Коронавирус: на хадж не пустят иностранцев, Собянин привился во второй раз

час назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В Москве в последнее время сильно растет число заражений

В паломничестве в Мекку в этом году поучаствуют лишь 60 тысяч привитых человек и туда не пустят иностранцев. В Москве происходит резкий скачок заболеваемости, а мэр столицы заявил, что уже привился во второй раз - правда, его заявления по поводу первой прививки вызвали много вопросов. Эти и другие новости - в обзоре Би-би-си.

Рост числа заболевших в Москве продолжается

В России за последние сутки выявили 14 723 новых заболевших коронавирусом, из них более половины - в Москве. В столице заболели 7704 человек. Накануне сообщалось о 6701 случае инфицирования. За сутки в России подтверждены 357 смертей от Covid-19, из них 69 умерли в Москве.

Число заболевших в столице сильно растет последнюю неделю. В субботу 12 июня мэр Сергей Собянин объявил о новых ограничениях и сделал дни с с 15 по 19 июня нерабочими. Подробнее тут: Коронавирус в России набирает обороты. Москва вводит новые ограничения

В России появились свои штаммы

В России появились оригинальные варианты мутаций коронавируса, их свойства и отличия от других штаммов в настоящее время изучаются, сказал РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи - разработчика российской вакцины от коронавируса "Спутник V" - Александр Гинцбург.

"То, что в нашей стране, и в частности в Москве, как и в других странах, есть оригинальные варианты мутаций вируса, это точно. Их свойства и отличия от других циркулирующих штаммов мы сейчас изучаем", - сказал он.

Ранее замдиректора центра Гамалеи Денис Логунов рассказал президенту Владимиру Путину, что могут появиться "московские" штаммы коронавируса, президент заявил, что обсуждал эту тему.

В Роспотребнадзоре неделю назад рассказывали, что наиболее распространен в стране британский штамм, который составляет 70% заражений, в 24% случаев выявляют индийский и в 6% - южноафриканский штаммы, говорила глава ведомства Анна Попова.

Вторая прививка Собянина: неясность со сроками

Сергей Собянин в воскресенье 13 июня заявил, что привился "Спутником" уже во второй раз, так как у него упало число антител после первой вакцинации от коронавируса.

"Сам я привился еще в мае прошлого года. По истечении года титры стали падать, и два дня назад еще раз поставил первый компонент "Спутника V". Чувствую себя хорошо. Чего и вам желаю", - написал мэр в своем блоге.

Правда, пользователи соцсетей нашли разночтения в его словах: дело в том, что первые клинические испытания "Спутника", в которых исследовалась его безопасность и иммуногенность, начались 17 июня 2020 года. До них испытывать вакцину на людях нельзя. Зарегистрировали вакцину 11 августа прошлого года.

Собянин сообщил российскому президенту Владимиру Путину о том, что привился, 4 сентября прошлого года. "Для того чтобы придать тонус моим коллегам, самому быть уверенным, что у нас вообще открылось окно возможностей в этой ситуации, что у нас действительно в России появилась хорошая наша отечественная вакцина, я принял решение, коллеги из института мне разрешили это сделать", - рассказывал он. Источники РБК тогда рассказывали, что все вице-мэры привились вслед за Собяниным.

Власти Москвы также заявили 13 июня, что будут разыгрывать автомобили среди привившихся с 14 июня по 11 июля 2021 года. Раз в неделю будет разыгрываться пять машин стоимостью примерно один миллион рублей, отмечается в сообщении. О победителях розыгрыша будут сообщать каждую среду.

Московский мэр уже давно в своем блоге призывает москвичей привиться. Он признавал, что Москва по темпам вакцинации сильно отстает от европейских столиц. Сейчас в Москве, согласно открытым источникам, привито 1,5 млн человек, или 12% населения, несмотря на то, что в городе с самого начала массовой вакцинации в начале этого года не было дефицита в вакцине и по факту можно было привиться каждому.

Запрет хаджа для иностранцев

Саудовская Аравия объявила в субботу, что разрешит 60 тысячам жителей, вакцинированных против Covid-19, совершить хадж в этом году. Однако мусульманам из-за рубежа не разрешат это сделать второй год подряд. Королевство заявило, что проинформировало другие страны о решении не допускать паломников из-за границы.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Так выглядел хадж в 2020 году, куда пустили только 10 тысяч паломников

Паломничество, запланированное на июль, будет разрешено тем, кто прошел вакцинацию и в возрасте от 18 до 65 лет, а также не страдает хроническими заболеваниями, говорится в сообщении министерства хаджа, цитируемом официальным саудовским информагентством. Желающим совершить хадж нужно будет подавать онлайн-заявку.

В прошлогоднем хадже приняли участие лишь 10 тысяч человек - среди них было 70% иностранцев и 30% саудовцев. В 2019 году в пятидневном ежегодном паломничестве участвовали 2,5 млн человек. Хадж и круглогодичное паломничество умры в обычном формате приносят Саудовской Аравии около 12 млрд долларов ежегодно.

В октябре прошлого года страна ослабила меры и впервые за семь месяцев открыла Большую мечеть для молитв и частично возобновила круглогодичное паломничество умры. Ограничение на количество паломников умры составляет 20 тысяч человек в день, при этом 60 тысяч прихожан могут совершать ежедневные молитвы в мечети.

Саудовская Аравия с 1 августа делает вакцинацию обязательной для входа в государственные и частные учреждения, развлекательные заведения, а также для пользования общественным транспортом.

AstraZeneca не в почете

В Европейском медицинском агентстве заявили о том, что следует избегать вакцинации препаратом AstraZeneca даже для лиц старше 60 лет в том случае, если ей есть альтернативы.

Марко Кавалери, руководитель стратегии вакцинации EMA, сказал итальянской газете La Stampa, что для этой возрастной группы предпочтительнее использовать вакцину от Johnson & Johnson. Несколько государств-членов Европейского союза прекратили применение этой вакцины для людей моложе определенного возраста, обычно от 50 до 65 лет, ограничив ее использование пожилым населением из-за редких случаев свертывания крови, в основном среди молодых людей.

"В контексте пандемии наша позиция заключалась и заключается в том, что соотношение риска и пользы остается благоприятным для всех возрастных групп", - уточнил тем не менее Кавалери.

Однако, так как количество случаев Covid-19 падает и более молодое население менее подвержено рискам, связанным с болезнью, Кавалери заявил, что было бы лучше использовать вакцины на основе матричной РНК (мРНК), например, вакцины Moderna и Pfizer-BioNTech.

На вопрос, следует ли органам здравоохранения избегать вакцины AstraZeneca для людей старше 60 лет, Кавалери ответил: "Да, и многие страны, такие как Франция и Германия, рассматривают это в свете большей доступности мРНК-вакцин".

Правительство Италии заявило в пятницу, что ограничит использование вакцины AstraZeneca для людей старше 60 лет после того, как подросток, получивший прививку, умер от редкого нарушения свертываемости крови. Как и многие европейские страны, Италия ненадолго прекратила вакцинацию AstraZeneca в марте из-за опасений по поводу проблем со свертываемостью крови.

Страна возобновила вакцинацию этим препаратом в следующем месяце с рекомендацией "предпочтительно" использовать его для людей старше 60 лет, так как EMA в целом заявило, что преимущества вакцины перевешивают любые риски.

Задержания при нарушении комендантского часа в Париже

В Париже полиция в субботу ночью применила слезоточивый газ, чтобы разогнать несколько сотен людей, собравшихся на уличную вечеринку, нарушив ограничения, связанных с социальным дистанцированием и комендантским часом, который установлен после 23:00.

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Это уже третье с четверга сборище, названное "Project X" (отсылка к американскому фильму 2012 года), организованное на лужайках перед Домом инвалидов. В этот раз полиция задержала трех человек.

На видео, распространенных в социальных сетях, видно, что молодые люди без масок окружают машину, а затем взбираются и прыгают по ее крыше, в то время как другие забрасывают полицейские фургоны бутылками.

По данным полиции, также были разогнаны другие сборища, проходящие в садах Тюильри возле Лувра и на берегу реки Сены.

Чиновники сообщили о 3972 новых случаях коронавируса в Париже за прошлые сутки в субботу. Число пациентов в отделениях интенсивной терапии упало до 2110 человек, что намного ниже пикового значения около шести тысяч, которое наблюдалось во время третьей волны, начавшейся в городе в марте.

G7 поставит 2,3 млрд вакцин развивающимся странам

Страны "Большой семерки" до конца 2022 года отправят развивающимся странам 2,3 млрд доз вакцины от коронавируса, пообещала на встрече семи стран в английском Корнуолле канцлер Германии Ангела Меркель.

"Мы в очередной раз обстоятельно говорили о том, что доступ к вакцине должен быть у всех, отсюда наш сигнал - к концу 2022 года развивающимся странам будет поставлено 2,3 миллиарда вакцин. Германия принимает в этом активное участие", - заявила она на пресс-конференции по итогам саммита "Большой семерки".