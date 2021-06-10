Елизавете II подарили именную розу в честь принца Филиппа
Королеве Елизавете II на столетие принца Филиппа подарили новый сорт роз, названный в честь её умершего супруга.
По словам королевы, цветок выглядит милым, а посвящение - трогательным.
Новый сорт вывело Королевское садоводческое общество, специалисты которого высадили розы в садах Виндзорского замка на прошлой неделе.
Умерший в апреле Филипп не дожил до столетия всего девять недель.
Именная роза - махровая насыщенно-розовая с белыми прожилками.
Президент Королевского садоводческого общества Кит Уид лично завернул цветок в коричневую бумагу и передал его королеве.
"Эта роза - память обо всех замечательных поступках, которые он совершил за свою жизнь", - добавил ведущий садовод, вручая именное растение.
Кроме того, Уид сообщил королеве, что в Британии стало на 10% больше садоводов-любителей, чем в начале пандемии.
Теперь занимающихся приусадебным хозяйством жителей страны 30 миллионов - это 44% населения.
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