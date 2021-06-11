В России ускорился рост цен. ЦБ повысил ставку до уровня прошлой весны

11 июня 2021

Автор фото, Donat Sorokin/TASS Подпись к фото, ЦБ третий раз подряд поднимает ставку на фоне роста цен и инфляции

В мае в России инфляция в годовом выражении ускорилась до 6% - это максимум с 2016 года. Резко выросли цены на продукты питания, стройматериалы и металл. ЦБ в пятницу повысил ключевую ставку - с 5% сразу до 5,5%. Можно ли с помощью монетарной политики сдержать рост цен?

Банк России повысил ключевую ставку на сразу на 0,5 процентных пунктов (п.п.), а не на 0,25. Эксперты ожидали такого шага.

Инфляция складывается выше прогноза Банка России, говорится в заявлении ЦБ. Рост цен там объясняют тем, что потребительский спрос восстанавливается быстрее, чем происходит наращивание выпуска продукции.

За последние несколько месяцев политика ЦБ изменилась. В прошлом году в разгар пандемии коронавируса и вызванного ей экономического кризиса Банка России снижал ставку до исторического минимума, чтобы поддержать экономику. Осенью он занял выжидательную позицию. А с марта начал повышать ставку.

Это уже третье повышение ключевой ставки - в марте она выросла на 0,25 п.п., в апреле - на 0,5 п.п. Теперь ставка вернулась на уровень апреля-мая 2020 года.

Курс евро в пятницу опустился до 87 рублей впервые с 17 марта. Доллар и вовсе торгуется на минимальном уровне с июля прошлого года.

Почему цены растут

Регулятор реагирует на ускорение роста цен. Росстат за несколько дней до заседания совета директоров ЦБ опубликовал данные об инфляции за май. Согласно этим данным, плодоовощная продукция в мае по сравнению с апрелем стала дороже на 2,9%, а по сравнению с маем прошлого года - на 8,2%. Больше всего подорожал так называемый борщевой набор - свекла, белокочанная капуста, морковь, картофель, репчатый лук.

В мае также резко подскочили цены на стройматериалы и металлургическую продукцию, параллельно растут цены на высокооктановый бензин и уголь.

"Ускорение роста цен во многом связано с ростом мировых цен на основные сырьевые товары, прежде всего продукцию сельского хозяйства и металлы", - сказал Би-би-си старший экономист аналитического управления "Открытия Research" Максим Петроневич.

По его словам, на рост цен также влияют ковидные ограничения на передвижения людей через границы, неравномерное восстановление мировой экономики и другие факторы.

"Яркие примеры: рост стоимости летнего отдыха из-за дефицита гостиничных мощностей на юге России, удорожание продовольствия из-за дефицита сезонной рабочей силы из числа мигрантов, рост мировых цен на медь на фоне сохранения сложной эпидемиологической ситуации в Чили и Перу, сохранение высоких цен на пшеницу на фоне неблагоприятной погоды в Северной и Южной Америке", - привел примеры Петроневич.

Еще одна причина роста цен, по его словам, заключается в ослаблении рубля к доллару более чем на 25% по отношению к уровню начала 2020 года и более чем на 30% к евро по сравнению с тем же периодом.

Может ли ЦБ сдержать рост цен?

В декабре прошлого года правительство за рост цен раскритиковал президент Владимир Путин, а затем с критикой на экономической блок правительства обрушился его же глава Михаил Мишустин.

После этой критики было заключено соглашение между властями и бизнесом о том, чтобы ограничить рост цен на сахар и подсолнечное масло. Были также введены пошлины на экспорт зерна - пшеницы, ржи, кукурузы и ячменя.

Эти меры критиковали многие экономисты и представители бизнеса. К существенному ограничению роста цен они не привели.

Накануне заседания ЦБ по ставке замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов пообещал в интервью "Российской газете", что административное сдерживание цен на продукты не будет широко тиражироваться.

"Считаю, в будущем необходимо без заключения новых соглашений использовать рыночные методы и своевременно проводить работу по отдельным группам товаров с применением рыночных же механизмов для балансировки продовольственных рынков", - сказал Евтухов.

Согласно экономической теории, регулятор не может повлиять на рост цен, вызванной немонетарными факторами, с помощью денежной политики. Петроневич полагает, что это возможно за счет сдерживания роста внутреннего спроса. Для этого у ЦБ есть и другие рычаги воздействия.

"В частности, он может оказывать заметное влияние на динамику потребительского кредитования, изменяя регуляторные требования к банкам в части расчета норматива достаточности капитала. Эти меры оказывают достаточно оперативное влияние в рамках двух-трех месяцев на динамику ставок кредитования. Однако влияние на динамику цен происходит с лагом как минимум полугода - чаще всего от восьми до 12 месяцев", - знает экономист.

Аналитики полагают, что ЦБ продолжит повышать ставку и на следующем летнем заседании.

Они связывают свой прогноз в первую очередь с ростом инфляции в мае, который оказался хуже ожиданий рынка и ЦБ. В годовом выражении она впервые с 2016 года превысила 6%. За инфляцией последовал рост цен

"Усиливающееся инфляционное давление выступает одним из ключевых опасений инвесторов, причем не только в России, но и во всем мире. Рост цен на товары и услуги располагает к скорому завершению программ стимулирования экономики и увеличению процентных ставок", - пишут аналитики "БКС экспресс".

Петроневич полагает, что ЦБ все же не сразу будет ужесточать условия на финансовых рынках.