Француз, давший пощечину Макрону, получил четыре месяца тюрьмы
Молодой француз, который во вторник дал пощечину президенту Эммануэлю Макрону, получил четыре месяца тюрьмы. В суде он заявил, что Макрон олицетворяет для него все, что прогнило во Франции.
Как сообщают мировые агентства со ссылкой на французский телеканал BFM TV, суд города Валанс на юго-востоке Франции приговорил 28-летнего реконструктора средневековых баталий, безработного Дамьена Тареля к 18 месяцам тюрьмы, но 14 из этих 18 месяцев назначены условно.
По статье уголовного кодекса о нападении на официальное лицо Тарелю грозили до трех лет тюрьмы и штраф в 45 тысяч евро.
Как передал французский телеканал, в суде Тарель сказал, что считает себя человеком правых взглядов, а пощечину Макрону он дал потому, что президент символизирует для него все, что прогнило во Франции.
"Я считаю, что Макрон очень точно олицетворяет разложение нашей страны. Если бы я вызвал Макрона на дуэль на рассвете, сомневаюсь, что он ответил бы", - сказал Тарель.
Лидер французских националистов Марин ле Пен осудила акцию Тареля, сказал, что в политических дискуссиях не должно быть места физическому насилию.
Сам Макрон сказал, что случившееся - это акция одиночки, и добавил, что ненависть и насилие несут в себе угрозу демократии.
Признак упадка французского общества?
Хью Скофилд, корреспондент Би-би-си в Париже
Пощечина президенту - это признак "дезинтеграции" французского общества, пишет сайт газеты Figaro. Это признак того, что "экстремистское насилие" отравляет французскую политику, пишет британская Times.
Действительно ли это так?
В перспективе все выглядит совсем не так драматично.
Это был не пистолет, не нож, а открытая ладонь. Здоровью президента не было ни малейшей угрозы, что он сам косвенно признал, вскоре вернувшись к встрече с жителями.
Любые попытки изобразить сделавших это опасными заговорщиками обречены на провал.
Да, один из них интересовался крайне правыми сайтами. Но он был скорее из тех правых, которые любят драконов и подземелья, нежели кастеты и армейские ботинки. Не переживайте, средневековый клич "Монжуа Сен-Дени!" не найдет крупной поддержки в сегодняшней Франции.
Что действительно показал этот эпизод, так это то, что во Франции, особенно в маленьких городах, сегодня многие по-настоящему ненавидят Макрона. Но это мы и так знали. И вспомните: 20 лет назад в Жака Ширака стреляли из пистолета.
Пощечина как импровизация
Тарель ударил Макрона 8 июня, в тот момент, когда президент в ходе визита в коммуну Тэн-л'Эрмитаж в пригороде Валанса подошел к ограждению, чтобы пожать руки согражданам.
Тарель сказал в суде, что за несколько дней до приезда Макрона он подумывал, не бросить ли в него яйцом или кремовым пирожным, но при этом заверил, что дать пощечину заранее не планировал.
В момент пощечины Тарель выкрикнул боевой клич времен монархии - "Монжуа Сен-Дени!", после чего воскликнул "Долой макронизм!"
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