Джокович не пустил Надаля в финал Ролан Гаррос

11 июня 2021

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Джокович стал первым, кто дважды обыграл Надаля на его коронном турнире, Открытом чемпионате Франции

Серб Новак Джокович победил в полуфинале Открытого чемпионата Франции по теннису испанца Рафаэля Надаля, который выигрывал этот турнир четыре последних года, а всего одержал в Париже рекордные 13 побед.

Это вообще всего третье поражение Надаля в 108 его матчах на Ролан Гаррос, а предыдущее было в 2015 году, и тогда испанец тоже проиграл Джоковичу.

В прошлогоднем финале Ролан Гаррос играла эта же пара, и Надаль победил в трех сетах. Теперь Джокович взял реванш в четырех сетах (3-6 6-3 7-6 (7-4) 6-2) и в финале сыграет с молодым греком Стефаносом Циципасом, который в другом полуфинале обыграл немецкого теннисиста Александра Зверева.

Проигрыш Джоковичу означает, что Рафаэлю Надалю придется на время отложить мечты о рекорде по числу побед на турнирах Большого шлема. У него их сейчас 20, как и у швейцарца Роджера Федерера. У Джоковича - 18.

У 22-летнего Стефаноса Циципаса матч в воскресенье с 34-летним Джоковичем будет его первым финалом турнира Большого шлема.

Первый в жизни финал одного из главных турниров в теннисе будет в субботу и у 29-летней россиянки Анастасии Павлюченковой. Она сыграет с чешкой Барборой Крейчиковой.