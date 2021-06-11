Демократ из конгресса США Ильхан Омар сравнила Израиль с ХАМАС и талибами. Другие демократы возмутились

29 минут назад

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Член конгресса США от Демократической партии Ильхан Омар отвергла критику коллег-демократов, выразивших резкое недовольство ее словами об Израиле. Ранее Омар, известная своими высказываниями в защиту палестинцев, сравнила действия Израиля с преступлениями, совершенными радикальными исламистскими группировками ХАМАС и Талибан (признана экстремистской и запрещена на территории России).

В понедельник Омар написала в "Твиттере": "Мы были свидетелями немыслимых преступлений, совершенных США, ХАМАС, Израилем, Афганистаном и Талибаном. У нас должны быть одинаковые стандарты ответственности и правосудия для всех жертв преступлений против человечности". Этот твит она сопроводила видеозаписью своих вопросов госсекретарю США Энтони Блинкену в одном из комитетов конгресса.

В ответ несколько конгрессменов еврейского происхождения призвали Омар "прояснить свои слова". Больше всего коллег-демократов возмутил тот факт, что она провела прямую параллель между США и Израилем и радикальными исламистами.

"Приравнивать США и Израиль к ХАМАС и талибам - это в равной степени оскорбительно и ошибочно, - сказано в заявлении группы конгрессменов во главе с представителем Нью-Йорка Джерри Надлером. - Игнорирование разницы между демократическими государствами, где царит верховенство права, и недостойными организациями, которые занимаются терроризмом, в лучшем случае дискредитирует отстаиваемую точку зрения, а в худшем - говорит о глубоких предрассудках". "Ложные параллели создают прикрытие для террористических групп", - считают конгрессмены.

Однако Омар - бывшая беженка из Сомали и одна из первых мусульман в американском конгрессе - с этим не согласилась.

"Коллегам, которые мне звонят, когда им нужна поддержка, должно быть стыдно, что они делают такое заявление и просят "прояснения", а не просто звонят, - написала она в "Твиттере". - Исламофобские штампы в этом заявлении оскорбительны. Постоянное запугивание со стороны подписавших это письмо и их попытки заставить меня замолчать невыносимы".

Речь о Международном уголовном суде

В защиту Омар также выступили другие женщины-демократы в конгрессе, придерживающиеся левых позиций, в том числе Александрия Окасио-Кортес. "До смерти надоело видеть постоянное обливание грязью, намеренное очернение и публичные нападения на [Ильхан Омар], исходящие из нашей партийной среды, - написала Окасио-Кортес в "Твиттере". - Они не понимают, какой опасности они ее подвергают, когда без всяких частных разговоров сразу начинают создавать направленные против нее информационные поводы".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Так называемый "Отряд" левых женщин-политиков в конгрессе США

Позже Омар пояснила свои слова, заявив, что намеревалась спросить у Блинкена об определенных инцидентах, представленных на рассмотрение Международного уголовного суда (МУС).

"Хочу внести ясность: разговор шел об ответственности за конкретные инциденты, касающиеся дел в МУС, а не о моральном сравнении ХАМАС и Талибана с США и Израилем, - сказала демократический член конгресса. - Я никоим образом не ставила на одну доску террористические организации и демократические страны, у которых есть сложившиеся юридические системы".

Спикер Палаты представителей Ненси Пелоси сделала специальное совместное заявление с главами комитетов конгресса в надежде примирить враждующих однопартийцев. "Мы приветствуем уточнение, сделанное членом конгресса Омар, что она не говорит о моральном равенстве США, Израиля, ХАМАС и Талибана", - сказано в заявлении.

Твит Омар уже начали сравнивать с высказываниями бывшего президента Дональда Трампа в 2017 году. Когда ведущий программы на телеканале Fox News спросил Трампа, уважает ли он Путина и при этом назвал российского лидера "убийцей", президент ответил: "Есть много убийц. У нас есть много убийц. Вы что, думаете, что наша страна такая уж невинная?"

Критические высказывания Омар в адрес Израиля не впервые приводят к конфликту с членами ее собственной партии. В 2019 году ей пришлось извиняться, когда она намекнула, что поддержка Израиля может быть связана с денежным вознаграждением.

Скандал вокруг твита Омар произошел через несколько недель после резкой вспышки насилия между Израилем и ХАМАС, на фоне которой участились нападения на американских евреев.

Анализ: постоянная головная боль

Энтони Цуркер, обозреватель Би-би-си

Ильхан Омар стала для руководства Демократической партии в конгрессе постоянной головной болью. Хотя некоторые партийные функционеры, возможно, и соглашаются с ее оценкой действий Израиля, подобная резкость высказываний явно не приветствуется.

Подпись к фото, Талибы в Афганистане, снимок апреля 2021 года

Если учесть, что она сравнила талибов как виновников "немыслимых преступлений" не только с Израилем, но и с США, быстрая и жесткая реакция была неизбежной.

Хотя Омар позже уточнила, что она имела в виду только конкретные дела в Международном уголовном суде, многие в партии уже перестали ей верить - на фоне предыдущих огульных осуждений.

В последние годы взгляды демократов на ситуацию вокруг Израиля и палестинцев очень сильно изменились. Их симпатии все больше сдвигаются на сторону последних - за счет первых.

Но в партии по-прежнему есть значительная фракция, поддерживающая действия Израиля, и их поддержка очень важна для успехов демократов на выборах в будущем.