Акционист Крисевич на Красной площади выстрелил себе в голову холостым патроном

час назад

Автор фото, Artyom Geodakyan/TASS Подпись к фото, Крисевич во время одной из своих акций

На Красной площади в Москве задержан акционист Павел Крисевич. Он выстрелил себе в голову из охолощенного пистолета Макарова.

Как сообщает Readovka, Крисевич сделал два "предупредительных" выстрела в воздух, а затем - себе в голову, после чего его повалили на землю и задержали полицейские. Этот момент запечатлен на четырехсекундном видео, снятом изданием.

Издание "Открытые медиа" в свою очередь сообщает, что Крисевич подготовил манифест, в котором назвал выстрел единственным решением, как избавиться от страха репрессий.

"Мы совершим это за вас, а вот принимать ли результат, решать уже вам. Только здесь и только сейчас. Из дымки пороха и щелчков затвора кованного механизма. Контрольный выстрел. Государственному устрашению, небесному и животному брожению в головах", - говорится в манифесте.

Проект "Апология протеста" со ссылкой на адвоката Мансура Гильманова уточняет, что Крисевич стрелял из охолощенного пистолета Макарова Р-411 "шумовыми патронами", никаких травм он при этом не получил.

"С Павлом все хорошо, он не пострадал. Это просто акция", - сказала "МБХ-медиа" подруга Крисевича Анастасия Михайлова.

Сейчас акционист находится в отделе полиции "Китай-город". По словам Гильманова, человек в штатском сказал, что Крисевича увели для "проведения следственных действий".

Кто такой Крисевич

Крисевич известен несколькими провокационными перформансами.

В ноябре прошлого года акциониста в образе Иисуса, распятого на кресте, подожгли у здания ФСБ на Лубянке, а до этого он провел в Петербурге акцию в поддержку российский и белорусских политзаключенных, сначала "повесившись" с помощью троса на Троицком мосту, а затем спрыгнув в воду.