В Южной Корее девять человек погибли, когда дом рухнул на автобус

18 минут назад

Автор фото, Reuters Подпись к фото, О причинах обрушения здания пока не сообщается, на месте происшествия работают пожарные

По меньшей мере девять человек погибли и еще восемь получили травмы в городе Кванджу на юге Южной Кореи, когда на автобус, в котором они находились, обрушилось пятиэтажное здание.

По данным Национальной службы пожарной охраны, автобус с 17 пассажирами остановился возле здания, предназначенного на слом, и в этот момент оно обрушилось.

Сейчас на месте трагедии пожарные проводят спасательные работы, пытаясь найти других выживших под обломками. О причинах обрушения здания пока не сообщается.

По словам представителя пожарной службы, все рабочие, находившиеся в здании, были заранее эвакуированы.

Некоторые из них подтвердили следователям, что перекрыли пешеходные дорожки возле здания незадолго до обрушения.

В видеоклипах, появившихся в соцсетях, видно, как здание рушится прямо на автобус.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Аварийное здание рухнуло прямо на автобус с пассажирами

По словам владельца магазина, который расположен напротив рухнувшего здания, это было похоже на землетрясение.

"Я не мог разглядеть дорогу - как будто все окуталось туманом, - рассказал он журналистам. - Потом я проверил запись с камеры наружного наблюдения и увидел, что здание рухнуло на автобус".