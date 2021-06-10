Латвия подозревает в шпионаже экс-главу МВД. Ранее его обвиняли в связях с КГБ СССР

Оксана Антоненко

Русская служба Би-би-си, Рига

52 минуты назад

Автор фото, LETA

Латвийский сейм выдал органам правосудия депутата парламента Яниса Адамсонса для уголовного преследования по статье "шпионаж". Ранее Адамсонс занимал должность министра внутренних дел Латвии, в советское время служил в Военно-морском флоте.

Вопрос о выдаче оппозиционного депутата ("Согласие") Яниса Адамсонса появился в повестке внеочередного заседания парламента незадолго до самого заседания. По словам политика, он узнал об этом от журналистов.

"Я даже не знаю, что мне инкриминируется", - сказал Адамсонс во время дебатов в Сейме.

В официальных документах на сайте парламента сказано, что профильная Комиссия по мандатам, этике и заявлениям просит разрешить проведение обысков по месту жительства депутата и на его рабочем месте, а также разрешить его задержание и арест.

В качестве основания фигурирует заявление Генеральной прокуратуры, полученное за день до заседания.

Глава профильной комиссии Янина Курсите-Пакуле в ходе дебатов в Сейме сказала, что речь идет о 85 статье Уголовного закона Латвии - шпионаж. Из ее обращения было ясно, что правоохранительные органы инкриминируют политику сбор сведений, не подлежащих разглашению, а также их передачу иностранному государству.

Латвийские СМИ со ссылкой на Латвийское телевидение сообщают, что речь идет о России.

"Никакого греха я за собой не чувствую, мне даже сложно комментировать то, чего я не знаю", - сказал Адамсонс.

В советское время политик служил в Военно-морском флоте на Сахалине. Согласно архиву новостного агентства LETA, Адамсонс занимал должность замначальника штаба по разведывательной работе.

В 1992 году он вернулся в Латвию, был утвержден заместителем командира Морских сил Латвии. Участвовал в выводе российской армии с территории Латвии, позже был утвержден Министром внутренних дел.

Янис Адамсонс фигурировал в нескольких скандалах, в частности, он судился с Генпрокуратурой по поводу статуса "бывшего сотрудника КГБ СССР".