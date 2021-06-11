Активные занятия спортом повышают риск развития бокового амиотрофического склероза

54 минуты назад

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Регулярные и интенсивные физические нагрузки повышают риск развития бокового амиотрофического склероза у людей, генетически предрасположенных к этому заболеванию, хотя большинство из них даже не подозревает о грозящей опасности.

К такому выводу пришла группа ученых Шеффилдского университета - одного из самых престижных и авторитетных британских вузов. Авторы исследований не призывают никого бросать занятия спортом, но надеются, что полученные ими данные помогут выявить людей, относящихся к группе риска.

Боковой (или латеральный) амиотрофический склероз (БАС), известный также как болезнь моторных нейронов или болезнь Шарко - неизлечимое прогрессирующее нейродегенеративное заболевание. Оно поражает клетки спинного мозга (двигательные нейроны), которые обеспечивают координацию движений и поддержание тонуса мышц. В результате нарушается передача к мускулам мозговых импульсов, что приводит у пациента к нарастающей слабости, постепенно охватывающей все группы мышц.

По мере гибели все большего числа двигательных нейронов у больного затрудняются движения, начинаются проблемы с дыханием и речью. Смерть чаще всего наступает в результате отказа дыхательной мускулатуры.

БАС относится к редким заболеваниям, ему подвержены лишь около 0,3% населения. При этом известно, что возникновение и развитие болезни обусловлены как генетикой, так и неблагоприятными факторами, накопленными в течение жизни.

Связь между физическими тренировками и болезнью была замечена давно, но ученые никак не могли понять, можно ли считать ее причинно-следственной или же тут замешаны какие-то третьи факторы.

В частности, известно, что итальянские футболисты страдают от БАС в шесть раз чаще среднего уровня. Открыто о своей болезни рассказывали и многие другие спортсмены, в том числе бывший защитник "Ливерпуля" Стивен Дарби и полузащитник петербургского "Зенита" Фернандо Риксен, скончавшийся от болезни Шарко в 2019 году.

"Мы пришли к окончательному заключению, что интенсивные физические нагрузки действительно являются фактором риска для развития БАС, - заявил один из авторов исследования, доктор Джонатан Купер-Нок. - Неслучайно процент страдающих этим заболеванием выдающихся спортсменов непропорционально высок".

Ученые проанализировали образцы ДНК примерно полумиллиона человек, хранящиеся в британском Банке биологической информации (UK Biobank project).

При помощи метода, известного как рандомизация Менделя, они установили, что люди, генетически предрасположенные к интенсивным физическим нагрузкам, одновременно более подвержены и заболеванию БАС.

В статье, опубликованной по результатам работы, утверждается, что в результате регулярных физических тренировок некоторые гены мутируют - и у людей с наследственной предрасположенностью к развитию БАС болезнь возникает раньше, если они регулярно и интенсивно занимаются спортом.

Под "регулярными и интенсивными" в статье имеются в виду тренировки, проводимые по меньшей мере два-три раза в неделю и длящиеся не менее получаса.

В то же время ученые подчеркивают, что большинство тренирующихся в таком режиме не заболевают и пока непонятно, как определить людей, относящихся к группе риска. Тем не менее по итогам работы они надеются создать методику ранней диагностики и предупреждения болезни - наподобие той, что уже существует для проверки склонности футболистов к проблемам с сердцем.

"Мы не знаем, кто подвержен риску, и совершенно не собираемся давать людям советы - кому тренироваться можно, а кому нельзя. Если все бросят занятия спорт, вреда выйдет больше, чем пользы", - говорит доктор Купер-Нок.

"Наше исследование приближает к разгадке взаимосвязи между высокими физическими нагрузками и возникновением БАС у людей с наследственной предрасположенностью к болезни", - заявила профессор Памела Шоу, возглавляющая Институт неврологии в Шеффилде.

Считается, что пониженный уровень кислорода в организме во время интенсивных (анаэробных) тренировок вызывает так называемый оксидативный стресс двигательных нейронов, которые являются одними из самых крупных и активно потребляющих кислород клеток нашего организма.

У генетически уязвимых людей это приводит к повреждению и гибели таких двигательных нейронов.

Доктор Брайан Дикки из благотворительной Ассоциации по борьбе с БАС, считает, что коллеги из Шеффилда пошли в нужном направлении и необходимо больше подобных работ.