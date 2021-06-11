Джокович не пустил Надаля в финал Ролан Гаррос
Серб Новак Джокович победил в полуфинале Открытого чемпионата Франции по теннису испанца Рафаэля Надаля, который выигрывал этот турнир четыре последних года, а всего одержал в Париже рекордные 13 побед.
Это вообще всего третье поражение Надаля в 108 его матчах на Ролан Гаррос, а предыдущее было в 2015 году, и тогда испанец тоже проиграл Джоковичу.
В прошлогоднем финале Ролан Гаррос играла эта же пара, и Надаль победил в трех сетах. Теперь Джокович взял реванш в четырех сетах (3-6 6-3 7-6 (7-4) 6-2) и в финале сыграет с молодым греком Стефаносом Циципасом, который в другом полуфинале обыграл немецкого теннисиста Александра Зверева.
Проигрыш Джоковичу означает, что Рафаэлю Надалю придется на время отложить мечты о рекорде по числу побед на турнирах Большого шлема. У него их сейчас 20, как и у швейцарца Роджера Федерера. У Джоковича - 18.
У 22-летнего Стефаноса Циципаса матч в воскресенье с 34-летним Джоковичем будет его первым финалом турнира Большого шлема.
Первый в жизни финал одного из главных турниров в теннисе будет в субботу и у 29-летней россиянки Анастасии Павлюченковой. Она сыграет с чешкой Барборой Крейчиковой.
На матч Надаля и Джоковича на главном корте Ролан Гаррос пустили 5 тысяч зрителей при вместимости трибун в 15 тысяч. При этом, поскольку матч затянулся допоздна, для болельщиков решили сделать исключение и разрешили им остаться на трибунах после 11 вечера, когда всякие увеселительные заведения по ковидным правилам должны закрываться.
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