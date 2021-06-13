Конфликт в Карабахе: Азербайджан и Армения разменяли пленных на карты минных полей

47 минут назад

Автор фото, AFP/Getty Подпись к фото, Азербайджан в результате прошлогодней войны вернул себе территории, которые еще долго придется разминировать

Азербайджан и Армения при посредничестве Госдепартамента США и правительства Грузии произвели обмен: Азербайджан отпустил 15 пленных армян, а Армения передала карты минных полей в одном из районов вокруг Нагорного Карабаха.

Об этом обмене в субботу объявили МИД Азербайджана и глава правительства Армении Никол Пашинян.

"12 июня 2021 года в ответ на предоставление Арменией карт минных полей в Агдамском районе с 97000 противотанковых и противопехотных мин представителям Армении в присутствии представителей Грузии на азербайджанско-грузинской границе были переданы 15 задержанных армян", - говорится в заявлении МИД Азербайджана.

Азербайджанский МИД поблагодарил за посредничество правительство Грузии и премьер-министра Ираклия Гарибашвили, а также, как говорится в заявлении, "отмечает роль" помощника госсекретаря США по европейским и евразийским делам Филипа Рикера, самого госсекретаря Энтони Блинкена, а также руководства Евросоюза и ОБСЕ.

Никол Пашинян сказал в субботу, что двумя днями ранее встречался с Филипом Рикером и тот сообщил, что госсекретарь Блинкен поручил ему обеспечить прорыв в вопросе возвращения пленных.

Освобождение через Грузию

"Сегодня в результате усилий в том числе премьера Грузии Ираклия Гарибашвили, а также партнеров по Евросоюзу, наши 15 пленных вернулись в Армению - через Красный мост из Азербайджана в Грузию, а потом через Баграташен в Армению", - цитирует Пашиняна агентство "АМИ Новости-Армения".

По словам Пашиняна, среди возвращенных пленных - четверо из шести военных, попавших к азербайджанцам во время недавних инцидентов на границе, несколько человек из тех нескольких десятков бойцов, что были пленены на юге Нагорного Карабаха вскоре после окончания войны, и еще несколько попавших в плен в ходе боевых действий в сентябре-нобяре прошлого года.

Энтони Блинкен в записи в "Твиттере" приветствовал освобождение 15 армянских пленных и поблагодарил правительство Грузии за посредничество в переговорах.

Обмен приветствовала - также посредством записи в "Твиттере" - и председатель ОБСЕ Анн Линде.

Все семь месяцев, прошедших с окончания второй карабахской войны, Армения обвиняет Азербайджан в том, что он не возвращает пленных, а Азербайджан Армению - в том, что она не выдает карты минных полей в районах, контроль над которыми вернул себе Азербайджан.

Точное число пленных армян, остающихся у Азербайджана, неизвестно: его не называют ни та, ни другая сторона. Армения говорит о примерно двух сотнях пленников.

Как сообщает агентство "АМИ Новости-Армения", по состоянию на 12 июня при посредничестве российских миротворцев домой из плена вернулись 72 армянина и 16 азербайджанцев, а при посредничестве США, Евросоюза и Грузии - эти 15 армянских военных, что были переданы в субботу.

Сообщение о 97 тысячах мин в Агдамском районе позволяет приблизительно понять масштаб проблемы мин в районах вокруг Нагорного Карабаха, вернувшихся под контроль Азербайджана.

Агдамский район - лишь один из четырех районов, через которые до прошлогодней войны пролегала линия противостояния армянских и азербайджанских сил. Между тем в конце мая азербайджанское агентство по разминированию ANAMA объявило, что саперы ведомства за семь месяцев с окончания войны обезвредили всего 20 тыс мин и неразорвавшихся боеприпасов. Еще 26 тысяч боеприпасов и мин обезвредили на новой линии разграничения российские саперы из миротворческого контингента.

По подсчетам азербайджанских властей, на минах в районах вокруг Карабаха за эти семь месяцев подорвались и погибли семеро военных и 20 гражданских лиц, и еще более ста человек получили ранения.