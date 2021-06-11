Китайский марсоход "Чжужун" делает селфи на Красной планете
- Джонатан Эймос
- Корреспондент Би-би-си по вопросам науки
Китайский марсоход "Чжужун" прислал на Землю серию снимков с поверхности Красной планеты, включая изображение самого себя.
Шестиколесный робот, названный в честь мифологического бога огня и опустившийся на марсианскую равнину Утопия 14 мая, разместил на грунте беспроводную камеру, отъехал на 10 метров к югу и сделал снимок.
Справа от "Чжужуна" находится платформа с тормозными ракетами, на которой "Чжужун" совершил мягкую посадку.
И на "Чжужуне", и на платформе четко видны флаги КНР.
На втором снимке фигурирует только посадочная платформа. Видна рампа, по которой с нее съехал марсоход, и оставленные им при развороте следы в пыли.
На третьем фото - панорама горизонта, как она выглядит с места посадки.
Обширная равнина Утопия (Utopia Planitia) находится в северном полушарии Марса.
Снимки были представлены Национальным космическим управлением КНР на мероприятии в честь успешного продолжения миссии.
Ресурс самодвижущегося зонда рассчитан на 92 земных или 90 марсианских дней.
"Чжужун" внешне очень похож на американские марсоходы нулевых годов "Спирит" и "Оппортьюнити". Он весит 240 кг. На высокой мачте установлены камеры и навигационные приборы. Еще пять устройств предназначены для исследования грунта и в целом окружающей среды, включая марсианскую погоду.
Как более современные марсоходы НАСА, "Кьюриосити" и "Персеверанс", "Чжужун" оснащен лазером для бурения камней, чтобы определять их химический состав. Он также оборудован радаром для поиска подпочвенного льда, аналогичным тому, что установлен на марсоходе "Персеверанс".
В четверг Университет штата Аризона опубликовал цветное фото "Чжужуна", снятое с орбиты Марса спутником НАСА.
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