дом рухнул на автобус
По меньшей мере девять человек погибли и еще восемь получили травмы в городе Кванджу на юге Южной Кореи, когда на автобус, в котором они находились, обрушилось пятиэтажное здание.
По данным Национальной службы пожарной охраны, автобус с 17 пассажирами остановился возле здания, предназначенного на слом, и в этот момент оно обрушилось.
Сейчас на месте трагедии пожарные проводят спасательные работы, пытаясь найти других выживших под обломками. О причинах обрушения здания пока не сообщается.
По словам представителя пожарной службы, все рабочие, находившиеся в здании, были заранее эвакуированы.
Некоторые из них подтвердили следователям, что перекрыли пешеходные дорожки возле здания незадолго до обрушения.
В видеоклипах, появившихся в соцсетях, видно, как здание рушится прямо на автобус.
По словам владельца магазина, который расположен напротив рухнувшего здания, это было похоже на землетрясение.
"Я не мог разглядеть дорогу - как будто все окуталось туманом, - рассказал он журналистам. - Потом я проверил запись с камеры наружного наблюдения и увидел, что здание рухнуло на автобус".
В 1995 году в Южной Корее произошла одна из крупнейших трагедий мирного времени, когда в результате обрушения пятиэтажного торгового центра "Сампун" в Сеуле погибо более 500 человек.
Главное
Подкаст
Что это было?
Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. Никаких ненужных подробностей и передергиваний - только факты и взвешенная аналитика.
эпизоды