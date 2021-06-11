Дайджест: "Большая семерка" обещает 1 млрд доз вакцины от коронавируса для мира; открывается Евро-2020

час назад

Автор фото, EPA Подпись к фото, Джо Байден и Борис Джонсон в четверг подписали "Атлантическую хартию"

В пятницу в графстве Корнуолл в Великобритании открывается первый за время пандемии коронавируса очный саммит "Большой семерки". Ожидается, что его главой темой станет борьба с Covid-19 - лидеры крупнейших индустриальных стран пообещают 1 млрд доз вакцины против коронавируса для самых бедных государств мира.

Прибывший в Британию президент США Джо Байден заявил в четверг, что 92 страны с низким и средним уровнем дохода, а также Африканский союз, получат от Вашингтона 500 млн доз препарата производства компании Pfizer. Британский премьер-министр Борис Джонсон в свою очередь пообещал, что до конца следующего года Лондон направит нуждающимся странам более 100 млн доз вакцины.

Лидеры США и Великобритании также провели первую личную встречу, после которой Джонсон назвал появление Байдена в Белом доме "глотком свежего воздуха". Президент США и британский премьер подписали "Атлантическую хартию", которая закрепляет стремление двух стран совместно работать над решением основных мировых проблем. По словам Байдена, речь идет об "основных вызовах столетия - кибербезопасности, новых технологиях, глобальном здоровье и изменении климата".

В первый день саммита лидеры США, Великобритании, Канады, Италии, Франции, Германии, Японии и Европейского союза примут участие в торжественном приеме с участием королевы Елизаветы II. Прием состоится в крытом ботаническом саду Проект "Эдем" в Корнуолле, известном огромными геодезическими куполами.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Проект "Эдем" известен своими огромными геодезическими куполами. В пятницу вечером здесь состоится прием лидеров "семерки" с участием королевы Елизаветы II.

Хотя лидеры "семерки" решили встретиться очно, а не виртуально, саммит будет проходить с соблюдением мер социального дистанцирования. Британский премьер не намерен пожимать руки лидерам других государств, дистанция также будет соблюдаться во время традиционного фотографирования участников.

Стартует Евро-2020

Открывается чемпионат Европы по футболу, который должен был состояться в прошлом году, но был перенесен из-за пандемии коронавируса. Первый матч "Евро-2020" (название турнира было решено не менять) пройдет на Олимпийском стадионе в Риме между сборными Италии и Турции, встреча начнется в 22:00 по московскому времени.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Сборная Турции тренируется на стадионе в Риме

В этот раз у чемпионата нет одного хозяина, матчи состоятся в 11 городах 10 стран, в том числе в Лондоне, Санкт-Петербурге и Баку. Принимающая участие в турнире сборная России сыграет свой первый матч в субботу на петербургской "Газпром Арене": ей предстоит сразиться с самой сильной на сегодня командой мира - Бельгией. Почитайте и о сборной Испании, также входящей в число фаворитов.

Наш корреспондент Анастасия Успенская рассказывает о том, как будет проходить Евро-2020 и что в нем ждет сборную России.

Для сборной Украины - так же как Российского футбольного союза (РФС) - этот чемпионат начинается со скандала. В пятницу УЕФА обязала украинских футболистов убрать со своей формы лозунг "Героям слава" - после жалобы, которую направил РФС. В Москве были недовольны не только тем, что на форме присутствовали лозунги, но и карта с аннексированным Россией Крымом.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Тренер сборной Украины Андрей Шевченко во время тренировки

В результате европейские футбольные чиновники согласились, что лозунг "Героям слава" можно рассматривать как политический мотив и попросили от него избавиться, но не возражали против использования второго лозунга - "Слава Украине" - и присутствия на форме карты международно-признанной территории страны.

Русская служба Би-би-си будет рассказывать о чемпионате Европы в режиме реального времени, следите за нашим сайтом!

Суд по делу о крушении MH17

Во время проходящего в Нидерландах суда по делу о гибели над Донбассом малайзийского "боинга" MH17 были озвучены переговоры военных самопровозглашенной "Донецкой народной республики".

Автор фото, Reuters

На записях люди с голосами подозреваемых обсуждают результаты стрельбы из "Бука" по самолету, однако сначала считают, что им удалось сбить военный украинский самолет. Затем сторонники ДНР начинают докладывать, что лайнер, вероятно, был гражданским, однако их начальники об этом не знают. За ходом судебного процесса следит наш корреспондент Ольга Ившина.

Четыре месяца за пощечину Макрону

Реконструктор средневековых баталий, безработный Дамьен Тарель проведет четыре месяца в тюрьме за пощечину, которую он во вторник отвесил президенту Франции Эммануэлю Макрону.

Автор фото, AFP Подпись к фото, В Валансе Макрон по обыкновению близко подходил к людям - чем и воспользовался Дамьен Тарель

Французский суд приговорил этого сторонника крайне правой идеологии к 18 месяцам тюрьмы, но 14 из этих 18 месяцев были назначены условно. Нападавший объяснил свои действия тем, что Макрон, по его мнению, символизирует "разложение нашей страны".

Макрон назвал инцидент действиями одиночки и заявил, что ненависть представляет угрозу демократии. Поступок Тареля также осудила лидер французских националистов Марин Ле Пен, которая сказала, что в политических дискуссиях не должно быть места физическому насилию.

ООН: в Эфиопии начался голод

Заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок заявил, что в северных районах Эфиопии начался голод.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Ребенок в Эфиопии спит на мешке с продовольствием

По данным аналитиков ООН, около 350 тыс. местных жителей оказались в условиях "глубочайшего кризиса" - эти люди находятся в регионе Тыграй, где недавно закончилась кровопролитная война местных повстанцев с эфиопской армией, а также в соседних регионах Амхара и Афар. В результате военного конфликта 1,7 млн эфиопцев были вынуждены покинуть свои дома.

Международные эксперты считают, что в пострадавших регионах разразился настолько серьезный продовольственный кризис, что люди начали умирать от голода. Мы рассказывали о ходе войны в Эфиопии и о ее причинах.

Хакеры похитили исходный код у компании Electronic Arts

Один из крупнейших в мире производителей компьютерных игр, компания Electronic Arts (EA) подверглась нападению хакеров, которым удалось похитить исходный код многих ее популярных релизов.

Автор фото, Getty Images

Издание Vice, первым сообщившее о взломе, пишет, что хакеры выкачали 780 гигабайт данных - и уже начали продавать их. При этом Electronic Arts уверяет, что личные данные пользователей в результате атаки не пострадали - и "программы-вымогатели" во время нападения не применялись.

Солнечное затмение: как это было

В четверг жители Земли наблюдали довольно редкое природное явление: солнечное затмение с эффектом "огненного кольца", когда Луна частично закрывает Солнце.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Вашингтонский Капитолий на фоне солнечного затмения

Мы собрали самые яркие фотографии затмения из Шотландии. Эффект кольца там виден не был, но снимки получились красивые.

Мы также подготовили видео затмения - каким его увидели в Канаде, там явление было очень впечатляющим.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, "Огненное кольцо" затмения

Байден и Джонсон: начало особенных отношений?

Газета Washington Post (требуется подписка) задается вопросом, как сложатся отношения между новым президентом США и премьер-министром Великобритании. "Джо Байден и Борис Джонсон представляют из себя все что угодно, только не родственные души: разные политические партии, разные поколения, разные стили лидерства. Их первая встреча позволит увидеть, сложатся ли "особые отношения" не только между их странами, но и между ними лично", - пишет газета.

Автор фото, Reuters

Президенты и премьер-министры двух стран, по крайней мере за последние 80 лет, всегда находили более или менее общий язык, но некоторые пары все же создавали тесные личные отношения. Газета приводит в пример американского президента Рональда Рейгана и британского премьер-министра Маргарет Тэтчер, которые в 1980-х годах меняли политику своих стран и закладывали начало эпох с долгосрочными последствиями.

Но у Байдена и Джонсона есть расхождения во взглядах. Взять хотя бы тот же брексит, который Байден неоднократно называл ошибкой, а Джонсон всячески продвигал и приветствовал.

"В ближайшие дни Байден и Джонсон, конечно, выразят взаимную заинтересованность в совместной работе и заверят, что отношения между двумя странами будут как никогда прочными, - пишет издание. - Но место Великобритании в мире меняется в результате брексита, и два лидера, столь разные во многих отношениях, находятся только на начальных этапах знакомства друг с другом. Последующие дни и события определят, действительно ли их отношения перерастут во что-то значимое".

Вкус саммита G7: барбекю на пляже, морские гребешки и горячий ром со сливочным маслом

Газета Guardian подробно описывает, чем премьер-министр Великобритании Борис Джонсон будет угощать гостей саммита "Большой семерки". Встреча проходит в Корнуолле - одном из самых красивых мест Англии.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Пикник мировых лидеров будет проходить на этом пляже

Как иронизирует газета, Корнуоллу придется конкурировать с Биариццем, где G7 проходил в 2019 году. Конечно, Корнуоллу будет не хватать солнечного света и тепла юга Франции, но драматические пейзажи этого сурового английского курорта вполне могут посоперничать Ривьерой.

Лучше понять вкус Корнуолла гостям Бориса Джонсона поможет меню, включающее местные специалитеты. Гостям предложат выловленную у берегов Корнуолла рыбу тюрбо, местные сыры и клубничный десерт "Павлова". А вечером в субботу участники саммита соберутся на пляже на барбекю. Кормить их будет местный шеф - Саймон Сталлард из Hidden Hut, популярного кафе на местном пляже. В меню будут представлены закуски - канапе с морскими гребешками, крабовыми клешнями и скумбрией, основное блюдо из обжаренной и копченой вырезки с лобстером и мороженое с фруктами.

Вечер завершится разговорами вокруг костров, которые на английских курортах очень кстати из-за погоды. Гостям подадут горячий ром со сливочным маслом и жареный маршмеллоу.

5 вещей, на которые стоит обратить внимание на саммите G7

Газета Los Angeles Times анализирует проходящий в Великобритании саммит и предлагает пять главных тем, за которыми стоит понаблюдать.

Например, пишет издание, Джо Байден совершенно точно будет говорить о необходимости более жесткого отношения к Китаю. Но найдет ли он союзников на форуме, где шесть из семи участников - страны Запада, экономика которых тесно связана с китайской?

Еще одна тема - вакцины от коронавируса. Сможет ли Байден и США убедить остальных участников увеличить свой вклад в программу Covax, которая призвана обеспечить вакцинами бедные страны? США очевидно хочет быть в авангарде этого благородного движения, но что скажут другие мировые лидеры?

И самая главная тема - а есть ли у формата саммита G7 будущее? Судя по словам Джо Байдена, эта неделя в Великобритании призвана продемонстрировать, что самые развитые демократии мира все еще могут работать вместе для решения все более сложных проблем. "Но последние годы поставили под сомнение и это утверждение и актуальность самой "Большой семерки", поскольку в демократических странах, включая Соединенные Штаты, наблюдается рост нативизма, протекционизма и политического застоя", - обращает внимание газета.

Еще два момента, которые заинтересовали журналистов издания, - с кем из мировых лидеров Байден установит самые тесные отношения, а также сумеет ли президент США убедить развитые экономики мира ввести стандартную налоговую ставку в размере 15%. Таким образом Байден надеется создать общие условия для бизнеса и прекратить практику, когда крупные корпорации платят налоги в тех странах, где ставки меньше.

Почему в украинском законе о "коренных народах" не упоминаются русские

Президент России Владимир Путин выразил резкое недовольство украинским законом о защите прав коренных народов, к которым Киев причисляет только крымских татар и два малых крымских народа: караимы и крымчаки. По мнению Путина, тот факт, что в списке не упоминаются русские, свидетельствует о дискриминации. Однако в Киеве настаивают, что закон призван лишь защитить права этнических меньшинств, у которых нет собственных государств.

Автор фото, Getty Images

Наш корреспондент Святослав Хоменко рассказывает, зачем нужен новый закон, что именно о нем говорил Путин, и как на это отвечают власти Украины.

В последние месяцы в интернете появился новый феномен - продажа за огромные суммы файлов с произведениями искусства и даже записями в социальных сетях в формате NFT - "невзаимозаменяемого токена" (non-fungible token). Эта технология основана на принципе блок-чейна, когда информация о собственнике того или иного файла хранится на многих компьютерах одновременно. Наш корреспондент Алексей Гусев наглядно объясняет, что такое NFT-искусство, почему оно пользуется такой большой популярностью и как на нем можно заработать.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Что такое NFT, как они завоевали мир и что будет дальше