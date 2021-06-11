Китайский марсоход "Чжужун" делает селфи на Красной планете

Джонатан Эймос

Корреспондент Би-би-си по вопросам науки

11 июня 2021

Автор фото, China National Space Administration Подпись к фото, Снимок был сделан беспроводной камерой

Китайский марсоход "Чжужун" прислал на Землю серию снимков с поверхности Красной планеты, включая изображение самого себя.

Шестиколесный робот, названный в честь мифологического бога огня и опустившийся на марсианскую равнину Утопия 14 мая, разместил на грунте беспроводную камеру, отъехал на 10 метров к югу и сделал снимок.

Справа от "Чжужуна" находится платформа с тормозными ракетами, на которой "Чжужун" совершил мягкую посадку.

И на "Чжужуне", и на платформе четко видны флаги КНР.

Автор фото, China National Space Administration Подпись к фото, Снижаясь, платформа погасила скорость при помощи тормозных ракет

На втором снимке фигурирует только посадочная платформа. Видна рампа, по которой с нее съехал марсоход, и оставленные им при развороте следы в пыли.

На третьем фото - панорама горизонта, как она выглядит с места посадки.

Обширная равнина Утопия (Utopia Planitia) находится в северном полушарии Марса.

Снимки были представлены Национальным космическим управлением КНР на мероприятии в честь успешного продолжения миссии.

Автор фото, China National Space Administration Подпись к фото, Ученые считают, что равнина Утопия образовалась в результате падения на Марс крупного метеорита

Ресурс самодвижущегося зонда рассчитан на 92 земных или 90 марсианских дней.

"Чжужун" внешне очень похож на американские марсоходы нулевых годов "Спирит" и "Оппортьюнити". Он весит 240 кг. На высокой мачте установлены камеры и навигационные приборы. Еще пять устройств предназначены для исследования грунта и в целом окружающей среды, включая марсианскую погоду.

Автор фото, Shutterstock Подпись к фото, Главный специалист миссии Чжан Жунцяо демонстрирует марсианские снимки

Как более современные марсоходы НАСА, "Кьюриосити" и "Персеверанс", "Чжужун" оснащен лазером для бурения камней, чтобы определять их химический состав. Он также оборудован радаром для поиска подпочвенного льда, аналогичным тому, что установлен на марсоходе "Персеверанс".

В четверг Университет штата Аризона опубликовал цветное фото "Чжужуна", снятое с орбиты Марса спутником НАСА.