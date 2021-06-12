"Вы убийца, мистер президент?". Эн-би-си выпустила тизер интервью с Путиным

52 минуты назад

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Отношения США и России находятся в низшей точке за последние годы, сказал в интервью американскому телеканалу Эн-би-си российский президент Владимир Путин. Телеканал опубликовал отрывок из интервью в преддверии встречи Путина с американским президентом Джо Байденом 16 июня в Женеве.

Путин по просьбе журналиста сравнил предыдущего и нынешнего американских президентов и ушел от ответа на прямой вопрос, "убийца ли он", сказав, что привык к нападкам на себя со всех сторон.

Несколько месяцев назад Байден предельно коротко ответил на вопрос, считает ли он Владимира Путина "убийцей".

"Да, считаю", - сказал после секундной заминки глава Белого дома ведущему телекомпании ABC Джорджу Стефанополусу, занимавшему в свое время должности пресс-секретаря и политического советника в администрации президента Клинтона. В Кремле назвали слова американского президента "очень плохими" и отозвали посла в США впервые за более чем 20 лет. Затем МИД России рекомендовал послу США Джону Салливану уехать в Вашингтон "для консультаций". Салливан все еще находится там.

"За время работы на должности я привык к атакам со всех сторон и из самых разных областей под разными предлогами, причинами, разного калибра и жестокости, и меня это не удивляет", - ответил Эн-би-си Путин, добавив, что жесткая риторика - часть общей американской культуры.

Трампа Путин назвал яркой и незаурядной личностью, а Байдену отвел роль карьерного политика. По словам Путина, Байден радикально отличается от своего предшественника.

"Он совершенно другой человек, в этом есть и преимущества, и недостатки, но я надеюсь, что от действующего президента не будет каких-либо импульсивных действий", - сказал Путин.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Переговоры Путина и Байдена пройдут на вилле Ла Гранж в Женеве

С предыдущим американским президентом Путин последний раз виделся в 2018 году. Первая встреча Путина и Байдена должна состояться в среду 16 июня в Женеве.

В апреле Байден ввел против России новые санкции, назвав их ответом на кибератаки и попытки вмешательства в президентские выборы 2020 года. После этого Вашингтон и Москва объявили о высылке дипломатов.

Убийца ли вы?

Журналист Эн-би-си перечислил имена убитых в последние годы россиян: Анны Политковской, Александра Литвиненко, Сергея Магнитского, Бориса Немцова, Михаила Лесина. "Я не хочу показаться грубым, но это похоже на какое-то несварение желудка, словесное несварение", - ответил Путин. "Мы нашли преступников, которые совершили эти деяния, некоторые из них в тюрьме, и мы готовы продолжать работу в этом направлении".