$11 млн для хакеров. Крупнейший в мире производитель мяса JBS признал, что заплатил выкуп после кибератаки

10 июня 2021, 04:57 GMT

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Крупнейшая в мире мясоперерабатывающая компания JBS согласилась заплатить хакерам, взломавшим серверы нескольких заводов в Канаде и Австралии

Крупнейшая в мире мясоперерабатывающая компания JBS признала, что заплатила хакерам выкуп в размере 11 млн долларов за устранение последствий серьезной кибератаки.

Почти две недели назад хакеры атаковали серверы нескольких заводов компании, в результате чего на некоторое время была остановлена работа ее предприятий в Канаде и Австралии.

В интервью Wall Street Journal генеральный директор JBS USA (американского подразделения компании) Андре Ногейра назвал платеж хакерам "болезненным, но правильным" решением. "Это было очень сложное решение для нашей компании и лично для меня. Однако мы понимали, что его необходимо принять, чтобы предотвратить любой потенциальный риск для наших клиентов", - сказал Ногейра.

Выплата выкупа производилась в биткоинах, как того требовали хакеры.

Кибератака на время остановила работу мясных предприятий JBS, производящих почти четверть американской говядины. Она грозила разорвать цепочки поставок продуктов питания и привести к росту и без того высоких цен на продукты питания.

Сейчас следователи и службы безопасности проводят проверку, чтобы определить размер урона, нанесенного хакерами. В компании говорят, что никакой утечки о данных партнеров, клиентов или сотрудников не произошло.

ФБР утверждает, что за кибератакой стоит связанная с Россией хакерская группа, известная под названиями REvil и Sodinokibi.

Кибер-атака на JBS произошла вскоре после такой же атаки на крупнейший топливопровод в США Colonial Pipeline Co. Она на несколько дней прервала подачу топлива на юго-восток США.

Colonial Pipeline Co также согласилась выплатить выкуп и тоже в биткоинах.

В понедельник службам Министерства юстиции США, в свою очередь, удалось взломать цифровой кошелек хакеров и вернуть около 2,3 млн долларов, это около половины суммы, которые перевела мошенникам Colonial Pipeline Co.

На прошлой неделе министерство юстиции США объявило о начале новой программы по борьбе с компьютерным вымогательством. В инструкции, подписанной заместителем генерального прокурора Лисой Монако, говорится, что все случаи хакерских атак будут расследоваться по такому же протоколу, как и акты терроризма, а в следственных действиях будут участвовать и федеральные власти.