Автобус врезался в рабочих в Свердловской области, погибли шесть человек

10 июня 2021, 04:44 GMT Обновлено 10 июня 2021, 06:59 GMT

Автор фото, Russian State Road Safety Inspectorate

В закрытом городе Лесной в Свердловской области автобус врезался в рабочих предприятия госкорпорации "Росатом". По предварительным данным, отказали тормоза. Погибли шесть человек, еще 15 получили травмы.

Сначала в полиции сообщали, что служебный автобус марки ПАЗ перевозил рабочих на предприятие и совершил наезд на людей, находившихся на остановке.

"Погибли шесть человек и порядка 15, предварительно, получили травмы различной степени тяжести и доставлены в больницу для оказания необходимой медицинской помощи", - сказал Интерфаксу представитель регионального управления МВД Валерий Горелых.

По его словам, у автобуса, по предварительным данным, отказали тормоза, поэтому он с горы сначала протаранил ворота, а затем сбил на остановке людей.

Позже в региональном управлении СКР уточнили, что автобус наехал на людей, которые пешком направлялись на работу. Все погибшие были пешеходами. Несколько человек в автобусе получили травмы. Автобусом вез несколько десятков работников предприятия на смену.

Это произошло в 07:20 по местному времени, служебный автобус вез со смены работников предприятия, говорилось в предыдущем сообщении СКР.

"При приближении к остановке, на которой ждали несколько десятков работников, направляющихся на смену, у автобуса возникла неисправность. В результате водитель транспортного средства потерял управление", - заявили в следственном ведомстве.

Закрытый город Лесной (ЗАТО) ранее был известен как Свердловск-45, там находится "Электрохимприбор" - одно из ведущих предприятий ядерно-оружейного комплекса корпорации "Росатом". Он расположен примерно в 240 км от Екатеринбурга.

Все погибшие были работниками "Электрохимприбора".

"Это автобус не комбината "Электрохимприбор", это автобус Нижнетуринского автотранспортного предприятия. По предварительной версии, у него отказали тормоза, и он совершил наезд на наших работников", - сообщили ТАСС в пресс-службе "Электрохимприбора"

По данным ГИБДД, все погибшие и пострадавшие в момент аварии находились на остановке. В автобусе было 48 человек.

"Число пострадавших увеличилось до 15 человек. У всех сочетанная травма, госпитализируются", - сказали Интерфаксу в службе скорой помощи.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц).