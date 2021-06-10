Владельцы электросамокатов и власти впервые договорись. Как это будет в Петербурге?

8 часов назад

Автор фото, Alexander Demianchuk/TASS Подпись к фото, Кататься на самокате по Дворцовой площади теперь запрещено

Компании по аренде электросамокатов смогут возобновить свои услуги в Санкт-Петербурге, однако власти города ввели для них ограничения как по скорости, так и по географии поездок. Наиболее жесткие ограничения будет действовать в период проведения чемпионата Европы по футболу.

В среду вечером стало известно, что комитет по транспорту Санкт-Петербурга подписал с крупнейшими сервисами аренды электросамокатов соглашение о соблюдении правил использования средств индивидуальной мобильности на территории города.

Согласно принятому документу, максимальная скорость перемещения самокатов по городу должна оставлять 20 км/ч. Запрещено размещение и передвижение самокатов на Дворцовой и Сенатской площадях, на Малой Морской улице. Кроме того, пользователи электросамокатов должны спешиваться при пересечении пешеходных переходов.

Дополнительные ограничения будут действовать во время проведения чемпионата Европы по футболу (11 июня - 11 июля): на тротуарах и в зонах массового скопления людей будет ограничена скорость - 10 км/ч до 12 июля и 15 км/ч после этой даты. Также до 12 июля запрещено размещение и передвижение самокатов на Адмиралтейском проспекте, Невском проспекте, Большой Конюшенной улице, Большой Морской улице, Английской и Дворцовой набережных.

Утром в четверг в компаниях Urent и Whoosh Би-би-си сообщили, что собираются возобновить работу в ближайшее время в соответствии с новыми правилами. Позднее пресс-секретарь Whoosh Юлия Камойлик рассказала, что сервис возобновл работу и продлил подписку на два дня тем, кто ее приобрел до приостановки работы сервиса. О возобновлении работы сообщили и в Urent.

"Мы сами заинтересованы в том, чтобы кикшеринг был безопасен и удобен для города, поэтому мы действовали на опережение и уже две недели назад сами сделали зоны снижения скорости на Невском проспекте, в парках и на набережных", - рассказала пресс-секретарь Urent Алена Сухаревская.

Основатель сервиса Whoosh Дмитрий Чуйко, в свою очередь, отметил, что в компании рады соглашению с городскими властями и выработке общих правил, хотя некоторые новые ограничения будут непривычны для пользователей и иногда не совсем укладываются в привычную модель использования самокатов, особенно в центральных районах города.

"Несмотря на ограничения, надеюсь, что самокаты будут продолжать работать как транспорт первой и последней мили. Мы крайне заинтересованы в повышении безопасности всех участников движения. Важно чтобы все стороны аккуратно выполняли достигнутое соглашение", - отметил Чуйко.

"Самокатное дело"

В среду в Петербурге резко прекратили работу все сервисы проката электросамокатов: пользователи крупнейших кикшеринговых компаний получили сообщения о том, что сервис временно недоступен. Парковки для самокатов в центре города также опустели.

В комитете по транспорту Петербурга заверяли, что не требовали убирать электросамокаты из города и не выдавали распоряжений о прекращении работы городского кикшеринга. Источники изданий Forbes и "Коммерсант" рассказывали, что убрать самокаты якобы пришлось по требованию правоохранительных органов.

В петербургском управлении СКР сообщили, что продолжают расследовать уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в отношении ряда кикшеринговых компаний. Во вторник и в среду следователи провели обыски в компаниях Urent, Eleven, Mangoo и Busyfly "с целью выявления и изъятия предметов и документов, представляющих интерес для следствия", говорилось в сообщении ведомства. СКР опубликовал и видеозапись следственных действий, на которой видно, как самокаты опечатывают и изымают.

Петербургский СКР также направил губернатору города Александру Беглову, в Смольный и начальнику ГУ МВД региона письма с предложениями принять дополнительные меры безопасности при эксплуатации электросамокатов.