Полеты на Луну: первые фото суперракеты НАСА

Пол Ринкон

Редактор отдела науки, BBC News

45 минут назад

Автор фото, NASA Подпись к фото, Основная ступень сверхтяжелой ракеты SLS - примерно с двадцатиэтажный дом высотой, ускорители по бокам - немножко меньше

Американское космическое агентство НАСА впервые полностью собрало и показало миру свою сверхтяжелую ракету, на которой астронавты в этом десятилетии полетят на Луну.

Инженеры Космического центра Кеннеди во Флориде опустили 65-метровую основную ступень ракеты Space Launch System (SLS, Система космического запуска) между двумя ускорителями, впервые соединив таким образом все три основных элемента суперракеты.

Запустить эту ракету в первый полет НАСА планирует уже в этом году.

В ходе этого полета, названного "миссия "Артемида-1", ракета SLS выведет к Луне космический корабль нового поколения "Орион". Астронавтов, правда, в нем не будет: НАСА хочет вначале испытать всю систему в беспилотном режиме и только потом, в 2023 году, запустить ее с людьми на борту.

Супертяжелая ракета SLS состоит из гигантской, высотой с двадцатиэтажный дом, основной ступени с баками с горючим и четырьмя мощными двигателями и двух твердотопливных ускорителей длиной (высотой) 54 метра каждый.

Автор фото, NASA Подпись к фото, Основную ступень подняли краном из горизонтального положения в сборочном цехе Космического центра Кеннеди

Твердотопливные ускорители будут разгонять ракету в начальной фазе полета, в его первые две минуты.

В пятницу и субботу работники Космического центра Кеннеди вначале подняли краном основную ступень, перевели ее из горизонтального в вертикальное положение, опустили между двумя ускорителями, уже стоявшими в мобильном пусковом комплексе, и соединили их.

Автор фото, NASA Подпись к фото, Затем огромную ракету перевели в вертикальное положение

Вся эта конструкция пока стоит в гигантском сборочном цехе. На мобильном пусковом комплексе ракету будут вначале тестировать, а затем он вывезет ее на стартовую площадку.

Установка твердотопливных ускорителей на пусковой комплекс началась еще в прошлом ноябре. Основная же ступень все это время проходила основательное тестирование на стенде в штате Миссиссипи.

Автор фото, NASA Подпись к фото, НАСА хочет вернуться на Луну через полвека после первой лунной программы

В марте конструкторы и инженеры успешно провели стендовый запуск двигателей продолжительностью восемь минут - именно столько времени понадобится SLS, чтобы выбраться из земной атмосферы.

Затем основную ступень привезли на барже в Космический центр Кеннеди.

Миссия "Артемида-3" - первый полет человека на Луну после "Аполлона-17", слетавшего в 1972 году, должна по плану стартовать в ближайшие годы.