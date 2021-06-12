Лидера сборной Дании увезли в больницу с поля во время матча Евро-2020: что известно
Лидера сборной Дании Кристиана Эриксена госпитализировали прямо с футбольного поля. На данный момент известно, что он пришел в сознание и его состояние стабильно; врачи на поле сделали ему сердечно-легочную реанимацию.
Инцидент произошел в самом конце первого тайма матча между Данией и Финляндией в Копенгагене. На 44-й минуте матча мяч отскочил от поля и просто попал в 29-летнего лидера датчан Кристиана Эриксена. Тот упал, и комментаторы поначалу даже издали смешок: показалось, что мяч попал футболисту в паховую область.
Через несколько секунд стало понятно, что происходит что-то очень серьезное. Игроки обеих команд начали звать врачей. Кто-то из датских футболистов не смог сдержать слезы, а врачи делали лежащему футболисту массаж сердца и сердечно-легочную реанимацию.
Датские футболисты окружили лежащего игрока и врачей, закрыв их от публики. Телевизионная трансляция на телеканале BBC One сначала перешла в режим общего плана, а затем прервалась.
Официальный твиттер Евро-2020 в 18.30 сообщил, что Эриксен в госпитале и в сознании, его состояние стабильно.
В 19:30 по Лондону по просьбе обеих команд игра возобновилась, Кристиана Эриксена заменил Матиас Йенсен. Сначала команды доиграли последние четыре минуты прерванного первого тайма, а затем, после усеченного пятиминутного перерыва начали второй тайм.
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