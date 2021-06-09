Суд по МН17: озвучены записи переговоров военных ДНР о передвижениях "Бука"

Ольга Ившина

Би-би-си

9 июня 2021

Автор фото, Getty Images

В суде по делу о крушении "боинга" МН17 в небе над Донбассом в 2014 году обнародовано несколько новых записей перехватов высокопоставленных военных самопровозглашенной Донецкой народной республики, в которых они детально обсуждают транспортировку зенитно-ракетной установки "Бук" по своей территории в день, когда самолет был сбит.

В суде проиграли записи переговоров главы разведки ДНР Сергея Дубинского с заместителем командира батальона "Восток" ДНР Александра Семенова, переговоры Дубинского и министра обороны ДНР Игоря Гиркина, а также многочисленные переговоры Дубинского со своими подчиненными в разведбате.

В разговоре за сутки до крушения "боинга" Дубинский отмечает, что положение ДНР на фронте тяжелое, его люди несут потери. "Если я успею утром получить "Бук" и отправить туда, это будет хорошо, если не успею, то жопа...".

По данным следствия, в ночь с 16 на 17 июля 2014 года ЗРК "Бук", был доставлен к границе России с Украиной в месте, где ее контролировали представители ДНР. Затем комплекс пересек ее и был доставлен в Донецк.

За семь часов до катастрофы Дубинский и его подчиненный, отставной офицер военной разведки армии России Олег Пулатов, могли обсуждать отправку "Бука" из Донецка в сторону села Первомайское Донецкой области. Именно оттуда, по версии следователей JIT, была позже пущена ракета, которой сбили "боинг,"летевший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур.

Дубинский: "Значит у меня такая просьба и информация. В Григоровке это все стадо поросят уползло на восток. Посмотрите, где там на восток.

Пулатов: А там некуда.

Дубинский: Есть там куда, есть, смотрите. Там есть под горочкой, они прямо около восточного соседа присели. Вся ихняя …[команда] сидит там. Пусть восточный сосед посмотрит и ...[ударит]. потому что в Григоровке осталось только 5-6 БМП.

Пулатов: Понял.

Дубинский: Слушай меня. Сейчас тебе "Крот" притянет "Бук-М" [в 2014 году позывной "Крот" носил еще один подозреваемый по делу - Леонид Харченко, глава разведывательного подразделения ГРУ самопровозглашенной ДНР]

Дубинский: Надо поставить где-то в районе Первомайска его. "Бук-М"… И придут три танка "Востока" с охраной".

И Дубинский и Пулатов являются обвиняемыми по делу о крушении МН17, рассматриваемом в суде Нидерландов. Прокуратура считает, что они непосредственно причастны к транспортировке орудия, из которого был сбит "Боинг".

В еще одной обнародованной записи человек с голосом Дубинского в разговоре с человеком с голосом Пулатова обозначает роль, которую мог играть Леонид Харченко (он же "Крот") в транспортировке "Бука". Харченко также проходит обвиняемым по делу о крушении МН17.

Дубинский: Ты ждешь Леню. Леня сейчас ведет эту вот Б-М, ты понял, да?

Пулатов: Да

Дубинский: Бук-бук.

Пулатов: Я понял, да. Я с деревянными разбираюсь.

Дубинский: Я понял. Значит, ты, Леня и все наши находишь Первомайку. В районе Первомайского в резерве ваша задача - охрана этого "Бука" и организация этого… (неразборчиво).

Затем была проиграна и запись разговора людей с голосами Дубинского и Харченко.

Дубинский: Берешь туда только из тех, что вернулись, сколько тебе надо на сопровождение. Раз. Понял, да?

Харченко: Ага.

Дубинский: Остальных оставляешь здесь. Раз. Туда приходишь, там есть рядом Первомайское, посмотри по карте.

Харченко: Я понял.

Дубинский: Где-то в том районе располагаешься. Вытягиваешь туда своих же, кто у тебя остался. И твоя задача - резерв плюс охрана вот этой штучки, которую ты сейчас повезешь.

Харченко: Я понял.

Дубинский: Гюрза [В 2014 году этим позывным, по данным следствия, пользовался Пулатов] туда же подтянется. Давай, если что, я на связи.

Автор фото, Vitaly Chugin\TASS

В другом обнародованном разговоре Дубинский мог обсуждать с заместителем командира батальона "Восток" Александром Семеновым перемещение "Бука" на Макеевское шоссе (в районе Донецка), чтобы поставить ЗРК в колонну с танками "Востока". Эта колонна затем должна была пойти в район Саур-Могилы, где в тот момент шли ожесточенные бои с украинскими военными.

В суде также проиграли записи разговоров, сделанных за несколько дней до крушения МН17. В них Игорь Стрелков, тогда занимавший пост министра обороны ДНР, говорил собеседникам о тяжелом положении сторонников ДНР в боях с украинской армией и просил предоставить ему средства ПВО, чтобы противостоять украинским военным самолетам.

Стрелков является четвертым обвиняемым по делу о крушении МН17. Ни он, ни другие обвиняемые в зале суда не присутствуют, они объявлены в международный розыск. Из четверых только Олег Пулатов согласился взаимодействовать с судом через своих адвокатов. Все обвиняемые отрицают свою причастность к крушению самолета.

О чем эти расшифровки: маршрут движения "Бука"

В суде упомянули показания нескольких свидетелей, которые встречали колонну с "Буком" и танками в районе Макеевки, Зугрэса, Снежного и других населенных пунктов, находившихся под контролем самопровозглашенной ДНР.

Изучив биллинг мобильного Харченко, следствие отметило, что его аппарат подключался к вышкам в Зугрэсе, Шахтерске и Снежном, что соответствует предполагаемому маршруту движения военной колонны с ЗРК.

Следствие также смогло найти и приобрести спутниковый снимок от 17 июля 2014 года, на котором видна машина, похожая на "Бук", следующая в составе в колонны в городе Макеевка.

Автор фото, Google Подпись к фото, Спутниковый снимок колонны с машиной, похожей на "Бук". Кадр сделан 17 июля 2014, город Макеевка, находившийся в то время под контролем самопровозглашенной ДНР.

По данным следствия, "Бук" завершил движение в составе колонны в районе супермаркета "Фуршет" в Снежном. Это подтверждается двумя обнародованными в суде записями разговоров людей с голосами Пулатова и Харченко, которые пытаются найти друг друга в Снежном.

Так, в звонке, совершенном в 12:42 (примерно за четыре часа до крушения МН17) человек с голосом Харченко сообщает Пулатову: "Я в Снежном, у "Фуршета", с игрушкой". Пулатов отвечает, что едет туда же.

Пулатов через своих адвокатов сообщил, что не помнит, участвовал ли он в таком разговоре. Однако он уверен, что под игрушкой в беседе понимается не "Бук", а какой-то переносной предмет.

Обнародованные разговоры имели место 16 и 17 июля 2014 года, были перехвачены Службой безопасности Украины и затем переданы Международной следственной группе. Многие участники этих разговоров ранее неоднократно подтверждали их подлинность (некоторые, правда, отмечали, что местами их реплики были смонтированы).