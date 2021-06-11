Суточный прирост заражений Covid-19 в России увеличился на треть за пять дней

12 минут назад

Автор фото, Vladimir Gerdo/TASS

В России стремительно растет число регистрируемых за сутки заражений коронавирусом. В целом по стране число новых случаев к пятнице подскочило до уровня февраля, в Москве - до уровня января. За неделю в столице суточный прирост вырос почти на 80%, в стране - почти на треть.

За последние сутки выявили 12 505 случаев заражения Covid-19, сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Это максимальный показатель с конца февраля.

Число новых случаев растет десятый день подряд, и на этой неделе рост резко ускорился. В понедельник было выявлено 9 429 случаев, во вторник - 9 977, в среду - 10 407 случаев (рекордный показатель с начала марта), в четверг - 11 699 (новый максимум относительно марта). Теперь этот показатель впервые с 22 поднялся выше 12 тысяч.

Таким образом, с понедельника число выявляемых заражений выросло на 32,6%, то есть примерно на треть.

Официальные данные фиксируют резкий рост заболеваемости в Москве, где ситуация вернулась к уровню января. В понедельник число новых случаев впервые за месяц перевалило за отметку 3 тысячи, в среду - 4 тысячи, в четверг - 5 тысяч. Сейчас штаб сообщил о 5 853 новых заразившихся (на 608 человек больше, чем накануне). Это максимальное значение с 14 января.

Получается, что в столице за пять дней суточный прирост подскочил на 79%. Госпитализировали за последние сутки 1 377 человек (днем ранее было больше - 1 415).

Заболеваемость в Петербурге немного подросла, но в целом официальные цифры остаются на уровне предыдущих дней - 863 случая.

Продолжает оставаться высокой смертность - в стране умерли 396 пациентов с Covid-19, из них в Москве - 60. За весь период пандемии штаб насчитал 125 674 умерших. Росстат, который в своей статистике учитывает больше смертей, связанных с Covid-19, на прошлой неделе сообщил, что с начала пандемии по апрель 2021 года умерли 270 352 человека.

Футбол в пандемию

В пятницу стартует чемпионат Европы по футболу, матчи которого запланированы и в России. Открытие состоится в Риме, где в первый день играют сборные Турции и Италии. В субботу пройдет первый матч в Петербурге - между Россией и Бельгией.

Петербург также примет еще один матч российской сборной - против Финляндии. Там же на стадионе на Крестовском острове состоятся матчи Финляндии с Бельгией, Польши со Словакией, Швеции со Словакией и Швеции с Польшей. 2 июля в городе будет проведена четвертьфинальная встреча Евро-2020.

Помимо стадионов болельщики могут собраться в большой фан-зоне на Конюшенной площади. Туда допустят 5 тысяч человек - эту цифру определил Роспотребнадзор. Если людей будет слишком много, их отправят в другую фан-зону у дворца спорта "Юбилейный. Болельщики должны будут находиться в масках.

"Нам удалось ситуацию с ковидом взять под соответствующий контроль, что дало возможность с другими европейскими городами проводить чемпионат Европы, у нас пройдет семь матчей", - заявил в пятницу губернатор Александр Беглов.

Из его слов следует, что петербургские больницы готовы к росту числа пациентов с коронавирусом: "Мы выполняем все международные стандарты - и по поводу запасов коек, и других мероприятий. Все стандарты выполнены, резервы все накоплены, они в хорошем, боевом состоянии, если вдруг понадобятся. Все волонтеры, весь силовой блок привиты, с этим проблем никаких нет".

Тем временем футболист сборной России Андрей Мостовой сдал второй положительный тест за день до стартового матча с Бельгией, сообщает РБК. Ранее полузащитник уже болел коронавирусом.

Кто виноват

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко накануне возложил ответственность за рост заболеваемости Covid-19 на граждан, которые не носят маски и не соблюдает другие меры предосторожности.

Отвечая на вопрос, почему начался такой рост заболеваемости, он сказал: "В первую очередь население должно помнить о том, что защита является коллективной и формирование именно коллективного иммунитета является основополагающим для блокирования распространения. Это первое. Второе - это соблюдение масочного режима и дистанцирования, ограничительных мероприятий всех, до набора именно коллективного иммунитета".

Кроме того, он призвал россиян вакцинироваться. Низкие темпы вакцинации от коронавируса на прошлой неделе на Петербургском экономическом форуме признавал и президент Владимир Путин. Там же на полях форума в последний раз звучали данные о числе сделавших прививку от Covid-19. Мурашко говорил, что первый компонент вакцины получили около 18 млн человек - то есть примерно 12% населения России.

В России начали формировать "систему распределенного гражданского резерва", уже созданы запасы противоэпидемической продукции более чем на три месяца, заявил накануне министр промышленности и торговли Денис Мантуров. А заммэра Москвы Анастасия Ракова еще в среду обратилась к москвичам с просьбой ограничить социальные контакты.