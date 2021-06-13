Новак Джокович обыграл Стефаноса Циципаса в финале "Ролан Гаррос"

Анастасия Успенская

Би-би-си

43 минуты назад

Автор фото, Reuters

Первая ракетка мира серб Новак Джокович в финале "Ролан Гаррос" в пяти сетах обыграл греческого теннисиста Стефаноса Циципаса и завоевал свой 19-й трофей серии Большого Шлема. У его главных соперников Рафаэля Надаля и Роджера Федерера по 20 кубков.

Общий счет встречи - 6-7, 2-6, 6-3, 6-2, 6-4.

Многие комментаторы считали, что финальный матч на самом деле уже был сыгран в полуфинале между Джоковичем и Надалем, так как испанец считался главным претендентом на победу в турнире. Надаля называют "королем грунта", на его счету 13 побед на "Ролан Гарросе", где за всю свою карьеру он проиграл всего несколько сетов.

Несмотря на проигрыш, для Циципаса и для тенниса в целом это был исторический момент по ряду причин. Во-первых, представитель Греции впервые играл в финале турнира "Большого шлема".

22-летний Циципас также стал самым молодым финалисом турнира "Большого шлема" со времен Энди Маррея, которому в его первом финале на Australian Open в 2010 году было 23 года.

И, конечно, большой неожиданностью стала прерванная победная серия Надаля, который не просто 13 раз побеждал на парижском грунте, но также последние четыре - подряд (2017-2020).

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Циципас тащил невероятные мячи соперника

Для Стефаноса Циципаса это был первый финал в серии "Большого шлема". Раньше он лишь дважды доходил до полуфинальной стадии, и оба раза - на Открытом чемпионате Австралии: в 2019 году он уступил Рафаэлю Надалю, в 2021-м - Даниилу Медведеву.

Он трижды обыгрывал Джоковича в их девяти личных встречах, поэтому говорить о полном превосходстве серба было бы преувеличением, но ни разу грек не побеждал на грунте, который считается очень трудным покрытием.

Как развивался матч

Циципас выиграл первые два сета: первый в упорнейшей борьбе на тай-брейке, второй довольно легко - 6-2. Но потом Джокович совершил один из своих коронных камбэков и взял две следующие партии.

Исход встречи решился в решающем пятом сете, хотя мало кто верил, что серб позволит матчу продлиться так долго.

Переломным моментом стал третий гейм на подаче Циципаса, который в упорнейшей борьбе все же остался за Джоковичем. Далее по ходу партии греку не удалось сделать обратный брейк, что и привело к поражению в матче.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, После третьего сета Стефаносу Циципасу понадобилась медицинская помощь

Перед матчем многие теннисные болельщики, особенно огорченные поражением Надаля, злорадствовали, что если матч пойдет не по плану Джоковича, он обязательно возьмет медицинский таймаут. За сербом закрепилась репутация игрока, который часто провоцирует задержку игры, когда у соперника начинает всё получаться.

Без врача на корте действительно не обошлось, но на этот раз он понадобился Стефаносу Циципасу. Матч был приостановлен после третьего сета, но соцсети спокойно отреагировали на этот эпизод, так как ему предшествовало сильное падение грека.

Новак тоже падал по ходу встречи, что происходит с ним почти в каждом матче на любом покрытии.