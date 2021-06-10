Производитель игр Electronic Arts подвергся нападению хакеров. Они украли исходный код

10 июня 2021

Автор фото, Getty Images

Один из крупнейших в мире разработчиков компьютерных игр, компания Electronic Arts (EA), подверглась нападению хакеров, которым удалось похитить исходный код многих популярных релизов.

Electronic Arts признала, что хакерская атака увенчалась успехом, однако уверяет, что личные данные пользователей в руки взломщиков не попали.

"Мы расследуем недавнее происшествие, когда было осуществлено вторжение в нашу сеть и частично украден исходный код игр и связанные с ним инструменты, - заявил официальный представитель компании. - Доступа к данным игроков [хакеры] не получили, у нас нет оснований полагать, что существует угроза тайне частной информации пользователей".

Хакеры утверждают, что им удалось скачать исходный код таких игр, как FIFA 21, а также Frostbite - базовое программное обеспечение (так называемый "игровой движок"), лежащий в основе многих популярных игр.

Electronic Arts сообщает, что приняла меры для повышения безопасности своих сетей, и не ожидает, что атака как-либо "повлияет на наши игры и на наш бизнес". Компания также уточняет, что в данном случае речь не шла о нападении с применением программ-вымогателей, от которых недавно пострадали крупнейший трубопровод США Colonial Pipeline и ведущий мировой производитель мяса JBS.

Electronic Arts также попросила правоохранительные органы расследовать нападение.

Первым о взломе сетей Electronic Arts сообщил сайт Vice, по данным которого хакеры смогли скачать 780 гигабайт данных. Журналисты издания сообщают, что украденные у компании данные уже продаются на хакерских форумах.

Что такое исходный код

Electronic Arts - один из ведущих производителей компьютерных игр. В числе его релизов - любимые миллионами пользователей по всему миру игры Battlefield, Star Wars: Jedi Fallen Order, The Sims и Titanfall. Компания также производит несколько популярных спортивных игр.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, FIFA 21 - один из хитов производства Electronic Arts

Исходный код - это текст компьютерной программы, который могут читать программисты, поэтому его можно использовать для производства похожих продуктов. Скажем, движок Frostbite лежит в основе многих игр - от FIFA и Battlefield до недавно выпущенных игр по мотивам киносаги "Звездные войны".

Теоретически недобросовестные разработчики могут использовать такой исходный код для копирования игр, разработки способов их взлома, а также чит-кодов. Однако обычные производители компьютерного обеспечения вряд ли будут заниматься подобным мошенничеством.

Взлом серверов Electronic Arts - не первый за последнее время случай, когда хакеры осуществляют успешные нападения на ведущих производителей компьютерных игр.

В ноябре прошлого года компания Capcom, выпускающая Street Fighter и Resident Evil, подверглась атаке с применением программы-вымогателя; хакеры угрожали обнародовать личные данные 350 тыс. пользователей.