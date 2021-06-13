Королева Елизавета II встретилась с четой Байденов в Виндзорском замке

Беки Мортон

Би-би-си

час назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Королева Елизавета пригласила супругов Байден в Виндзорский замок

Президент США Джо Байден и первая леди Джилл Байден прибыли в Виндзорский замок для встречи с королевой, включавшей в себя почетный караул и чаепитие.

Байдены прибыли в гости к королеве Елизавете II в последний день саммита "Большой семерки", проходившего в Корнуолле, на котором лидеры крупнейших экономик мира обсуждали проблемы изменения климата и вакцинации от коронавируса.

В пятницу королева посетила прием для лидеров G7 в ботаническом саду Корнуолла "Проект "Эдем".

А в субботу Елизавета II отметила свой официальный день рождения. По-настоящему 95 лет королеве исполнилось 21 апреля, но по традиции формальный день рождения британский монарх отмечает во вторую субботу июня.

В этом году из-за пандемии коронавируса мини-парад прошел на территории Виндзорского замка, а не в центре Лондона.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Визит Байденов к королеве начался с почетного караула

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Накануне королева пообщалась с Джо Байденом и его супругой Джилл на приеме G7 в парке "Проект "Эдем"

Королева Елизавета приветствовала чету Байденов на помосте Виндзорского замка.

Почетный караул, сформированный из гренадерского гвардейского первого батальона Королевской роты, дал королевский салют, после чего был исполнен государственный гимн США.

Затем Байден в сопровождении майора Джеймса Тейлора и генерал-майора Кристофера Гика осмотрел почетный караул, после чего вернулся на помост, чтобы наблюдать за военным маршем.

Роль сопровождения главы государства на церемонии инспекции войск обычно выполнял герцог Эдинбургский до того, как он ушел в отставку в 2017 году.

Принц Филипп умер в апреле в возрасте 99 лет.

Автор фото, PA Media Подпись к фото, В 2019 году королева принимала чету Трампов

95-летняя королева впервые встретилась с действующим президентом США, Гарри Трумэном, в роли принцессы Елизаветы в 1951 году.

С тех пор она встречалась со всеми 14 избранными лидерами США, за исключением Линдона Джонсона.

В 2019 году королева встретилась с тогдашним президентом Дональдом Трампом в Букингемском дворце. Чета Трампов была приглашена королевой на чаепитие в Дубовой комнате замка.