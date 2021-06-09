Госдума ужесточила контроль переводов денег из-за рубежа. Услуги банков могут подорожать

час назад

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Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении законопроект, который вводит процедуру мониторинга всех денежных переводов, если они поступили из государства, внесенного в специальный закрытый перечень Росфинмониторинга. Российские банки выступали против. Русская служба Би-би-си объясняет, в чем заключаются изменения, и что не понравилось банкирам.

Под наблюдение попадают переводы на любую сумму как в пользу юридических лиц, так и в пользу физлиц.

Также документ отменяет минимальный порог в 100 тысяч рублей при мониторинге всех транзакций в пользу НКО. Исключение делается для компаний с госучастием, публично-правовых компаний, потребительских кооперативов, государственных (муниципальных) образовательных учреждений, ТСЖ, СНТ и некоторых других юрлиц.

Изменения в "антиотмывочный закон" (115-ФЗ) были представлены главой комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым.

"Необходимо обеспечить прозрачность деятельности НКО, поскольку мы можем видеть, сколько денег было израсходовано, но не знаем, сколько денег они получили", - так объяснил необходимость внесения поправок Пискарев.

Какие переводы интересуют Росфинмониторинг?

В нынешнем виде поправки предполагают, что мониторингу подлежат все переводы на любую сумму из стран, указанных в списке, доступ к которому будет только у банков и других финансовых организаций.

Нижний порог суммы, с которого международная транзакция подлежит мониторингу, не предусмотрен. Теоретически, как отмечают эксперты, под контроль попадает даже возврат денег после отказа от покупки в иностранном магазине.

Российские банки выступили с критикой предложенных изменений.

Национальный совет финансового рынка (НСФР) направил в Госдуму письмо, в котором говорится, что совет "концептуально не поддерживает" предложенные изменения.

В НСФР считают, что поправки "содержат крайне трудно реализуемые элементы контроля" (письмо цитирует "Коммерсант"). Как отмечают авторы письма, для реализации новых требований, потребуются "значительные финансовые расходы". При этом, в НСФР отметили, что полностью автоматизировать такой процесс невозможно.

Что не нравится банкам?

Письмо в Госдуму направила также и Ассоциация банков России (АБР). В ассоциации отметили, что действие поправок распространяется "почти на все НКО", а это означает, что количество операций, которые будет вынужден контролировать банк, вырастет во много раз, говорят в АБР.

Как поясняет вице-президент АБР Алексей Войлуков, банки должны будут отслеживать поступление средств от плательщиков, находящихся в государствах из списка Росфинмониторинга, или из банков, которые находятся на территории определенных государств.

"Если по банкам все понятно - есть справочник, - то по плательщикам очень сложно определить их местоположение, исходя из того документа, который поступает в банк. Потому что правила заполнения в каждой стране разные. В некоторых случаях плательщик может не указывать страну, а указать, например, город, название которого не является уникальным", - говорит Алексей Войлуков.

С переводами с пластиковых карт, как поясняет Алексей Войлуков, все еще сложнее, потому что при такой транзакции банк фактически не получает документ о переводе. "Приходит только техническая информация платежной системы. Там нет данных, о том, где плательщик проживает или в какой стране он совершал платеж", - говорит эксперт.

По словам вице-президента АБР, уточнение необходимой информации требует много ручного труда - дополнительной переписки, запросов информации.

В ассоциации подчеркивают, что полностью автоматизировать такие процессы невозможно, и многие транзакции придется обрабатывать вручную.

Количество запросов вырастет в разных банках в среднем в 10-20 раз, считает Алексей Войлуков.

"Все это, естественно, приведет к тому, что банки должны будут нанимать дополнительный персонал, проводить их обучение", - говорит эксперт.

Что предлагают банки?

По словам Войлукова, в конечном итоге, это означает необходимость увеличения штата комплаенс-подразделений банков приблизительно в два раза.

Подразделения комплаенс-контроля в банках занимаются внутренним контролем соблюдения законодательства. Одно из основных направлений их работы - противодействие отмыванию средств.

Поправки должны вступить в силу 1 октября этого года. В Ассоциации банков России предлагают отложить дату вступления закона в силу как минимум на полгода, чтобы у банков была возможность подготовиться.

Также в АБР предлагают отказаться от мониторинга транзакций по пластиковым картам и ограничить сумму операций, подлежащих обязательному контролю - ввести минимальный порог в 100 тысяч рублей.

"Потому что все-таки в 10% крупных платежей сосредоточено более 90% необходимой работы. А если анализировать все и всех, в том числе и по мелким операциям, можно просто утонуть в этом массиве", - говорит вице-президент АБР.

Каковы санкции за невыполнение закона?

Если банк по какой-либо причине не сообщит в Росфинмониторинг о подобной операции, это повлечет серьезные последствия, в том числе и штрафные санкции.

Начальник аналитического управления Банка корпоративного финансирования Максим Осадчий подчеркивает, что банки, которые не будут выполнять новые требования, могут лишиться лицензии.

Как подчеркивает аналитик, банки вынуждены выполнять полицейские функции, и это "не сугубо российская новация".

Как введение такого мониторинга отразится на клиентах банков?

При этом Максим Осадчий считает, что автоматизация процесса выявлений "подозрительных" транзакций из списка "недружественных" стран - вполне реалистичная задача для российских банков.

"Безусловно, это потребует определенных издержек от банков. Но с технологической точки зрения, с учетом наработанного опыта работы со списками террористов и с черными списками, не столь уж большая технологическая новация требуется от банков", - говорит Осадчий.

Рост нагрузки на банки и рост их расходов рано или поздно отразится на клиентах, говорит Алексей Войлуков. "Банк повысит комиссии или стоимость услуг - тех же кредитов, например", - говорит вице-президент АБР.

С ним согласен Максим Осадчий: "Любая фантазия законодателя - за ваш счет, дорогие клиенты, я бы так сказал". При этом списка стран для отслеживания операций не будет в открытом доступе.

Насколько такой закон эффективен?

Максим Осадчий подчеркивает, что физические и юридические лица, против которых направлен этот закон, могут начать действовать в обход банковской системы.