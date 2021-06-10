УЕФА обязал сборную Украины убрать с формы надпись "Героям слава!"

час назад

Автор фото, Andrii Pavelko via REUTERS

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обязал сборную Украины убрать с формы, подготовленной к чемпионату Европы, надпись "Героям слава". Ранее с жалобой на форму украинцев в УЕФА обратился Российский футбольный союз (РФС).

В начале недели сборная Украины представила форму для Евро-2020, на которой изображена карта страны с Крымом, аннексированным Россией в 2014 году, а также нанесены надписи "Слава Украине!" и "Героям слава!" - лозунги, которые широко использовались во время протестов на Украине в 2014 году.

"Это сочетание двух лозунгов считается явно политическим по своей природе, имеющим историческое и милитаристское значение. Поэтому этот конкретный лозунг на внутренней стороне футболки должен быть удален в соответствии со статьей 5 Регламента УЕФА по экипировке", - цитирует заявление УЕФА агентство Интерфакс.

Эту информацию Украинской службе Би-би-си подтвердил источник в сборной Украины.

Российское издание "Чемпионат" со ссылкой на свои источники сообщило, что карта Украины на форме не нарушает правил, поскольку ООН признает принадлежность Крыма к Украине.

Слоган "Слава Украине!" также останется на форме, поскольку сам по себе он может рассматриваться как неполитический, а вот вторую часть - "Героям слава!" - сборная Украины должна убрать, поскольку в сочетании с первым она имеет очевидный политический подтекст, отмечает издание.

Ранее в УЕФА заявляли, что форма сборной Украины была одобрена организацией в соответствии с действующими правилами в отношении экипировки.

"Она умеет шокировать"

Новую форму сборная Украины представила 6 июня. После этого официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала изображение на форме карты Украины с Крымом "отчаянной художественной акцией", а нанесенный на нее лозунг "пресловутой националистической кричалкой".

Комментируя заявление УЕФА, Захарова сейчас заявила, что "спорт - не поле боя". "Становитесь спортивными героями, и будет вам слава", - написала она в своем телеграм-канале.

Президент России Владимир Путин накануне прокомментировал скандальную ситуацию в интервью ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину: "Здесь нет никакой новизны. Позиция украинских властей по поводу Крыма нам хорошо известна. Они пренебрегают волеизъявлением народа, волеизъявлением крымчан, что тоже не очень вяжется с пониманием того, что такое демократия".

Президент Украины Владимир Зеленский оценивал форму положительно: "Новая форма сборной Украины по футболу - особенная. Она умеет шокировать. На ней несколько важных символов, объединяющих украинцев от Луганска до Ужгорода, от Чернигова до Севастополя".

РФС пожаловался

Во вторник в РФС сообщили, что направили УЕФА письмо, в котором обратили внимание "на использование политических мотивов в форме сборной Украины, что нарушает руководящие принципы регламента УЕФА по экипировке, который запрещает политические высказывания".

"На наш взгляд, согласовывая такую форму, УЕФА создает прецедент, ведь уже на следующем крупном турнире мы можем увидеть попытки других стран использовать свою экипировку для политических высказываний", - заявили в РФС.