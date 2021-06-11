Италия разгромила Турцию в первом матче Евро-2020

11 июня 2021 Обновлено 8 часов назад

Автор фото, AFP

Сборная Италии одержала первую победу на открывшемся в пятницу чемпионате Европы по футболу, обыграв сборную Турции со счетом 3:0.

Матч и церемония открытия турнира прошли на Олимпийском стадионе в Риме.

Италия доминировала весь матч: 64% владения, 24 удара по воротам против трех у турок, притом в створ турки не попали ни разу.

Но открыть счет итальянцам удалось только в начале второго тайма посредством автогола: на 53-й минуте защитник сборной Турции Мерих Демирал неудачно подставил грудь под острый прострел Доменико Берарди.

А затем два красивых гола забили Чиро Иммобиле и Лоренцо Инсинье.

Лучшим игроком матча был признан защитник итальянской сборной Леонардо Спинаццола - он, помимо прекрасной работы в обороне, отдал голевую предачу на Иммобиле, который забил второй гол в ворота турецкой сборной.

Автор фото, Anadolu Agency

Итальянцы, четырехкратные чемпионы мира, опозорились в глазах своих болельщиков, не сумев отобраться на последний чемпионат мира, но теперь обновленная сборная под руководством Роберто Манчини, кажется, возродилась: она не проигрывает уже в 28 матчах подряд.

Перед началом Евро-2020 итальянцев не числили в фаворитах, но эта игра с Турцией произвела на экспертов впечатление.

"Это такой сигнальчик от Италии всем остальным", - сказал в эфире Би-би-си бывший капитан сборной Англии Алан Ширер.

Новый стиль

"В сборной Италии был бардак, когда на пост заступил Манчини. Он изменил их стиль. Они очень впечатлили, всеми своими действиями, и с мячом, и без него", - продолжил Ширер.

Сам главный тренер сборной Италии после игры сказал, что команде очень помогли болельщики на стадионе, и они, как и все итальянцы, наверняка довольны результатом.

"Это был прекрасный вечер. Надеюсь, у нас еще много прекрасных вечеров впереди. Еще шесть до Уэмбли", - сказал Роберто Манчини, имея в виду финал чемпионата Европы на лондонском стадионе.

В церемонии открытия приняли участие оперный певец Андреа Бочелли, а также диджей Мартин Гаррикс и участники группы U2, которые исполнили гимн Евро-2020, песню We Are The People.