"Вы из джунглей вышли". Слова президента Аргентины вызвали бурю возмущения в Бразилии

5 часов назад

Автор фото, EPA Подпись к фото, Неосторожная шутка Альберто Фернандеса (справа, на встрече с премьер-министром Испании Педро Санчесом) чуть не испортила его отношения с президентом соседней Бразилии

Президент Аргентины Альберто Фернандес был вынужден извиниться за свои слова о бразильцах, “вышедших из джунглей”. Неосторожная ремарка президента вызвала грандиозный скандал в Бразилии.

“Мексиканцы - потомки индейцев, бразильцы вышли из джунглей, а мы, аргентинцы, сошли с кораблей, и эти корабли пришли из Европы”, - заявил Альберто Фернандес на встрече аргентинских бизнесменов с премьер-министром Испании Педро Санчесом в Буэнос-Айресе.

К такому заключению Фернандес пришел не сам, он позаимствовал эту фразу из известной в Южной Америке песни. Но, как известно, из песни слова не выкинешь, фраза прозвучала в эфире бразильских телеканалов и вызвала бурю негодования в соцсетях и гневную реакцию политиков.

Президент Бразилии Жаир Болсонару опубликовал в "Твиттере" фотографию, на которой он запечатлен вместе с представителями коренных бразильских племен, на нем - традиционный для этих племен головной убор. Фото сопровождается подписью: “СЕЛЬВА” (“Джунгли”).

Сын бразильского президента конгрессмен Эдуарду Болсонару отреагировал на слова лидера Аргентины более резко: он назвал высказывание Фернандеса расистским и не преминул указать на переживаемые Аргентиной экономические проблемы, сравнив экономику этой страны с тонущим кораблем.

Президент Аргентины извинился за свои слова и заверил, что не хотел никого обидеть.

“Но если я кого-то обидел… я приношу свои извинения”, - сказал Альберто Фернандес.

Он подчеркнул, что на самом деле для него этническое многообразие населения Аргентины - повод для гордости.

“В первой половине 20 века в нашу страну приехало более пяти миллионов иммигрантов, которые жили рядом с коренным населением. И мы гордимся этим разнообразием”, - заявил Альберто Фернандес.

По словам президента Аргентины, вызвавшее возмущение высказывание - это не его слова, он лишь процитировал мексиканского поэта Октавио Паса.