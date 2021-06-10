Француз, давший пощечину Макрону, получил четыре месяца тюрьмы

10 июня 2021

Автор фото, AFP Подпись к фото, В Валансе Макрон по обыкновению близко подходил к людям - чем и воспользовался Дамьен Тарель

Молодой француз, который во вторник дал пощечину президенту Эммануэлю Макрону, получил четыре месяца тюрьмы. В суде он заявил, что Макрон олицетворяет для него все, что прогнило во Франции.

Как сообщают мировые агентства со ссылкой на французский телеканал BFM TV, суд города Валанс на юго-востоке Франции приговорил 28-летнего реконструктора средневековых баталий, безработного Дамьена Тареля к 18 месяцам тюрьмы, но 14 из этих 18 месяцев назначены условно.

По статье уголовного кодекса о нападении на официальное лицо Тарелю грозили до трех лет тюрьмы и штраф в 45 тысяч евро.

Как передал французский телеканал, в суде Тарель сказал, что считает себя человеком правых взглядов, а пощечину Макрону он дал потому, что президент символизирует для него все, что прогнило во Франции.

"Я считаю, что Макрон очень точно олицетворяет разложение нашей страны. Если бы я вызвал Макрона на дуэль на рассвете, сомневаюсь, что он ответил бы", - сказал Тарель.

Автор фото, EPA Подпись к фото, По словам Макрона, ненависть и насилие несут в себе угрозу демократии

Лидер французских националистов Марин ле Пен осудила акцию Тареля, сказал, что в политических дискуссиях не должно быть места физическому насилию.

Сам Макрон сказал, что случившееся - это акция одиночки, и добавил, что ненависть и насилие несут в себе угрозу демократии.

Признак упадка французского общества?

Хью Скофилд, корреспондент Би-би-си в Париже

Пощечина президенту - это признак "дезинтеграции" французского общества, пишет сайт газеты Figaro. Это признак того, что "экстремистское насилие" отравляет французскую политику, пишет британская Times.

Действительно ли это так?

В перспективе все выглядит совсем не так драматично.

Это был не пистолет, не нож, а открытая ладонь. Здоровью президента не было ни малейшей угрозы, что он сам косвенно признал, вскоре вернувшись к встрече с жителями.

Любые попытки изобразить сделавших это опасными заговорщиками обречены на провал.

Да, один из них интересовался крайне правыми сайтами. Но он был скорее из тех правых, которые любят драконов и подземелья, нежели кастеты и армейские ботинки. Не переживайте, средневековый клич "Монжуа Сен-Дени!" не найдет крупной поддержки в сегодняшней Франции.

Что действительно показал этот эпизод, так это то, что во Франции, особенно в маленьких городах, сегодня многие по-настоящему ненавидят Макрона. Но это мы и так знали. И вспомните: 20 лет назад в Жака Ширака стреляли из пистолета.

Пощечина как импровизация

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Восьмого июня незнакомец дал Макрону пощечину в ходе визита в коммуну Тэн-л'Эрмитаж в пригороде Валанса

Тарель ударил Макрона 8 июня, в тот момент, когда президент в ходе визита в коммуну Тэн-л'Эрмитаж в пригороде Валанса подошел к ограждению, чтобы пожать руки согражданам.

Тарель сказал в суде, что за несколько дней до приезда Макрона он подумывал, не бросить ли в него яйцом или кремовым пирожным, но при этом заверил, что дать пощечину заранее не планировал.