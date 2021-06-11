Сбежавшую из Чечни девушку задержали в убежище для женщин в Дагестане

42 минуты назад

Автор фото, Alexander Ryumin/TASS

В Махачкале полицейские пришли в "кризисную квартиру", где укрываются женщины, пострадавшие от насилия, и задержали несколько человек, в том числе правозащитниц и девушку, сбежавшую из Чечни.

Как рассказала "Медиазоне" правозащитница Светлана Анохина, полицейские пришли в шелтер (убежище) вечером в четверг и заявили, что одна из укрывающихся там девушек находится в розыске. Эта девушка, по словам Анохиной, сбежав из дома, отправила в полицию видео, в котором просила не выдавать ее родственникам.

"По моей информации, вокруг дома стоят машины чеченских и дагестанских полицейских. Ей грозит самая жестокая расправа, ее могут убить. Она сбежала от избиений", - сообщила Анохина.

Полицейские взяли у девушки объяснения и ушли, а спустя несколько часов пришли снова и уже начали задерживать находящихся в квартире женщин.

"В квартире были Светлана Анохина, две волонтерки "Марем" и как минимум трое женщин, скрывающихся от домашнего насилия. Попросили пустить одного полицейского, который раньше уже заходил. Вместо этого вломилась толпа полицейских. Свету Анохину тащили вниз по лестнице. Ей стало плохо. Волонтерок насильно выпихнули из квартиры, - сказала "Медиазоне" журналистка Екатерина Нерозникова. - Последнее, что я знаю, что их увезли в автозаке".

Троих женщин, укрывавшихся в шелтере, увезли в другой машине, уточнила Нерозникова.

Как уточнили в "Российской ЛГБТ-сети", сбежала из Чечни и была объявлена в розыск девушка по имени Халимат Тарамова. Она ушла из дома из-за насилия, связанного с ее сексуальной ориентацией, сказали в организации "Медиазоне".

В обращении, опубликованном "Новой газетой", Тарамова говорит, что добровольно ушла из дома, спасаясь от побоев.

По информации телеграм-канала Readovka, правозащитницу Анохину ночью отвезли на медосвидетельствование и, не обнаружив в ее организме следов алкоголя и наркотиков, около пяти утра отпустили.

В то же время "МБХ-Медиа" сообщает, что Анохина и еще несколько женщин все еще находятся в отделе полиции. По данным корреспондента издания, на волонтерок "Марем" составляют протоколы о неповиновении полиции.

Проект "Марем" оказывает помощь пострадавшим от насилия женщинам в Дагестане.