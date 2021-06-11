Акционист Крисевич на Красной площади выстрелил себе в голову холостым патроном
На Красной площади в Москве задержан акционист Павел Крисевич. Он выстрелил себе в голову из охолощенного пистолета Макарова.
Как сообщает Readovka, Крисевич сделал два "предупредительных" выстрела в воздух, а затем - себе в голову, после чего его повалили на землю и задержали полицейские. Этот момент запечатлен на четырехсекундном видео, снятом изданием.
Издание "Открытые медиа" в свою очередь сообщает, что Крисевич подготовил манифест, в котором назвал выстрел единственным решением, как избавиться от страха репрессий.
"Мы совершим это за вас, а вот принимать ли результат, решать уже вам. Только здесь и только сейчас. Из дымки пороха и щелчков затвора кованного механизма. Контрольный выстрел. Государственному устрашению, небесному и животному брожению в головах", - говорится в манифесте.
Проект "Апология протеста" со ссылкой на адвоката Мансура Гильманова уточняет, что Крисевич стрелял из охолощенного пистолета Макарова Р-411 "шумовыми патронами", никаких травм он при этом не получил.
"С Павлом все хорошо, он не пострадал. Это просто акция", - сказала "МБХ-медиа" подруга Крисевича Анастасия Михайлова.
Сейчас акционист находится в отделе полиции "Китай-город". По словам Гильманова, человек в штатском сказал, что Крисевича увели для "проведения следственных действий".
Кто такой Крисевич
Крисевич известен несколькими провокационными перформансами.
В ноябре прошлого года акциониста в образе Иисуса, распятого на кресте, подожгли у здания ФСБ на Лубянке, а до этого он провел в Петербурге акцию в поддержку российский и белорусских политзаключенных, сначала "повесившись" с помощью троса на Троицком мосту, а затем спрыгнув в воду.
В августе 2020 года на ступеньках Люблинского суда Москвы, где выносился приговор по делу "Нового величия", Крисевич в образе сотрудника полиции перерезал горлу манекену, забрызгав собравшихся красной краской.
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