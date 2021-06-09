"США вернулись". Байден начал свой визит в Британию с жесткого предупреждения России

9 июня 2021 Обновлено 7 часов назад

Автор фото, PA Media Подпись к фото, Джо Байден с супругой прибыли в Великобританию

Президент США Джо Байден заявил, что Россию ждут серьезные последствия, если она будет продолжать политику, наносящую вред Соединенным Штатам и их союзникам. С такого предостережения Байден начал свою первую официальную поездку за рубеж.

Президент США прибыл в Великобританию на встречу лидеров "Большой семерки", в преддверии которой он проведет переговоры с британским премьер-министром Борисом Джонсоном. Затем 16 июня у него запланирована встреча с Владимиром Путиным в Женеве.

"Это мой первый иностранный визит в должности президента США. Я направляюсь на саммит "Большой семерки", затем к министрам НАТО, а потом встречусь с мистером Путиным, чтобы дать ему знать, о каких вещах, как я считаю, он должен знать, - сказал Байден выступая перед американскими военными на базе Королевских военно-воздушных сил Милденхолл. - Во время всех этапов поездки мы четко заявим, что США вернулись, и мировые демократии едины в намерении решить самые сложные задачи и проблемы, имеющие наибольшее значение для нашего будущего".

В Белом доме заявили, что в ходе встречи с Путиным Байден намерен обсудить целый ряд вопросов, требующих безотлагательного решения: контроль над вооружениями, климатические изменения, военное вмешательство России на Украине, деятельность российских хакеров и преследование Алексея Навального.

В среду российский суд по требованию прокуратуры признал структуры оппозиционера Навального экстремистскими и запретил их деятельность.

Байден подчеркнул, что не потерпит, каких-либо действий, наносящих вред Соединенным Штатам.

"Мы не ищем конфликта с Россией. Мы хотим стабильных и предсказуемых отношений. Но я ясно выразился: Соединенные Штаты ответят решительным и значимым образом, если российские власти будут заниматься вредоносной деятельностью", - заявил Байден, выступая в Милденхолле.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Ожидается, что во время переговоров Байден будет говорить с Путиным о судьбе Навального

Сейчас между Московой и Вашингтоном сложились самые худшие за долгие годы отношения. В апреле Путин обвинил Запад в попытках давить на Россию и призвал партнеров не переходить красную черту.

Незадолго до встречи с Байденом Путин дал понять, что прорывов от этих переговоров не ждет, но выразил надежду на конструктивные отношения.

"Я сейчас не буду перечислять, потому что, мне кажется, в преддверии нашей встречи лучше не перечислять то, что послужило крушению российско-американских отношений, сказал Путин во время недавнего Петербургского экономического форума (цитата по ТАСС). - Но шагов достаточно. Мы что ли их вводили, санкции против США? США против нас санкции вводили и продолжают вводить по каждому поводу и без повода вообще. Только потому что мы существуем. Но с этим придется смириться. Россия есть, была и будет, так же, как и есть, и будут США, которые играют очень важную роль в мире".

G7 и ответ Запада

Запад обвиняет Москву в попытках внести раскол между западными партнерами. Этот вопрос будет активно обсуждаться на саммите "Большой семерки", - заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель.

По его словам, все члены G7 разделяют взгляды на деструктивную политику России, в том числе - в кибератаках и других операциях спецслужб.

В "Большую семерку" входят крупнейшие индустриальные страны мира: Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания, США плюс Европейский союз. Саммит в английском графстве Корнуолл начнется в субботу утром.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, В Корнуолле Байдена, который прибыл на саммит одним из первых, встречали традиционным почетным караулом

Главной темой дискуссий станет программа выхода мира из кризиса, вызванного пандемией коронавируса, в том числе создание более прочной системы здравоохранения, способной защитить людей от повторения событий 2020-21 годов.

По данным американских СМИ, Джо Байден намерен объявить о покупке 500 млн доз вакцины от коронавируса производства компании Pfizer для бедных стран мира. Согласно этой информации, около 200 млн доз будет направлено уже в этом году, а остальные - в 2022-м.

Официально данные о закупке этого числа вакцин не подтверждены, однако когда журналисты спросили Байдена о его стратегии в отношении глобальной программы вакцинации, президент США ответил: "У меня она есть, и я о ней объявлю".

Кроме того, лидеры "семерки" обсудят проблему изменения климата и международную торговлю.

Также Байден дал понять, что намерен в ходе поездки максимально укрепить взаимоотношения с европейскими союзниками, пошатнувшимися при администрации Дональда Трампа.

В частности, на встрече с Борисом Джонсоном предполагается обновить "Атлантическую хартию" - соглашение, заключенное между Уинстоном Черчиллем и Франклином Рузвельтом еще в 1941 году. В новую версию документа будут включены такие современные сферы взаимодействия, как изменение климата и кибербезопасность.

Байдена также примет королева Елизавета II в своей резиденции в Виндзорском дворце. Это уже 12-й президент США, с которым Ее Величество встретится за время своего пребывания на престоле. Также это будет первая встреча 95-летнего британского монарха с иностранным лидером после смерти ее мужа, герцога Эдинбургского Филиппа.

Что известно о 500 млн дозах вакцины?

По данным агентства Рейтер, правительство США бесплатно предоставит вакцины 92 странам с низким доходом населения, а также государствам Африканского союза. При этом распределяться препараты будут через международную программу Covax. Ранее США обещали направить для Covax 60 млн доз вакцины.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Байден выступил перед американскими военными на базе британских ВВС

По данным источников газеты New York Times, знакомых с условиями сделки, США заплатят за вакцину производства Pfizer по льготной цене, покрывающей только расходы на производство препарата и не предусматривающей получение прибыли.

Ожидается, что о покупке 500 млн доз Байден официально объявит в четверг, при этом вместе с американским президентом перед публикой появится генеральный директор Pfizer Альберт Бурла.