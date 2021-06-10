Дайджест: запрет структур Навального как сигнал Путина Байдену; когда и где наблюдать солнечное затмение

42 минуты назад

Автор фото, Reuters

США и Великобритания резко осудили решение Московского городского суда, который в среду по требованию прокуратуры признал структуры российского оппозиционера Алексея Навального экстремистскими и запретил их деятельность.

Чуть ли не первым из представителей иностранных государств заявление об этом сделал британский министр иностранных дел Доминик Рааб, назвавший запрет "извращением" и "кафкианской атакой на тех, кто выступает против коррупции и за открытое общество".

Вскоре после этого в не менее жестких выражениях ситуацию прокомментировал Государственный департамент США. "Это решение создает риск уголовного преследования и тюрьмы для сотрудников, волонтеров и тысяч сторонников [Навального] по всей России за то, что они пользуются своими основными правами, гарантированными российской конституцией", - сказано в заявлении американского внешнеполитического ведомства.

США также отмечают, что власти не впервые причисляют к экстремистам тех, кто подвергается в стране преследованиям: в частности, говорят о религиозной организации "Свидетели Иеговы", признанной в России экстремистской и запрещенной в 2017 году.

О том, как в среду проходил суд о запрете структур Алексея Навального, в том числе Фонда борьбы с коррупцией (ранее он получил в России статус иностранного агента, а в среду был причислен к экстремистским организациям), рассказывает наш корреспондент Оксана Чиж.

Как решение Московского городского суда комментирует мировая пресса и почему его называют знаком Путина перед встречей с Байденом в Женеве, читайте ниже, в разделе "Что говорят, что пишут".

Кольцеобразное солнечное затмение

В четверг состоится достаточно редкое природное явление - кольцеобразное солнечное затмение. Как сообщает сайт Роскосмоса со ссылкой на данные Московского планетария, последний раз оно происходило на нынешней территории России более 50 лет назад. Во время кольцеобразного затмения Луна проходит по солнечному диску, не закрывая его полностью, при этом в максимальной фазе образуется кольцо из незакрытой части Солнца.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Подобное зрелище в этот раз смогут увидеть только жители самых северных районов Земли. На этом снимке – кольцеобразное солнечное затмение на Тайване, состоявшееся 21 июня 2020 года.

Впрочем, полное солнечное кольцо можно будет наблюдать только в Якутии и на Чукотке, а также в канадской провинции Онтарио, в Гренландии и на Северном полюсе.

Эксперты предупреждают, что смотреть на солнечное затмение без специальных светофильтров опасно для глаз. Нельзя наблюдать за солнцем незащищенными глазами через бинокль, солнечные очки, телескоп или объектив зеркальной фотокамеры. Для безопасного наблюдения за затмением используют либо специальные светофильтры, либо самодельные, такие как засвеченная фотопленка. Кроме того, рекомендуется изготовить простейший пинхол-проектор (камеру-обскуру), например, по описанному здесь способу. За затмением можно также наблюдать в интернете: трансляцию с 13:00 на своем канале в YouTube будет вести в числе прочих Московский планетарий.

В каких российских городах видно затмение - и когда его наблюдать (указано местное время).

В Москве затмение можно будет наблюдать с 13:22, максимальная фаза наступит в 14:26, в этот момент Луна закроет Солнце на 16%.

затмение можно будет наблюдать с 13:22, максимальная фаза наступит в 14:26, в этот момент Луна закроет Солнце на 16%. В Санкт-Петербурге затмение начнется в 13:01, максимальная фаза (25%) наступает в 14:12.

затмение начнется в 13:01, максимальная фаза (25%) наступает в 14:12. В Якутске затмение начнется в 19:46, максимальная фаза (77%) наступает в 20:45.

затмение начнется в 19:46, максимальная фаза (77%) наступает в 20:45. В Чите начало затмения - в 20:09, максимальная фаза (52%) - в 21:06.

начало затмения - в 20:09, максимальная фаза (52%) - в 21:06. В Иркутске начало затмения - в 19:11, максимальная фаза (45%) - в 20:09.

начало затмения - в 19:11, максимальная фаза (45%) - в 20:09. В Новосибирск е затмение начнется в 18:06, максимальная фаза (34%) наступит в 19:07.

е затмение начнется в 18:06, максимальная фаза (34%) наступит в 19:07. В Екатеринбурге начало затмения - в 15:49, максимальная фаза (24%) - в 16:53.

Некоторые другие регионы мира (время местное):

Киев (Украина) - начало затмения в 13:26, максимальная фаза (5%) - 14:15.

(Украина) - начало затмения в 13:26, максимальная фаза (5%) - 14:15. Минск (Беларусь) - начало затмения в 13:07, максимальная фаза (12%) - 14:08.

(Беларусь) - начало затмения в 13:07, максимальная фаза (12%) - 14:08. Лондон (Великобритания) - начало затмения в 10:08, максимальная фаза (20%) - в 11:13.

(Великобритания) - начало затмения в 10:08, максимальная фаза (20%) - в 11:13. Нью-Йорк (США) - начало затмения 05:24, максимальная фаза (72%) - в 05:32.

Переговоры Байдена с Джонсоном

Прибывший в Великобританию президент США Джо Байден проведет переговоры с премьер-министром Борисом Джонсоном. Это первый зарубежный визит Байдена после вступления в должность.

Автор фото, PA Media Подпись к фото, После приземления в Великобритании Байден выступил перед американскими военными на британской базе

За встречей с главой британского правительства последует саммит "Большой семерки", который также состоится в британском Корнуолле, а после него Байден отправится на встречу министров НАТО. Восьмидневное европейское турне Байдена завершится переговорами с президентом России Владимиром Путиным, которые пройдут 16 июня в Женеве.

О поездке Байдена и о намерении американской администрации закупить 500 млн доз вакцины от коронавируса для бедных стран мира читайте тут.

Коронавирус: резкий скачок заболеваемости в Москве

Российские власти сообщили, что за сутки в среду в стране зарегистрировано 10,4 тыс. заболевших коронавирусом, в том числе 4,1 тыс. - в Москве. Отметка в 10 тыс. случаев оказалась превышена впервые с 14 марта, а для столицы этот показатель максимальный с 16 января.

Власти не спешат вводить новые ограничительные меры, хотя признают, что число людей, попадающих в больницы с Covid-19, вновь начало резко расти. От коронавируса в среду скончались 399 пациентов, в том числе 58 - в Москве.

Эксперты Роспотребнадзора объясняют рост заболеваемости тем, что жители страны не соблюдают меры предосторожности, то есть не носят маски и "не осознают необходимость вакцинации".

Расследование об отравлении Дмитрия Быкова

Журналисты-расследователи из группы Bellingcat опубликовали расследование, из которого следует, что перед отравлением писателя Дмитрия Быкова в 2019 году за ним следовали те же сотрудники ФСБ, которые следили за Алексеем Навальным, когда тот был отравлен "Новичком".

Автор фото, Sergei Karpukhin\TASS

Быкову стало плохо во время поездки в Уфу, он объяснял свое состояние отравлением и описывал симптомы, похожие не те, что были у Навального.

По данным авторов публикации, те же самые люди из ФСБ могли систематически следить за перемещениями оппозиционера Владимира Кара-Мурзы-младшего, который пережил две госпитализации.

Задержан блогер Юрий Хованский

В среду в Санкт-Петербурге задержали популярного видеоблогера Юрия Хованского. Сообщается, что причиной стала исполненная им песня о теракте в театральном центре на Дубровке в 2002 году. По данным издания Baza, блогер "говорил, что ему стыдно за эту песню".

Автор фото, Instagram.com/yurykhovansky

Российские средства массовой информации пишут, что Хованский задержан по уголовному делу, возбужденному по статье 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма).

У блога Хованского в YouTube около 4,4 млн подписчиков, он известен по таким проектам, как "Шаверма-патруль", "Бич-закупка", "Бомбилы" и Russian Stand-up.

"Ролан Гаррос": Джокович вышел в полуфинал, зрителей выгнали из-за карантина

Первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович вышел в полуфинал Открытого чемпионата Франции, где он встретится с испанцем Рафаэлем Надалем.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Зрителей на матче было относительно немного - и с наступлением темноты их попросили покинуть корт

Джокович обыграл итальянского спортсмена Маттео Беретини, однако матч пришлось прервать, чтобы дать возможность зрителям покинуть корт и добраться домой до наступления комендантского часа - он в действует в Париже с 23:00 по местному времени.

Матч прервали под громкие возмущенные крики зрителей - и доигрывали его уже в тишине.

Недавно на "Ролан Гаррос" произошел еще один скандал, когда японка Наоми Осака отказалась принять участие в пресс-конференции, за что была дисквалифицирована.

"Запрет организации Навального - это четкий сигнал Путина Байдену".

С таким заголовком вышла статья в New York Times(требуется подписка). "Этот шаг, сделанный всего за неделю до саммита в Женеве, скорее всего, подтолкнет российскую оппозицию к дальнейшему уходу в подполье и послужит сигналом к ​​тому, что внутренние дела России не подлежат обсуждению", - пишет газета.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Московский городской суд

Переговоры Путина и Байдена станут их первой личной встречей с момента вступления в должность нового главы Белого дома.

Владимир Путин уже давал понять, что отвергнет любую критику действий Кремля по делу Навального, заявив, что Соединенные Штаты Америки не имеют права навязывать свое мнение другим странам.

На ежегодной экономической конференции России в Санкт-Петербурге на прошлой неделе Путин неоднократно ссылался на аресты участников беспорядков в Капитолии в Вашингтоне, когда его спрашивали о репрессиях в России или соседней Беларуси. "Взгляните на печальные события в Соединенных Штатах, когда люди отказались признать результаты выборов и штурмовали Конгресс. Почему вас при этом интересует только наша внесистемная оппозиция?", - отвечал российский президент.

Как пишут журналисты New York Times, решение о признании ФБК экстремистской организацией повысило ставки саммита в Женеве для Байдена, который обещал дать отпор нарушениям международных норм Путиным.

Российский президент ясно дал понять, что, хотя он готов обсуждать с Байденом киберпространство и геополитику, он не намерен участвовать в переговорах о том, правильно ли он управляет своей страной. Вопрос в том, готов ли президент США Джо Байден принять эти условия, заключает издание.

"Суд знаменует изменение отношения Кремля к Навальному"

Газета Guardian пишет, что решение Мосгорсуда в отношении структур Навального - своего рода переломный момент и точка в длительном противостоянии сторонников оппозиционера и власти.

"Кремль в течение многих лет преследовал Алексея Навального и его союзников и, хоть и препятствовал, но все равно допускал проведение уличных акций, - сказано в публикации. - Но с тех пор, как в прошлом году Навальный стал жертвой отравления "Новичком", Кремль стал более агрессивным, посадив Навального в тюрьму и арестовав тысячи протестующих в городах по всей России, которые требовали освобождения оппозиционного политика".

Газета также обращает внимание на то, что решение признать ФБК экстремистской организацией было принято за неделю до саммита президентов России и США. "Вероятно, вопрос Навального и ФБК станет одной из самых главных тем в повестке встречи, хотя ожидалось, что она будет посвящена вопросам безопасности", - предполагает газета.

Вне закона

Газета Telegraph цитирует официальное заявление министра иностранных дел Великобритании, который называл "извращенным" постановление российского суда о признании организаций, связанных с находящимся в заключении критиком Кремля Алексеем Навальным, экстремистскими. "В результате этого решения организации объявлены вне закона и для их членов предполагаются длительные сроки тюремного заключения", - пишет издание.

Журналисты также обращают внимание, что решение, которое вступает в силу немедленно, фактически запрещает членам ФБК участвовать в парламентских выборах в этом году.

"Это еще одна кафкианская атака на тех, кто выступает против коррупции и за открытое общество, и преднамеренная попытка фактически поставить вне закона подлинную политическую оппозицию в России", - цитирует издание главу британского МИД Доминика Рааба.

Наш корреспондент Ольга Ившина продолжает следить за ходом суда по делу о гибели в небе над Донбассом малайзийского Боинга MH1.

Автор фото, Google Подпись к фото, Спутниковый снимок колонны с машиной, похожей на "Бук". Кадр сделан 17 июля 2014, город Макеевка, находившийся в то время под контролем самопровозглашенной ДНР.

В среду на процессе, проходящем в Нидерландах, слушали ранее неизвестные записи переговоров между предполагаемыми участниками транспортировки на Украину из России зенитно-ракетного комплекса "Бук", из которого, по мнению следствия, был сбит пассажирский самолет.

О содержании этих записей и других подробностях процесса читайте в нашем репортаже.

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