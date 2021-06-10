Латвия подозревает в шпионаже экс-главу МВД. Ранее его обвиняли в связях с КГБ СССР
- Оксана Антоненко
- Русская служба Би-би-си, Рига
Латвийский сейм выдал органам правосудия депутата парламента Яниса Адамсонса для уголовного преследования по статье "шпионаж". Ранее Адамсонс занимал должность министра внутренних дел Латвии, в советское время служил в Военно-морском флоте.
Вопрос о выдаче оппозиционного депутата ("Согласие") Яниса Адамсонса появился в повестке внеочередного заседания парламента незадолго до самого заседания. По словам политика, он узнал об этом от журналистов.
"Я даже не знаю, что мне инкриминируется", - сказал Адамсонс во время дебатов в Сейме.
В официальных документах на сайте парламента сказано, что профильная Комиссия по мандатам, этике и заявлениям просит разрешить проведение обысков по месту жительства депутата и на его рабочем месте, а также разрешить его задержание и арест.
В качестве основания фигурирует заявление Генеральной прокуратуры, полученное за день до заседания.
Глава профильной комиссии Янина Курсите-Пакуле в ходе дебатов в Сейме сказала, что речь идет о 85 статье Уголовного закона Латвии - шпионаж. Из ее обращения было ясно, что правоохранительные органы инкриминируют политику сбор сведений, не подлежащих разглашению, а также их передачу иностранному государству.
Латвийские СМИ со ссылкой на Латвийское телевидение сообщают, что речь идет о России.
"Никакого греха я за собой не чувствую, мне даже сложно комментировать то, чего я не знаю", - сказал Адамсонс.
В советское время политик служил в Военно-морском флоте на Сахалине. Согласно архиву новостного агентства LETA, Адамсонс занимал должность замначальника штаба по разведывательной работе.
В 1992 году он вернулся в Латвию, был утвержден заместителем командира Морских сил Латвии. Участвовал в выводе российской армии с территории Латвии, позже был утвержден Министром внутренних дел.
Янис Адамсонс фигурировал в нескольких скандалах, в частности, он судился с Генпрокуратурой по поводу статуса "бывшего сотрудника КГБ СССР".
Суд признал его связь с КГБ, однако должность депутата парламента тогда он не потерял после соответствующего голосования в Сейме.
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