Елизавете II подарили именную розу в честь принца Филиппа

час назад

Автор фото, PA

Королеве Елизавете II на столетие принца Филиппа подарили новый сорт роз, названный в честь её умершего супруга.

По словам королевы, цветок выглядит милым, а посвящение - трогательным.

Новый сорт вывело Королевское садоводческое общество, специалисты которого высадили розы в садах Виндзорского замка на прошлой неделе.

Умерший в апреле Филипп не дожил до столетия всего девять недель.

Автор фото, PA

Именная роза - махровая насыщенно-розовая с белыми прожилками.

Президент Королевского садоводческого общества Кит Уид лично завернул цветок в коричневую бумагу и передал его королеве.

"Эта роза - память обо всех замечательных поступках, которые он совершил за свою жизнь", - добавил ведущий садовод, вручая именное растение.

Автор фото, PA

Кроме того, Уид сообщил королеве, что в Британии стало на 10% больше садоводов-любителей, чем в начале пандемии.